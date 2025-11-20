Nitish Kumar Shapath Grahan बिहार में नई सरकार ने पटना के गांधी मैदान में शपथ ले ली है. नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. गांधी मैदान में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, केन्द्रीय मंत्री अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं.
नीतीश कुमार ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, एक क्लिक में जानें किसने-किसने ली शपथ
Nitish Kumar Shapath Grahan बिहार में नई सरकार ने पटना के गांधी मैदान में शपथ ले ली है. नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. गांधी मैदान में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, केन्द्रीय मंत्री अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं.
गमछा लहराकर बिहार के लोगों का पीएम मोदी ने किया धन्यवाद
शपथ ग्रहण समारोह के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी मैदान में लोगों का अभिवादन किया और अपना खास गमछा लहराकर बिहार के लोगों का धन्यवाद दिया. बिहार में NDA विधानसभा चुनाव में 243 में से 202 सीटें जीतकर सत्ता में वापस आ गई है. इसकी खुशी पीएम मोदी के चेहरे पर साफ-साफ देखने को मिली.
बिहार में NDA विधानसभा चुनाव में 243 में से 202 सीटें जीतकर सत्ता में वापस आ गई।
श्रेयसी सिंह समेत इन नेताओं ने ली शपथ
लखेंद्र कुमार रौशन, श्रेयसी सिंह, प्रमोद कुमार, संजय कुमार, संजय कुमार सिंह और दीपक प्रकाश ने बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली.
जमा खान, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद और रमा निषाद ने ली शपथ
बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर जमा खान, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद और रमा निषाद ने शपथ ली.
लेशी सिंह, नितिन नवीन समेत इन नेताओं ने एक साथ ली शपथ
लेशी सिंह, मदन सहनी, नितिन नबीन, राम कृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन, सुनील कुमार ने पटना के गांधी मैदान में हो रहे शपथ समारोह में बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली.
शपथ के बाद गर्मजोशी से मिले पीएम मोदी और नीतीश कुमार
नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया.
नीतीश कुमार के बाद उनके इन पांच करीबियों ने मंत्री पद की ली शपथ
विजय कुमार चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, श्रवण कुमार और बिजेंद्र यादव ने एक साथ मंत्री पद की शपथ ली. शपथ लेने के बाद सभी को पीएम मोदी ने बधाई दी.
सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने ली शपथ, फिर बने डिप्टी सीएम
नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी ने शपथ ली. राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलवायी. सम्राट चौधरी ने तारापुर सीट से जीत दर्ज की है. बिहार के उपमख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे. सम्राट चौधरी के बाद विजय सिन्हा ने शपथ ली है. विजय सिन्हा भी एक बार फिर बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं.
नीतीश कुमार ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ
बिहार में 10वीं बार सीएम के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है. इस दौरान पूरा गांधी मैदान नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा. पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को सीएम बनने पर बधाई दी.
उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को आया फोन
राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "जनता ने बहुत अच्छा जनादेश दिया है, तो स्वाभाविक रूप से जनता की सेवा फिर से करने का मौका मिला है, इस अवसर को सेलिब्रेट किया जा रहा है और सभी लोग आ रहे हैं…" वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री बनेंगे, उन्हें भी फोन आया है. दीपक प्रकाश अभी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं.
इन नेताओं को मंत्रिमंडल में मिली जगह
आज मुख्यमंत्री नितीश कुमार आज गांधी मैदान में अपनी रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ लेने वाले हैं, और उनके साथ करीब 20 मंत्रियों का नया मंत्रिमंडल भी गठित होगा। जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर अंतिम दौर की चर्चाओं में तेजी आ गई है. नेता विजेंद्र यादव को मंत्री पद की शपथ लेने का फोन आ चुका है, और वे आज ही शपथ ग्रहण करेंगे। इसी तरह, विजय कुमार चौधरी को भी फोन आया है, श्रवण कुमार को भी शपथ का न्योता मिल चुका है, जबकि जमा खान को भी मंत्रिमंडल में शामिल होने का फोन आ गया है. ये सभी नेता आज 11:30 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।
नायब सिंह सैनी पहुंचे बिहार
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बिहार में NDA सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंचे.
