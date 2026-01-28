बारामती प्लेन क्रैश में अजित पवार समेत 5 लोगों का निधन, लैंडिंग के वक्त हुआ हादसा

डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 5 लोगों की प्लेन क्रैश में मौत

बारामती में क्रैश लैंडिंग: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, 2 और लोगों (1 PSO और 1 अटेंडेंट) और 2 क्रू (PIC+FO) सदस्यों के साथ विमान में सवार थे. शुरुआती जानकारी के अनुसार, विमान में सवार कोई भी व्यक्ति इस दुर्घटना में जीवित नहीं बचा है: DGCA (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन)