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Nepal Bihar Flood LIVE : गंडक बराज में बढ़ा जलस्तर, हवाई सर्वे पर सीएम सम्राट चौधरी

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नेपाल बिहार बाढ़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 27, 2026 at 8:31 AM IST

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पटना: नेपाल में ग्लेशियर टूटने से आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. कई लोगों की जान चली गई और कई लोग लापता हैं. इस बीच, नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है. गंडक नदी से प्रभावित 8 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है. यहां एनडीआरएफ-एसडीआरएफ टीमें तैनात की गई है.

LIVE FEED

11:18 AM, 27 Aug 2026 (IST)

बिहार गंडक के जलप्रवाह में बड़ा उतार-चढ़ाव

नेपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की स्थिति और गंडक नदी में अचानक जलप्रवाह बढ़ने की आशंका के बीच वाल्मीकिनगर गंडक बराज पर पानी के डिस्चार्ज में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है.

बराज से पानी का डिस्चार्ज

⦁ रात 12 बजे - 1.50 लाख क्यूसेक

⦁ रात 12: 30 बजे - 1.42 लाख क्यूसेक

⦁ 1.30 बजे - 1,16,500 लाख क्यूसेक

⦁ रात 2 बजे 1.04 लाख क्यूसेक

⦁ 2.30 बजे - 95,200 क्यूसेक

⦁ सुबह तीन बजे - 88,300 क्यूसेक

⦁ सुबह 4 बजे - 81,400 क्यूसेक

⦁ सुबह 4.30 बजे - 79,700 क्यूसेक

⦁ सुबह 5 बजे - 79,700 क्यूसेक

⦁ सुबह 5.30 बजे - 81,800 क्यूसेक

⦁ सुबह 6 बजे 88,300 क्यूसेक

11:12 AM, 27 Aug 2026 (IST)

हवाई सर्वे पर सीएम सम्राट चौधरी

बिहार में बाढ़ की स्थिति पर नजर रखने के लिए सीएम सम्राट चौधरी ने हवाई सर्वे किया हैं. उन्होंने एक्स अकाउंट पर लिखा, ''नेपाल में आए सैलाब को देखते हुए बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों बगहा, वाल्मीकिनगर, बेतिया एवं मोतिहारी में बाढ़ की स्थिति का सर्वेक्षण किया. इस दौरान संभावित प्रभावों, आवश्यक एहतियाती उपायों, सुरक्षा एवं राहत-बचाव कार्यों को लेकर प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को पूरी तत्परता के साथ आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा एवं हर संभव सहायता उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.''

10:58 AM, 27 Aug 2026 (IST)

नेपाल बाढ़ से बिहार में खतरा, सतर्क रहें: तेजस्वी यादव

राजद नेता तेजस्वी यादव ने नेपाल में आई बाढ़ को बहुत दर्दनाक हादसा बताते हुए कहा कि बिहार सरकार को इसकी निगरानी रखने की जरूरत है. उन्होंने सभी को सतर्क रहने की सलाह दी और आशंका जताई कि इसका प्रभाव बिहार में गंडक नदी पर भी पड़ सकता है. तेजस्वी ने कहा कि ऐसे में सभी को अलर्ट रहने की आवश्यकता है.

10:54 AM, 27 Aug 2026 (IST)

बिहार में बाढ़ का बड़ा खतरा नहीं, अलर्ट जरूरी: संजय झा

जदयू सांसद संजय झा ने बिहार में बाढ़ की स्थिति पर कहा कि जो बाढ़ आई है वह बिहार से 200-250 किलोमीटर दूर नेपाल के तिब्बत साइड में आई है. पानी का बहाव काफी कम हो गया है और गंडक में यह एक लाख क्यूसेक से नीचे आ गया है, इसलिए कोई दबाव नहीं है लेकिन अलर्ट रहना जरूरी है. उन्होंने कहा कि पानी तिब्बत-चीन में आया जिससे पूरा नेपाल प्रभावित हुआ. ऐसे में एकीकृत योजना बनाकर सोचना चाहिए, वरना भविष्य में समस्याएं बढ़ेंगी. संजय झा ने वहां मौजूद भारतीय पर्यटकों और नेपाली लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बिहार के लिए कोई बड़ी तात्कालिक चिंता नहीं है.

8:32 AM, 27 Aug 2026 (IST)

133 भारतीय लापता, हालात अच्छे नहीं- पप्पू यादव

नेपाल में आई बाढ़ पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, "जिस तरह से परिस्थितियां हैं तो उसमें भारत बाढ़ के प्रति कभी गंभीर नहीं होता है। नेपाल हमेशा अपने देश के बारे में सोचता है. भारत को नेपाल और चीन के साथ मिलकर बाढ़ से निपटने की जरूरत है. आज नेपाल के प्रति हमारी पूरी संवेदना हैं. 133 भारत के लोग लापता हैं. हालात अच्छे नहीं हैं.

8:27 AM, 27 Aug 2026 (IST)

बिहार पर खतरा - तारिक अनवर

नेपाल में आई बाढ़ पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा, "इतनी बड़ी संख्या में लोग बह गए हैं और उनका कुछ नहीं पता है. बिहार उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है इसलिए बिहार पर खतरा है. बिहार सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए. यह बहुत अफसोस की बात है. भारत को चाहिए कि इस मुश्किल दौर में नेपाल की मदद करे."

8:26 AM, 27 Aug 2026 (IST)

9 बजे बराज पर पानी आएगा- तरनजोत सिंह

तिब्बत और नेपाल में अचानक आई बाढ़ से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका के चलते प्रशासन हाई अलर्ट पर है. इस पर पश्चिमी चंपारण के DM तरनजोत सिंह ने कहा, "तिब्बत और नेपाल में आई बाढ़ के कारण वाल्मीकिनगर बराज और अन्य स्थानों पर प्रशासन के लोग अलर्ट पर हैं. हमारे द्वारा विभिन्न तटबंध और वाल्मीकिनगर बैराज का निरीक्षण किया गया है. नेपाल के देवघाट पर पानी क्रॉस कर चुका है. करीब 9 बजे बैराज पर पानी आएगा. यह उम्मीद है कि पानी डेंजर लेवल से नीचे ही रहेगा और स्थिति सामान्य ही रहेगी. हमने सभी तटवर्ती क्षेत्रों के लोगों को अलर्ट किया है."

8:26 AM, 27 Aug 2026 (IST)

गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट

वहीं गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट देखा जा रहा है. बुधवार रात 8 बजे के बाद पानी आना शुरू हुआ. देर रात 12 बजे तक जलस्राव 1.50 लाख क्यूसेक था. रात 12 बजकर 30 बजे यह घटकर 1.42 लाख क्यूसेक, फिर 2 बजे 1.04 लाख क्यूसेक, जबकि गुरुवार सुबह 4 बजे 81,800 लाख क्यूसेक तक रहा. विभाग का भी आकलन है कि वाल्मीकिनगर बराज में अब जलस्राव घटने लगेगा.

बराज से पानी का डिस्चार्ज

रात 12 बजे - 1.50 लाख क्यूसेक

रात 12: 30 बजे - 1.42 लाख क्यूसेक

रात 2 बजे 1.04 लाख क्यूसेक

सुबह 4 बजे - 81,800 लाख क्यूसेक

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