Nepal Flash Flood LIVE: क्या नेपाल के बाद बिहार में भी मचेगी तबाही? अमित शाह ने CM सम्राट से बात की

हाई अलर्ट पर प्रशासन

नेपाल में त्रिशूली नदी का बांध टूटने के बाद गंडक नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. इसे लेकर प्रशासन और जल संसाधन विभाग के अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं. प्रशासन का कहना है कि जलस्तर में वृद्धि होने पर तटबंधों पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वे नदी और तटबंध के आसपास जाने से बचें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें. फिलहाल प्रशासन और जल संसाधन विभाग की टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.