निशांत कुमार ने थामा JDU का दामन, कहा- 'भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा'

नीतीश कुमार की राह पर निशांत

मुख्यमंत्री आवास में विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों सहित जदयू के तमाम नेताओं की बैठक हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में निशांत के राजनीति में आने पर मुहर लगी. जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा भी है कि निशांत जदयू की सदस्यता लेने के बाद पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे. नीतीश कुमार ने भी यात्रा के माध्यम से ही बिहार में राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी और लालू यादव को बिहार की राजनीति में हास्य पर पहुंच कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा जमाया था. कई बड़े फैसले लिए थे, लगातार 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे. अब नीतीश कुमार की राह पर ही निशांत चलने वाले हैं.