ETV Bharat / bharat

बारामती प्लेन क्रैश में अजित पवार समेत 5 लोगों का निधन, लैंडिंग के वक्त हुआ हादसा

महाराष्ट्र के बारामती में क्रैश हुआ अजित पवार का विमान
महाराष्ट्र के बारामती में क्रैश हुआ अजित पवार का विमान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 28, 2026 at 9:48 AM IST

|

Updated : January 28, 2026 at 10:01 AM IST

Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के बारामती में एक प्लेन क्रैश की खबर मिली है. इस विमान हादसे मेंएनसीपी नेता अजित पवार का निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. बताया जा रहा है कि लैंडिंग की कोशिश करते समय प्लेन क्रैश हो गया. वह किसी कार्यक्रम के लिए यहां पहुंच रहे थे. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि विमान ने क्रैश लैंडिंग की या कोई तकनीकी खराबी चलते ये हादसा हुआ है.

LIVE FEED

9:57 AM, 28 Jan 2026 (IST)

डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 5 लोगों की प्लेन क्रैश में मौत

बारामती में क्रैश लैंडिंग: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, 2 और लोगों (1 PSO और 1 अटेंडेंट) और 2 क्रू (PIC+FO) सदस्यों के साथ विमान में सवार थे. शुरुआती जानकारी के अनुसार, विमान में सवार कोई भी व्यक्ति इस दुर्घटना में जीवित नहीं बचा है: DGCA (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन)

9:46 AM, 28 Jan 2026 (IST)

सुबह 8.45 बजे हुआ हादसा

मुंबई से बारामती जा रहा चार्टर प्लेन महाराष्ट्र के बारामती में सुबह 8.45 बजे क्रैश लैंड हो गया. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार प्लेन में सवार थे.

Last Updated : January 28, 2026 at 10:01 AM IST

TAGGED:

MAHARASHTRA BARAMATI PLANE CRASH
बारामती में प्लेन क्रैश
DEPUTY CM AJIT PAWAR
DEPUTY AJIT PAWAR PLANE CRASH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.