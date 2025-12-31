New Year 2026 : नए साल का आगाज, आतिशबाजी से स्वागत

सबसे पहले ऑकलैंड में मनाया गया नए साल का जश्न

दक्षिण प्रशांत देश 2025 को सबसे पहले अलविदा कहते हैं. ऑकलैंड में, जिसकी आबादी 1.7 मिलियन है, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में मशहूर बॉल ड्रॉप होने से 18 घंटे पहले आधी रात होती है। पांच मिनट के इस शो में 240-मीटर (787-फुट) ऊंचे स्काई टॉवर की अलग-अलग मंजिलों से 3,500 आतिशबाजी की गई। बारिश और संभावित तूफान के पूर्वानुमान के कारण बुधवार को न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में छोटे सामुदायिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए.