प्लेन क्रैश में अजित पवार का निधन, लैंडिंग के समय हुआ हादसा, दिग्गज जता रहे शोक

AJIT PAWAR PASSES AWAY
प्लेन क्रैश में अजित पवार का निधन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 28, 2026 at 10:54 AM IST

Updated : January 28, 2026 at 11:27 AM IST

हैदराबाद: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार का चार्टर प्लेन आज बुधवार सुबह बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया. इस हादसे में अजित पवार समेत कुल पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इनके आसामयिक निधन पर तमाम नेता दुख व्यक्त कर रहे है. जानकारी के मुताबिक अजित पवार चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे. अभी तक विमान हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है. घटना के बाद पूरा चार्टर्ड विमान खेत में पूरी तरह से जल गया है.

LIVE FEED

11:38 AM, 28 Jan 2026 (IST)

एकनाथ शिंदे बोले- महाराष्ट्र के लिए बेहद बुरा दिन

राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने साथी अजित पवार के निधन पर कहा कि यह महाराष्ट्र के लिए एक बुरा दिन है. यह महाराष्ट्र और पूरे महाराष्ट्र के लिए एक दर्दनाक घटना है. अजित दादा अपनी बात के पक्के थे. जब मैं CM था और वह डिप्टी CM थे, तब हमने एक टीम के तौर पर काम किया. टीम के तौर पर हमने लाडली बहन योजना शुरू की थी, और अजित दादा ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी.

11:34 AM, 28 Jan 2026 (IST)

राहुल गांधी बोले- अजित पवार का निधन पीड़ादायक

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी शोक जताते हुए कहा कि अजित पवार का निधन बेहद पीड़ादायक है. उन्होंने कहा कि श्री अजित पवार जी और उनके सहयात्रियों की आज हवाई जहाज दुर्घटना में निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है. इस शोक के पल में महाराष्ट्र की जनता के साथ हूं. समस्त पवार परिवार और प्रियजनों को इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं.

11:33 AM, 28 Jan 2026 (IST)

प्रियंका गांधी वाड्रा ने व्यक्त की संवेदनाएं

महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मैं पूरे पवार परिवार और उनके समर्थकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं. मैंने अजित पवार की पत्नी और सुप्रिया जी (सुप्रिया सुले) से बात की है.

11:30 AM, 28 Jan 2026 (IST)

बारामती के लिए रवाना हुए शरद पवार

एनसीपी-SCP प्रमुख शरद पवार अपनी पत्नी प्रतिभा पवार के साथ बारामती के लिए रवाना हुए.

11:28 AM, 28 Jan 2026 (IST)

अजित पवार के निधन मेरा निजी नुकसान: अशोक चव्हाण

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर बीजेपी सांसद अशोक चव्हाण ने कहा कि यह हमारा निजी नुकसान है. उनके जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया है. मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं.

11:23 AM, 28 Jan 2026 (IST)

पीयूष गोयल ने भी जताया शोक

महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार के निधन पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम दुख और पीड़ा में हैं. वह मेरे करीबी दोस्त थे और हमारी सरकार में एक अहम पद पर थे. वह महाराष्ट्र के एक महान नेता थे और अब हमारे बीच नहीं हैं. मेरी गहरी सहानुभूति उनके परिवार के सभी सदस्यों और समर्थकों के साथ है. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार के सदस्यों को इस मुश्किल समय से निपटने की ताकत दें.

11:21 AM, 28 Jan 2026 (IST)

उज्जवल निकम बोले- बेहद दुखद घटना

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर राज्यसभा सदस्य उज्ज्वल निकम ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है मैं उन्हें पिछले कई सालों से जानता था. वह हमेशा अपनी बात रखते थे. एक बार पुणे से मुंबई आते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया था. उस समय अजित जी ने मुझे फोन करके घटना और मेरे बारे में पूछा था. वह हमेशा दूसरों की चिंता करते थे. उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार भी राज्यसभा मेंबर हैं. यह उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है. यह मेरा पर्सनल नुकसान है और महाराष्ट्र का भी नुकसान है.

11:17 AM, 28 Jan 2026 (IST)

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जताया शोक

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी शोक जताया है. उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के दुखद और आसामयिक निधन से बहुत दुख हुआ है. उनके परिवार, समर्थकों और महाराष्ट्र के लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं.

11:15 AM, 28 Jan 2026 (IST)

अमित शाह ने जताया शोक

गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया 'एक्स' पर लिखा कि आज एक दुःखद हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनडीए (NDA) के हमारे वरिष्ठ साथी अजीत पवार जी को खो देने की सूचना से मन अत्यंत व्यथित है. अजीत पवार जी ने बीते साढ़े तीन दशकों में जिस प्रकार महाराष्ट्र के हर वर्ग के कल्याण के लिए खुद को समर्पित किया, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता. वे जब भी मिलते थे, महाराष्ट्र की जनता के कल्याण संबंधी अनेक विषयों पर लंबी चर्चा करते थे. उनका निधन NDA परिवार के साथ ही मेरे लिए भी व्यक्तिगत क्षति है. मैं पवार परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. शोक की इस घड़ी में पूरा NDA शोक-संतप्त पवार परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें. ॐ शांति शांति शांति.

11:02 AM, 28 Jan 2026 (IST)

पीएम मोदी ने जताया शोक, कहा- जनता के नेता थे अजित पवार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अजित पवार के आसामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुखद विमान हादसे से बहुत दुख हुआ. इस हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है. उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं. दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों को शक्ति और हिम्मत मिले, इसके लिए प्रार्थना करता हूं. वहीं, उन्होंने अजित पवार की फोटो शेयर करते हुए पीएम ने कहा कि अजित पवार जनता के नेता थे, उनका जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव था. महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने में सबसे आगे रहने वाले एक मेहनती शख्स के तौर पर उनका बहुत सम्मान किया जाता था. उन्होंने आगे लिखा कि प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीब और पिछड़े लोगों को सशक्त बनाने का उनका जुनून भी काबिले तारीफ थे. उनका असमय निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद है. उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं.

10:58 AM, 28 Jan 2026 (IST)

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जताया शोक

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए दुख व्यक्त किया है. उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम श्री अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन, अत्यंत दुखद है. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे. शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं. भावभीनी श्रद्धांजलि.

Last Updated : January 28, 2026 at 11:27 AM IST

संपादक की पसंद

