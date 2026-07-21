मॉनसून सत्र का दूसरा दिन: लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों के बिल को पास करने पर विचार होगा

'वंदे मातरम' बिल राज्यसभा में पेश किए जाने की उम्मीद

आज राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) बिल, 2026 पेश करने की इजाजत के लिए प्रस्ताव रखेंगे. साथ ही यह भी प्रस्ताव रखेंगे कि बिल पास हो जाए.