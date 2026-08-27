Nepal Bihar Flood LIVE : गंडक बराज में बढ़ा जलस्तर, हवाई सर्वे पर सीएम सम्राट चौधरी

बिहार गंडक के जलप्रवाह में बड़ा उतार-चढ़ाव

नेपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की स्थिति और गंडक नदी में अचानक जलप्रवाह बढ़ने की आशंका के बीच वाल्मीकिनगर गंडक बराज पर पानी के डिस्चार्ज में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है.

बराज से पानी का डिस्चार्ज

⦁ रात 12 बजे - 1.50 लाख क्यूसेक

⦁ रात 12: 30 बजे - 1.42 लाख क्यूसेक

⦁ 1.30 बजे - 1,16,500 लाख क्यूसेक

⦁ रात 2 बजे 1.04 लाख क्यूसेक

⦁ 2.30 बजे - 95,200 क्यूसेक

⦁ सुबह तीन बजे - 88,300 क्यूसेक

⦁ सुबह 4 बजे - 81,400 क्यूसेक

⦁ सुबह 4.30 बजे - 79,700 क्यूसेक

⦁ सुबह 5 बजे - 79,700 क्यूसेक

⦁ सुबह 5.30 बजे - 81,800 क्यूसेक

⦁ सुबह 6 बजे 88,300 क्यूसेक