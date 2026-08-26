Nepal Flash Flood LIVE: क्या नेपाल के बाद बिहार में भी मचेगी तबाही? अमित शाह ने CM सम्राट से बात की
पटना: नेपाल के रसुवा जिले में आई बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है. भोटेकाशी नदी अचानक उफान पर आ गई है. कई गांव-बाजार, सड़कें और पुल बह गए हैं. पानी का बहाव तेजी से बिहार की तरफ बढ़ रहा है. जिस वजह से गंडक के जलस्तर में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है. पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, बगहा, गोपालगंज समेत कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वह खुद वाल्मीकि नगर भी जाएंगे. फिलहाल सावधानी बरतें और अफवाहों से बचें.
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पश्चिम चम्पारण में अलर्ट
गंडक नदी में संभावित जल वृद्धि के मद्देनजर पश्चिम चम्पारण जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने बगहा अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न तटबंधों एवं घाटों का निरीक्षण किया. जिला प्रशासन ने नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने और सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर चले जाने की अपील की है. वहीं, वाल्मीकिनगर विधायक सुरेंद्र प्रसाद ने अधिकारियों को तटबंधों की लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया गया.
अमित शाह ने सीएम से बात की
नेपाल की तबाही के कारण बिहार में उत्पन्न स्थिति पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात की. दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई. गृहमंत्री ने हालात की जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिया.
खाली कराए जा रहे हैं गांव
गंडक में उफान और संभावित खतरे को देखते हुए बगहा प्रशासन की ओर से निचले इलाकों को खाली कराया जा रहा है. सिसई और चिवरही पंचायत से लोगों को सुरक्षित स्थलों पर पहुंचाया जा रहा है. पिपरासी प्रखण्ड के बलुआ पंचायत में ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है. बगहा के चकदहवा से ग्रामीणों को सुरक्षित स्थलों पर पहुंचाया जा रहा है. नौतन प्रखंड के भगवानपुर में भी ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है.
क्या बोले नित्यानंद राय?
बिहार बाढ़ की स्थिति पर केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, 'बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बाढ़ में राज्यों को सहयोग करने के तत्पर हो जाती है. इस बारिश के मौसम के पूर्व ही गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पूरी तैयारी कर ली गई है. NDRF की टीम तैयार है, टीम लोगों का सहयोग कर रही है.
गोपालगंज में भी अलर्ट
नेपाल में हुए भूस्खलन के बाद गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने की आशंका को लेकर गोपालगंज जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है. छः प्रखंड के 62 पंचायत प्रभावित होने की आशंका है. ऐसे में जिला प्रशासन ने लोगो से ऊंचे स्थान पर जाने की अपील की जा रही है.
अलर्ट मोड पर बगहा प्रशासन
नेपाल में भूसखलन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. दियारा के निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की गई. बाढ़ की विभीषिका के मद्देनजर प्रशासन की ओर से निगरानी रखी जा रही है. वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बैराज पर 24 घंटे अभियंताओं की टीम मॉनिटरिंग कर रही है.
मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक
नेपाल के ऊपरी गंडक कैचमेंट में फ्लैश फ्लड की स्थिति है. गंडक नदी में अचानक जलप्रवाह बढ़ने और करीब 3 मीटर ऊंची फ्लैश फ्लड वेव आने की संभावना है. बिहार के गंडक से जुड़े जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है. मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की है. पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली अलर्ट पर है. सीतामढ़ी, शिवहर समेत अन्य संवेदनशील जिलों में भी निगरानी बढ़ाई गई है.
हाई अलर्ट पर प्रशासन
नेपाल में त्रिशूली नदी का बांध टूटने के बाद गंडक नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. इसे लेकर प्रशासन और जल संसाधन विभाग के अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं. प्रशासन का कहना है कि जलस्तर में वृद्धि होने पर तटबंधों पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वे नदी और तटबंध के आसपास जाने से बचें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें. फिलहाल प्रशासन और जल संसाधन विभाग की टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.
स्थिति पर नजर- सम्राट चौधरी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर हमारी नजर है. उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई है. किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं. उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.