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धार की भोजशाला सरस्वती मंदिर है या मस्जिद? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आज

MP HIGH COURT INDORE BENCH
धार की भोजशाला सरस्वती मंदिर है या मस्जिद? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 9:03 AM IST

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Updated : May 15, 2026 at 10:04 AM IST

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बैंच आज शुक्रवार 15 मई को धार भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाएगी. हाईकोर्ट ने 12 मई को आखिरी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. धार की भोजशाला को हिन्दू समुदाय वाग्देवी (देवी सरस्वती) का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इस स्मारक को कमाल मौला मस्जिद बताता है. इसी को लेकर विवाद चल रहा है. जिस पर कोर्ट आज फैसला सुनाएगा. हर किसी की इस फैसले पर नजर बनी हुई है. कोर्ट की कार्रवाई और तनाव की स्थिति न बने इसको लेकर पुलिस ने भोजशाला परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. धार भोजशाला से जुड़ा पल-पल का अपडेट पढ़िए ETV भारत पर.

LIVE FEED

10:02 AM, 15 May 2026 (IST)

टाइम बदला, कोर्ट दोहपर 2:30 बजे सुनाएगा फैसला

धार भोजशाला विवाद मामले में फैसले का टाइम आगे बढ़ गया है. संभवतः 2:30 पर होगी सुनवाई. इसकी पुष्टि एडवोकेट विनय जोशी ने की है. इससे पहले दोपहर 1 बजे फैसला आने की बात सामने आई थी.

9:54 AM, 15 May 2026 (IST)

याचिकाकर्ता एवं एडवोकेट का हाईकोर्ट पहुंचना शुरु

धार भोजशाला को लेकर आज इंदौर हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. उसको लेकर इंदौर हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं एवं एडवोकेट का पहुंचना शुरू हो चुका है.

इसी दौरान हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के याचिकाकर्ता आशीष गोयल का कहना है कि, ''हमने धार भोजशाला को लेकर पिछले 4 सालों से एक लंबी लड़ाई लड़ी है इस दौरान हमने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के साथ ही तमाम तरह के तर्क प्रस्तुत किए गए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा.''

9:53 AM, 15 May 2026 (IST)

धार में होटलों और बाहरी लोगों के लिए सख्त निर्देश

धार जिले के सभी होटल, लॉज, धर्मशाला और गेस्ट हाउस संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे हर आने वाले मेहमान का आईडी कार्ड चेक करें और रजिस्टर में एंट्री अनिवार्य करें. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी थाना प्रभारी को देनी होगी.

9:52 AM, 15 May 2026 (IST)

प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

भोजशाला पर संभावित फैसले के चलते अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी संजीव केशव पाण्डेय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं.

बिना अनुमति जमावड़ा प्रतिबंधित: किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के धरना, जुलूस या प्रदर्शन के लिए एकत्रित नहीं हो सकेंगे.

हथियारों पर रोक: सार्वजनिक स्थानों पर चाकू, भाला, तलवार, छुरा या किसी भी प्रकार के विस्फोटक लेकर चलने और उनके प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है.

9:45 AM, 15 May 2026 (IST)

आज भोजशाला में जुमे की नमाज

भोजशाला के आसपास भारी संख्या में पुलिस तैनात है. आज शुक्रवार का दिन है, इस दिन भोजशाला में जुमे की नमाज होती है. काफी तादाद में लोग नमाज के लिए इकठ्ठे होंगे. किसी तरह की तनाव की स्थिति न बने इसी के चलते चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है.

9:41 AM, 15 May 2026 (IST)

शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील

आज भोजशाला मामले में अहम दिन है. उच्च न्यायालय सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाएगी. हिंदू संगठन ने न्यायालय के फैसले का सम्मान करने और शहर मे शांति संयम और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है. किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस ना पहचाने की अपील जारी की गई है. किसी भी प्रकार की अफवाह, उत्तेजना, भड़काऊ संदेश या सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाले कार्यों से दूर रहें.

