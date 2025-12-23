ETV Bharat / bharat

थोड़ी देर में पटना पहुंचने वाले हैं नितिन नबीन, एक क्लिक में जानें पल-पल का LIVE UPDATE

NITIN NABIN ROAD SHOW
पटना में नितिन नवीन का रोड शो (ETV Bharat)
December 23, 2025

पटना: बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन आज पहली बार पटना पहुंचने वाले हैं, जहां वह रोड शो करेंगे. बिहार भाजपा की तरफ से उनकी स्वागत की पूरी तैयारी की गई है. कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है. राजभवन जाकर राज्यपाल से भी वे मुलाकात करेंगे. साथ ही शाम में नितिन नबीन बीजेपी ऑफिस में मीटिंग भी करेंगे. एयरपोर्ट से लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय तक कार्यकर्ताओं की तैनाती की गई है. जगह-जगह पर स्वागत के इंतजाम किए गए हैं. स्वागत को अभूतपूर्व बनाने की पूरी तैयारी पार्टी की ओर से की गई है. भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन 12:35 पर पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे.

