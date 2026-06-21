NEET-UG-Re-Exam Live Updates: कड़ी सुरक्षा के बीच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा री-एग्जाम
Published : June 21, 2026 at 11:47 AM IST|
Updated : June 21, 2026 at 12:02 PM IST
नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (NEET)-UG 2026 का री-एग्जामिनेशन आज (21 जून) होने वाला है. यह भारत और विदेश में 5,000 से अधिक एग्जाम सेंटर्स पर 22.79 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स के लिए एक अहम मोड़ है. 3 मई को हुए शुरुआती टेस्ट के दौरान पेपर लीक और प्रशासनिक चूक के बड़े विवादों और आरोपों के बाद, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और प्रशासन ने री-एग्जामिनेशन कराने के लिए कई लेयर वाली सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क लागू किया है. पेन-एंड-पेपर एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगा. एनटीए ने अपनी एडवाइजरी में कैंडिडेट्स को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच अपने सेंटर्स पर रिपोर्ट करने को कहा है, क्योंकि गेट ठीक दोपहर 1:30 बजे बंद हो जाएंगे. री-टेस्ट के लिए 551 भारतीय शहरों और 14 विदेशी जगहों पर 5,440 सेंटर्स बनाए गए हैं. एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक एजेंसी ने 95,000 से ज्यादा एग्जामिनेशन रूम में 1,38,560 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं. पहली बार, इन फीड्स को नेशनल, स्टेट और मिनिस्ट्री लेवल पर एआई आधारित टूल्स का इस्तेमाल करके वर्चुअली मॉनिटर किया जा रहा है ताकि रियल-टाइम में किसी भी गड़बड़ी को पकड़ा जा सके. इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी से निपटने के लिए 51,311 जैमर लगाए गए हैं.
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3 मई के एडमिट कार्ड मान्य नहीं होंगे', NTA ने स्टूडेंट्स से कहा कि वे फ्रेश एडमिट कार्ड साथ रखें
नीट री-एग्जामिनेशन से कुछ घंटे पहले, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने रविवार को स्टूडेंट्स को सलाह दी कि वे अपने साथ नया एडमिट कार्ड जरूर रखें. साथ ही, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट्स को जो स्टेप्स फॉलो करने होंगे, वे भी बताए. एजेंसी ने दोहराया कि 3 मई के एग्जाम (जो पेपर लीक विवाद के कारण कैंसिल हो गया था) के लिए इस्तेमाल किए गए एडमिट कार्ड आज दोपहर 2 बजे होने वाले री-टेस्ट के लिए वैलिड नहीं हैं. एनटीए ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'री-एग्जामिनेशन आज, रविवार, 21 जून 2026 को है. अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, तो तुरंत कर लें. ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन करें, इसे अपने ब्राउजर में खुद टाइप करें: http://neet.nta.nic.in.'
शिक्षा मंत्री ने कहा कि NTA पर 'पूरा भरोसा' है, छात्रों से कहा कि 'बिना किसी चिंता के, बिना डरे बैठें'
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राज्य सरकारों और एजुकेशन सेक्टर के लोगों पर भरोसा जताया और नीट-यूजी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि वे बिना किसी चिंता और डर के एग्जाम दें. उन्होंने कहा कि आज (रविवार) होने वाले नीट री-एग्जाम में करीब 22 लाख स्टूडेंट्स शामिल होंगे. प्रधान ने रिपोर्टर्स से कहा, 'नीट-यूजी री-एग्जाम आज होने वाला है. मुझे एनटीए, सभी राज्य सरकारों, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एजुकेशन सेक्टर और खासकर इंडिया के स्टूडेंट्स पर पूरा भरोसा है. करीब 22 लाख स्टूडेंट्स जल्द ही नीट एग्जाम देंगे. बिना डरे, बिना किसी चिंता के बैठें, और आप जरूर अच्छा करेंगे. स्टूडेंट्स के लिए यही मेरी शुभकामनाएं हैं. उन्हें इंडिया के सिस्टम पर भरोसा है और आगे भी रहेगा. यह अटूट भरोसा बना रहे.'
NTA ने स्टूडेंट्स से एग्जाम सेंटर पर जल्दी पहुंचने की अपील की
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने रविवार को नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (NEET)-यूजी-2026 री-एग्जाम में शामिल होने वाले लाखों स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं दीं और उनसे शांत रहने और एग्जाम सेंटर पर जल्दी पहुंचने की अपील की. एक्स पर एक पोस्ट में एनटीए ने कहा, 'यह वह दिन है जिसके लिए आपने तैयारी की है. शांत रहें, खुद पर भरोसा रखें, और अपना बेस्ट दें. आपने यह पल कमाया है. आप यह कर सकते हैं. हम आपके साथ हैं!' एजेंसी ने कैंडिडेट्स को एग्जाम के दिन की जरूरी जरूरतों और टाइमिंग के बारे में भी याद दिलाया. एडवाइजरी के मुताबिक, एग्जाम सेंटर में एंट्री सुबह 11 बजे शुरू हुई, जबकि आखिरी एंट्री दोपहर 1:30 बजे होगी, जिसके बाद किसी भी कैंडिडेट को एंट्री नहीं दी जाएगी. कैंडिडेट्स को अपना एडमिट कार्ड, एक वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड और दो पासपोर्ट-साइज फोटो साथ लाने की सलाह दी गई है. एनटीए ने कैंडिडेट्स से यह भी अपील की है कि वे मना की गई चीजें न ले जाएं, हाइड्रेटेड रहें, ट्रैफिक की हालत का ध्यान रखें और अपने एग्जाम सेंटर पर काफी पहले पहुंचें.