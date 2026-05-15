धार की भोजशाला सरस्वती मंदिर है या मस्जिद? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आज

क्या है धार भोजशाला विवाद

मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला का इतिहास 11वीं शताब्दी से शुरू होता है. धार में परमार वंश के मशहूर शासक राजा भोज ने साल 1034 में शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बनाने के लिए सरस्वती सदन बनवाया. इसे बाद में भोजशाला कहा गया. धार में राजा भोज ने 1000 से 1055 ईस्वी तक शासन किया. भोजशाला की परिसर में बड़ा खुला आंगन है, जिसके चारों ओर स्तंभों से बना बड़ा बरामदा और पीछे प्रार्थना घर है. राजा भोज की मृत्यु के बाद भी यहां 200 साल बाद पठन-पाठन, अध्ययन का चलता रहा. हिंदू पक्ष का आरोप है कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त किया. 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी. इसके बाद महमूद शाह खिलजी ने 1514 में दूसरे हिस्से में भी मस्जिद बनवा दी. 1875 में यहां पर खुदाई की गई. खुदाई में सरस्वती देवी की प्रतिमा निकली. मां सरस्वती की इस प्रतिमा को मेजर किनकेड नाम का अंग्रेज लंदन ले गया. फिलहाल ये प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में है.