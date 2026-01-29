अजित पवार का अंतिम संस्कार आज, विद्या प्रतिष्ठान से शुरू होगी अंतिम यात्रा

विद्या प्रतिष्ठान लाया गया अजित पवार का पार्थिव शरीर

जानकारी के मुताबिक दिवंगत नेता अजित पवार का पार्थिव शरीर उनके गृह नगर बारामती स्थित विद्या प्रतिष्ठान परिसर लाया गया है. यहां पर सभी शोक संतप्त परिजन और पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग इकट्ठा हुए और अजित पवार जिंदाबाद के नारे लगाए गए.