9:23 AM, 15 May 2026 (IST)

दोपहर 1 बजे आएगा फैसला

धार भोजशाला विवाद पर इंदौर हाईकोर्ट दोपहर 1 बजे फैसला सुनाएगी. भोजशाला को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिमों में विवाद था. दोनों इसे अपना-अपना धार्मिक स्थल बताते हैं. इसको लेकर 2 मई 2022 को हिंदू पक्ष इंदौर हाईकोर्ट पहुंचा था. वहीं मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. जहां सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यह कहा की इस मामले को इंदौर हाईकोर्ट देखेगा. विवाद को देखते हुए इंदौर हाईकोर्ट ने मार्च 2023 को ASI को सर्वे करने का आदेश दिया. जहां ASI ने 98 दिन सर्वे किया, भोजशाला में मशीनों से खुदाई में मूर्तियां निकली थी. 98 दिन के सर्वे के बाद ASI ने इंदौर हाईकोर में चालान पेश किया. जहां हाईकोर्ट में 28 दिन सुनवाई चली. 29वें दिन आज कोर्ट फैसला सुनाएगा.

दोपहर 1 बजे आएगा फैसला (ETV Bharat)

8:44 AM, 15 May 2026 (IST)

धार भोजशाला मामले में जैन पक्ष की दलील

धार भोजशाला मामले को लेकर हाईकोर्ट की खंडपीठ इंदौर में लगातार सुनवाई चली. हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका के साथ जुड़ी एक और याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें जैन पक्ष ने दावे और तर्क कोर्ट के सामने पेश किए. जैन पक्ष ने अपनी दलील में भोजशाला को प्राचीन जैन गुरुकुल और अंबिका देवी का मंदिर बताया.

मामले में एडवोकेट प्रिया जैन ने बताया कि इतिहास में मुगलों ने जैन मंदिर को तोड़कर ही अपने धार्मिक स्थान बनाए हैं. धार भोजशाला के राजा भोज थे, जिनके यहां हमारे आचार्य रहकर शिक्षा-दीक्षा लेते थे. हमारे जैन समाज के जो 24 तीर्थंकर होते हैं, उन्हें चिन्हों के द्वारा पहचाना जाता है. वो सारे चिन्ह और साक्ष्य धार भोजशाला में मौजूद हैं. चिन्ह से ही हमारे भगवान की पहचान होती है और जो वागदेवी की मूर्ति है, यह हमारे तीर्थकरों के आसपास रहती थी. इससे जुड़े सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं, जो हमने कोर्ट के सामने पेश किए है."

DHAR BHOJSHALA DISPUTE
धार की भोजशाला का इतिहास (ETV Bharat)

8:41 AM, 15 May 2026 (IST)

भोजशाला पर मुस्लिम पक्ष की दलील

मुस्लिम पक्ष की ओर से एडवोकेट तौसीफ वारसी ने मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से न्यायालय को बताया "भोजशाला स्थल पर कभी भी किसी तरह का कोई मंदिर या सरस्वती मंदिर के अस्तित्व नहीं मिला है. उसके तोड़ने या उसकी जगह मस्जिद निर्माण जैसी बातों का कोई प्रमाण नहीं है." उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया और इतिहासकारों की पुस्तकों के साथ ही कई दस्तावेज पेश किए. लंदन यूनिवर्सिटी सहित विदेशी शोधकर्ताओं की रिपोर्ट में भी साबित करती है 1305 में मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्ला अलेह ने मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया, जो 1360 में पूरा हुआ.

DHAR BHOJSHALA CONTROVERSY
कब तेज हुआ विवाद (ETV Bharat)

8:33 AM, 15 May 2026 (IST)

क्या है धार भोजशाला विवाद

मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला का इतिहास 11वीं शताब्दी से शुरू होता है. धार में परमार वंश के मशहूर शासक राजा भोज ने साल 1034 में शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बनाने के लिए सरस्वती सदन बनवाया. इसे बाद में भोजशाला कहा गया. धार में राजा भोज ने 1000 से 1055 ईस्वी तक शासन किया. भोजशाला की परिसर में बड़ा खुला आंगन है, जिसके चारों ओर स्तंभों से बना बड़ा बरामदा और पीछे प्रार्थना घर है. राजा भोज की मृत्यु के बाद भी यहां 200 साल बाद पठन-पाठन, अध्ययन का चलता रहा. हिंदू पक्ष का आरोप है कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त किया. 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी. इसके बाद महमूद शाह खिलजी ने 1514 में दूसरे हिस्से में भी मस्जिद बनवा दी. 1875 में यहां पर खुदाई की गई. खुदाई में सरस्वती देवी की प्रतिमा निकली. मां सरस्वती की इस प्रतिमा को मेजर किनकेड नाम का अंग्रेज लंदन ले गया. फिलहाल ये प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में है.

Last Updated : May 15, 2026 at 10:04 AM IST

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