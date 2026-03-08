ETV Bharat / bharat

निशांत कुमार ने थामा JDU का दामन, कहा- 'भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा'

निशांत कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 8, 2026 at 10:23 AM IST

पटना: बिहार में एक और नेता पुत्र ने आज से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने आज जदयू की आज सदस्यता ग्रहण कर ली. राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निशांत कुमार को जदयू की सदस्यता दिलाई. इस दौरान ललन सिंह और उमेश कुशवाहा समेत तमाम बड़े चेहरे मौजूद थे. हालांकि खुद नीतीश कुमार ने कार्यक्रम से दूरी बनाई.

1:45 PM, 8 Mar 2026 (IST)

'भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जनता दल (यूनाइटेड) पार्टी में शामिल हुए. उन्होंने कहा, "मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं. आप सभी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा. बिहार और देश के लिए मेरे पिता ने पिछले 20 सालों में जो किया है, मुझे उस पर गर्व है."

1:20 PM, 8 Mar 2026 (IST)

निशांत कुमार ने ली जेडीयू की सदस्यता

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने आज जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण कर ली. राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई. माना जा रहा है कि आने वाले समय में उनको पार्टी की कमान दी जा सकती है.

12:55 PM, 8 Mar 2026 (IST)

बिहार का भविष्य हैं निशांत- रत्नेश सदा

बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जेडीयू विधायक रत्नेश सदा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के जेडीयू में शामिल होने पर कहा, "यह बिहार का भविष्य है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो काम अधूरा बच गया है, उसको पूरा करके दिखाएंगे."


12:54 PM, 8 Mar 2026 (IST)

स्वागत योग्य कदम- रामनाथ ठाकुर

केंद्रीय मंत्री और NDA के राज्यसभा उम्मीदवार राम नाथ ठाकुर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के JDU में शामिल होने पर कहा, "यह स्वागत योग्य है. JDU के कार्यकर्ताओं और आम लोगों का यह निर्णय था कि निशांत कुमार JDU में आए और जनता की बात सुनें. उसी को लेकर वे आज JDU की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं. उनकी (बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार) इच्छा थी कि वे राज्य सभा जाए."

10:19 AM, 8 Mar 2026 (IST)

कार्यकर्ताओं और जनता की डिमांड निशांत

नीतीश कुमार अपने परिवार को राजनीति से दूर रखते रहे हैं लेकिन अब उनके बेटे निशांत के राजनीति में आने से उन पर भी परिवारवाद का आरोप लगेगा लेकिन जदयू नेताओं का कहना है कि यह नीतीश कुमार का फैसला नहीं है. ये पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बिहार के लोगों की डिमांड हैं. ऐसे में देखना है निशांत लोगों की डिमांड पर कितना खड़ा उतरते हैं.

कार्यकर्ताओं और जनता की डिमांड निशांत (ETV Bharat)

10:17 AM, 8 Mar 2026 (IST)

बड़े नेताओं और विधायकों से निशांत की मुलाकात

पिछले दो दिनों से निशांत लगातार विधायकों से मिल रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री आवास में पार्टी के बड़े नेताओं और विधायकों से मुलाकात की. वहीं संजय झा के आवास पर भी निशांत ने कुछ वरिष्ठ युवा विधायकों के साथ बैठक की. जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के देख रेख में निशांत की ट्रेनिंग एक तरह से शुरू हो गई है. आने वाले दिनों में निशांत को जदयू की कमान सौंप दी जाएगी, यह भी चर्चा है कि अब निशांत युग की शुरुआत हो जाएगी.

बड़े नेताओं और विधायकों से निशांत की मुलाकात (ETV Bharat)

10:15 AM, 8 Mar 2026 (IST)

नीतीश कुमार की राह पर निशांत

मुख्यमंत्री आवास में विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों सहित जदयू के तमाम नेताओं की बैठक हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में निशांत के राजनीति में आने पर मुहर लगी. जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा भी है कि निशांत जदयू की सदस्यता लेने के बाद पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे. नीतीश कुमार ने भी यात्रा के माध्यम से ही बिहार में राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी और लालू यादव को बिहार की राजनीति में हास्य पर पहुंच कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा जमाया था. कई बड़े फैसले लिए थे, लगातार 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे. अब नीतीश कुमार की राह पर ही निशांत चलने वाले हैं.

10:15 AM, 8 Mar 2026 (IST)

आज से जदयू का निशांत युग होगा शुरू

एक तरह से जदयू में निशांत युग की आज से शुरुआत हो जाएगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के फैसले के बाद बिहार की राजनीति में नया बदलाव हो रहा है. नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे और नया सीएम बिहार को मिलेगा. वहीं जदयू में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं. पिछले 1 साल से निशांत को लेकर यह चर्चा हो रही थी कि राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे. अब जदयू की सदस्यता लेकर विधिवत इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं.

संजय झा दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता (ETV Bharat)

NISHANT KUMAR TO JOIN JDU

