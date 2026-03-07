'निशांत पार्टी में आएंगे तो स्वागत करेंगे' - खालिद अनवर

जेडीयू नेता खालिद अनवर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए नामांकन दाखिल करने पर कहा, "नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया है उसे लेकर बिहार के लोगों में मायूसी थी, उस मासूसी को दूर करने के लिए नेता ने कहा, कि हम राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं हम राजनीति में है और राज्यसभा में जा रहे हैं जो काम हो रहा है वो काम होता रहेगा. सब चीज की निगरानी होती रहेगी। हम लोग अपने नेता के फैसले के साथ है. निशांत कुमार जी पार्टी में आ रहे हैं कल-परसों से जब वो पार्टी में आएंगे उनका हम स्वागत करेंगे."