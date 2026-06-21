NEET-UG-Re-Exam Live Updates: कड़ी सुरक्षा के बीच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा री-एग्जाम

NTA ने स्टूडेंट्स से एग्जाम सेंटर पर जल्दी पहुंचने की अपील की

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने रविवार को नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (NEET)-यूजी-2026 री-एग्जाम में शामिल होने वाले लाखों स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं दीं और उनसे शांत रहने और एग्जाम सेंटर पर जल्दी पहुंचने की अपील की. एक्स पर एक पोस्ट में एनटीए ने कहा, 'यह वह दिन है जिसके लिए आपने तैयारी की है. शांत रहें, खुद पर भरोसा रखें, और अपना बेस्ट दें. आपने यह पल कमाया है. आप यह कर सकते हैं. हम आपके साथ हैं!' एजेंसी ने कैंडिडेट्स को एग्जाम के दिन की जरूरी जरूरतों और टाइमिंग के बारे में भी याद दिलाया. एडवाइजरी के मुताबिक, एग्जाम सेंटर में एंट्री सुबह 11 बजे शुरू हुई, जबकि आखिरी एंट्री दोपहर 1:30 बजे होगी, जिसके बाद किसी भी कैंडिडेट को एंट्री नहीं दी जाएगी. कैंडिडेट्स को अपना एडमिट कार्ड, एक वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड और दो पासपोर्ट-साइज फोटो साथ लाने की सलाह दी गई है. एनटीए ने कैंडिडेट्स से यह भी अपील की है कि वे मना की गई चीजें न ले जाएं, हाइड्रेटेड रहें, ट्रैफिक की हालत का ध्यान रखें और अपने एग्जाम सेंटर पर काफी पहले पहुंचें.