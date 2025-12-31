New Year 2026 : नए साल का आगाज, आतिशबाजी से स्वागत
Published : December 31, 2025 at 6:01 PM IST|
Updated : December 31, 2025 at 7:36 PM IST
नए साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है. किरिबाती के किरीटीमाटी द्वीप और न्यूजीलैंड में नया साल का आगाज हो चुका है. लोग वहां पर जमकर आतिशाबजी कर रहे हैं. भारत में भी नए साल के जश्न को लेकर अभी से ही तैयारी शुरू हो चुकी है. पढ़ें अपडेट.
LIVE FEED
नए साल का जश्न मनाने के लिए मसूरी में जुटे पर्यटक
मसूरी, उत्तराखंड: नए साल के जश्न से पहले शहर में पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है. पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है.
नए साल की पूर्व संध्या पर वैष्णो देवी मंदिर में उमड़ी भीड़
जम्मू और कश्मीर: नए साल की पूर्व संध्या पर माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जमा.
सबसे पहले ऑकलैंड में मनाया गया नए साल का जश्न
दक्षिण प्रशांत देश 2025 को सबसे पहले अलविदा कहते हैं. ऑकलैंड में, जिसकी आबादी 1.7 मिलियन है, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में मशहूर बॉल ड्रॉप होने से 18 घंटे पहले आधी रात होती है। पांच मिनट के इस शो में 240-मीटर (787-फुट) ऊंचे स्काई टॉवर की अलग-अलग मंजिलों से 3,500 आतिशबाजी की गई। बारिश और संभावित तूफान के पूर्वानुमान के कारण बुधवार को न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में छोटे सामुदायिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए.
न्यूजीलैंड ने नए साल का किया स्वागत
न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आतिशबाजी के साथ #NewYear2026 का स्वागत किया गया. न्यूजीलैंड के ऑकलैंड ने 2026 का स्वागत न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची इमारत, स्काई टॉवर से लॉन्च की गई आतिशबाजी के साथ किया, जिससे यह नया साल मनाने वाला पहला बड़ा शहर बन गया, हालांकि बारिश के कारण जश्न थोड़ा फीका रहा.