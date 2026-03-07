CM नीतीश कुमार के बेटे निशांत को JDU में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी!
Published : March 7, 2026 at 9:54 AM IST|
Updated : March 7, 2026 at 11:13 AM IST
Nishant Kumar Live : आज से बिहार की राजनीति में नया अध्याय शुरू होने जा रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद उनके बेटे निशांत कुमार शनिवार यानी 8 मार्च को जेडीयू में शामिल हो सकते हैं. चर्चा है कि निशांत को डीप्टी सीएम के साथ गृह विभाग का जिम्मा सौंपा जा सकता हैं.
LIVE FEED
निशांत की युवा विधायकों संग की अहम बैठक
निशांत कुमार ने जेडीयू में औपचारिक रूप से शामिल होने से ठीक पहले सक्रियता दिखाई है. उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर वरिष्ठ नेताओं, मंत्री श्रवण कुमार समेत करीब 20 युवा विधायकों के साथ बैठक की. बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात, पार्टी की भविष्य की रणनीति और जेडीयू को मजबूत बनाने के तरीकों पर विस्तृत चर्चा हुई. सूत्रों के अनुसार, यह मुलाकात निशांत कुमार की पार्टी में एंट्री और संगठनात्मक भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जबकि कल 8 मार्च को वे जेडीयू की सदस्यता ले सकते हैं.
हम नेता के साथ खड़े हैं - JDU
JDU नेता नीरज कुमार ने निशांत कुमार के JDU की सदस्यता ग्रहण करने पर कहा, "अभी औपचारिक सूचना नहीं आई है. इसकी जानकारी आपको दी जाएगी. महत्वपूर्ण फैसला ये था कि नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया उसका समर्थन हमारे दल के लोगों ने किया. हम नेता के साथ खड़े हैं और इसी स्थिति में विधायकों ने मांग किया कि निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए. निशांत कुमार ने राजनीति में आने के लिए आश्वस्त कर दिया है. वह दल की सदस्यता ग्रहण करेंगे और प्रदेश का दौरा भी करेंगे."
'CM ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं' - श्रवण कुमार
बिहार मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, "मुख्यमंत्री (नीतीश कुमार) ने कहा है कि हम आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे, आपकी बात सुनते रहेंगे तथा आपकी समस्या का हल करते रहेंगे चिंता करने की जरूरत नहीं है. विधायकों के तरफ से मांग रखी गई कि निशांत कुमार को आगे आना चाहिए."
निशांत कुमार बिहार का दौरा करेंगे - जमा खान
बिहार मंत्री ज़मा खान ने कहा, "हमने मांग की है कि निशांत कुमार राजनीति में आए और वो आएंगे और वह नेतृत्व करेंगे, बिहार का दौरा करेंगे और मजबूती से काम होगा."
'निशांत पार्टी में आएंगे तो स्वागत करेंगे' - खालिद अनवर
जेडीयू नेता खालिद अनवर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए नामांकन दाखिल करने पर कहा, "नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया है उसे लेकर बिहार के लोगों में मायूसी थी, उस मासूसी को दूर करने के लिए नेता ने कहा, कि हम राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं हम राजनीति में है और राज्यसभा में जा रहे हैं जो काम हो रहा है वो काम होता रहेगा. सब चीज की निगरानी होती रहेगी। हम लोग अपने नेता के फैसले के साथ है. निशांत कुमार जी पार्टी में आ रहे हैं कल-परसों से जब वो पार्टी में आएंगे उनका हम स्वागत करेंगे."