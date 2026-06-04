बिहार के मुजफ्फरपुर में हॉस्पिटल में आग, 5 की मौत.. DM ने क्या बताया?

दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी- जेडीयू

मुजफ्फरपुर अग्निकांड पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि भी हो गई है. कुछ लोगों के घायल होने की भी खबरे हैं. राज्य सरकार ने इसे काफी गंभीरता के साथ लिया है. पूरे घटनाक्रम की जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी."