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मॉनसून सत्र का दूसरा दिन: लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों के बिल को पास करने पर विचार होगा

MONSOON SESSION 2026
संसद का मॉनसून सत्र (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 21, 2026 at 9:24 AM IST

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Updated : July 21, 2026 at 9:48 AM IST

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संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है. लोकसभा मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अमेंडमेंट बिल, 2026 पर विचार और पास करने के लिए रखेगी. एक दिन पहले ही केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल हाउस में पेश किया था. मेघवाल इस बिल को हाउस में विचार के लिए पेश करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) एक्ट, 1956 में और बदलाव करने की कोशिश करता है. साथ ही इसे पास करने का भी प्रस्ताव रखेंगे.

LIVE FEED

9:46 AM, 21 Jul 2026 (IST)

'मंगल मिलन' बैठक शुरू, पीएम मोदी समेत अन्य दूसरे नेता हुए शामिल

एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग, 'मंगल मिलन' शुरू हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के दूसरे नेता मीटिंग में शामिल हुए.

9:34 AM, 21 Jul 2026 (IST)

'वंदे मातरम' बिल राज्यसभा में पेश किए जाने की उम्मीद

आज राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) बिल, 2026 पेश करने की इजाजत के लिए प्रस्ताव रखेंगे. साथ ही यह भी प्रस्ताव रखेंगे कि बिल पास हो जाए.

9:25 AM, 21 Jul 2026 (IST)

'मंगल मिलन' बैठक के लिए एनडीए सांसदों का पहुंचना शुरू

नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग 'मंगल मिलन' के लिए एनडीए सांसदों का पहुंचना शुरू हो गया है.

Last Updated : July 21, 2026 at 9:48 AM IST

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