पटना पहुंचे असम सीएम हिमंता बिसवा सरमा
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिसवा सरमा बिहार में NDA सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंचे.
शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे पुष्कर सिंह धामी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिहार में NDA सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंचे.
पटना पहुंचे मेघालय के मुख्यमंत्री
मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा बिहार में NDA सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंचे.
ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी
भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, "आज नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं और मंत्रिमंडल पद का भी शपथ ग्रहण होगा. प्रधानमंत्री मोदी भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे."
जो करेगा विकास, उसी के साथ रहेगा बिहार-मनोज तिवारी
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, "...आज 10वीं बार नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में शपथ लेंगे. बिहार ने स्पष्ट कर दिया कि जो करेगा बिहार का विकास, उसी के साथ रहेगा बिहार...हम भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए हैं…"
NDA नेताओं के पोस्टर से सजा गांधी मैदान
पटना के गांधी मैदान के बाहर नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और LJP(R) प्रमुख चिराग पासवान और अन्य NDA नेताओं के पोस्टर लगाए गए.
10 सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिस्ट में होगा बिहार-JDU नेता राजीव रंजन
JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "...आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में NDA की सरकार का गठन होने जा रहा है. आज के शपथ ग्रहण के बाद हमारा संकल्प है कि देश के 10 सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिस्ट में बिहार को खड़ा करना है."
जनजातीय गौरव दिवस और नीतीश के शपथ पर साय का बयान
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि आज अंबिकापुर में जनजातीय गौरव दिवस के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी, यह हमारे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है. वहीं बिहार में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण पर साय ने बधाई देते हुए कहा, “नीतीश जी को हार्दिक शुभकामनाएं. आज वे पुन मुख्यमंत्री का दायित्व संभालेंगे और बिहार में एक बार फिर विकास की गंगा बहेगी तथा सुशासन की मजबूत नींव रखी जाएगी.”
बिहार बनेगा विकसित भारत का ग्रोथ इंजन: गजेंद्र सिंह शेखावत
केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह के बाद बिहार की नई सरकार को बधाई देते हुए कहा, “बिहार के लोगों को इस नई सरकार के गठन पर हार्दिक बधाई. मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बिहार विकसित हो रहे भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा.”
एनडीए की ऐतिहासिक जीत का साक्षी बनने पटना पहुंचे अरुण साव
छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत को ऐतिहासिक बताते हुए खुशी जताई है. साव ने कहा, “बिहार में ऐतिहासिक जीत एनडीए की हुई है और आज नीतीश कुमार जी तथा उनके मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण कार्यक्रम है. हम शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं. जिस प्रकार बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत हुई है, निश्चित रूप से उस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिलेगा.” सहयोगी दलों के बीच एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए अरुण साव समेत कई राज्यों के वरिष्ठ नेता आज पटना में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत कर रहे हैं.
नीतीश का 10वीं बार CM बनना ऐतिहासिक-विजय शर्मा
छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बिहार में नीतीश कुमार के दसवीं बार मुख्यमंत्री बनने को ऐतिहासिक करार देते हुए बधाई दी है. शर्मा ने कहा, “नीतीश जी दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, यह अपने आप में ऐतिहासिक है. हम भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पटना जा रहे हैं.” एनडीए के सहयोगी दलों के बीच बढ़ते समन्वय का संकेत देते हुए विजय शर्मा समेत कई राज्यों के भाजपा एवं सहयोगी नेताओं का पटना पहुंचना आज के शपथ समारोह को राष्ट्रीय स्तर का महत्व दे रहा है.
नीतीश पर फिर साधा निशाना, कांग्रेस बोली- यह सिर्फ रस्म-अदायगी
बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उत्तराखंड मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तीखा हमला बोला है. रावत ने कहा, “यह तो महज रस्म-अदायगी है. कुछ दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, फिर कुछ दिन बाद नीतीश कुमार को हटाकर उनकी पार्टी को तोड़कर भाजपा बिहार पर पूरी तरह राज करेगी.” कांग्रेस नेता का यह बयान नीतीश कुमार की विश्वसनीयता और भाजपा के साथ उनके गठबंधन की स्थायित्व पर सवाल उठाता है, जिसे विपक्ष लगातार “अस्थायी समझौता” करार दे रहा है.
