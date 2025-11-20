नीतीश कुमार ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, एक क्लिक में जानें किसने-किसने ली शपथ

इन नेताओं को मंत्रिमंडल में मिली जगह

आज मुख्यमंत्री नितीश कुमार आज गांधी मैदान में अपनी रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ लेने वाले हैं, और उनके साथ करीब 20 मंत्रियों का नया मंत्रिमंडल भी गठित होगा। जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर अंतिम दौर की चर्चाओं में तेजी आ गई है. नेता विजेंद्र यादव को मंत्री पद की शपथ लेने का फोन आ चुका है, और वे आज ही शपथ ग्रहण करेंगे। इसी तरह, विजय कुमार चौधरी को भी फोन आया है, श्रवण कुमार को भी शपथ का न्योता मिल चुका है, जबकि जमा खान को भी मंत्रिमंडल में शामिल होने का फोन आ गया है. ये सभी नेता आज 11:30 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।