मॉनसून सत्र का दूसरा दिन: लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों के बिल को पास करने पर विचार होगा
Published : July 21, 2026 at 9:24 AM IST|
Updated : July 21, 2026 at 9:48 AM IST
संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है. लोकसभा मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अमेंडमेंट बिल, 2026 पर विचार और पास करने के लिए रखेगी. एक दिन पहले ही केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल हाउस में पेश किया था. मेघवाल इस बिल को हाउस में विचार के लिए पेश करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) एक्ट, 1956 में और बदलाव करने की कोशिश करता है. साथ ही इसे पास करने का भी प्रस्ताव रखेंगे.
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