प्लेन क्रैश में अजित पवार का निधन, लैंडिंग के समय हुआ हादसा, दिग्गज जता रहे शोक

पीएम मोदी ने जताया शोक, कहा- जनता के नेता थे अजित पवार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अजित पवार के आसामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुखद विमान हादसे से बहुत दुख हुआ. इस हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है. उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं. दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों को शक्ति और हिम्मत मिले, इसके लिए प्रार्थना करता हूं. वहीं, उन्होंने अजित पवार की फोटो शेयर करते हुए पीएम ने कहा कि अजित पवार जनता के नेता थे, उनका जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव था. महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने में सबसे आगे रहने वाले एक मेहनती शख्स के तौर पर उनका बहुत सम्मान किया जाता था. उन्होंने आगे लिखा कि प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीब और पिछड़े लोगों को सशक्त बनाने का उनका जुनून भी काबिले तारीफ थे. उनका असमय निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद है. उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं.