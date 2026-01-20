नितिन नबीन आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालेंगे

नितिन नबीन ने गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेका

बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने मंगलवार सुबह दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेका. इससे पहले उन्होंने दिल्ली के झंडेवालान और हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की. वह आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे.