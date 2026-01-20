ETV Bharat / bharat

नितिन नबीन आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालेंगे

Nitin Nabin take charge
भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन नबीन (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 20, 2026 at 9:09 AM IST

Updated : January 20, 2026 at 9:24 AM IST

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन नबीन मंगलवार को बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे. ये सत्ताधारी पार्टी के संगठनात्मक नेतृत्व के लिए एक अहम पल होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के कई सीनियर नेताओं के साथ, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. इस कार्यक्रम में भाजपा के मुख्यमंत्रियों, राष्ट्रीय पदाधिकारियों, राज्यों के अध्यक्षों और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्यों के भाग लेने की उम्मीद है. भाजपा ने सोमवार को नामांकन के बाद नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार घोषित किया, जिससे पार्टी के 12वें राष्ट्रीय प्रमुख के रूप में उनके निर्विरोध चुनाव का मार्ग प्रशस्त हुआ. 14 दिसंबर, 2025 को नियुक्त किए गए 45 साल के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नवीन को बीजेपी की टॉप लीडरशिप से जबरदस्त सपोर्ट मिला है. इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के जाने वाले अध्यक्ष जे.पी. नड्डा शामिल हैं.

9:21 AM, 20 Jan 2026 (IST)

नितिन नबीन ने गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेका

बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने मंगलवार सुबह दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेका. इससे पहले उन्होंने दिल्ली के झंडेवालान और हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की. वह आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे.

9:15 AM, 20 Jan 2026 (IST)

नितिन नबीन ने दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में पूजा-अर्चना की

बीजेपी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नबीन ने आज सुबह दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में पूजा-अर्चना में पूजा-अर्चना की. वह आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे.

9:10 AM, 20 Jan 2026 (IST)

नितिन नबीन ने हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की

बीजेपी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नबीन ने कनॉट प्लेस इलाके में हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की. वह आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे.

BJP NATIONAL PRESIDENT TODAY
NABIN TAKE CHARGE BJP PRESIDENT
नितिन नबीन
बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पदभार
NITIN NABIN TAKE CHARGE

