अजित पवार का अंतिम संस्कार आज, विद्या प्रतिष्ठान से शुरू होगी अंतिम यात्रा
हैदराबाद: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार का बुधवार को बारामती में प्लेन क्रैश में निधन हो गया. आज गुरुवार 29 जनवरी 2026 को बारामती के काटेवाड़ी में सुबह 11 बजे किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक सुबह 9 बजे के करीब उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी. बता दें, अजित पवार अगले महीने होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के लिए चुनाव प्रचार करने जा रहे थे. सुबह 8 बजकर 10 मिनट पर उन्होंने चार्टर प्लेन से उड़ान भरी और 8 बजकर 45 मिनट पर उनका प्लेन क्रैश हो गया. उनके साथ 5 लोगों की भी मौके पर ही मौत हो गई. सभी दिग्गजों ने अजित पवार के आसामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है. वहीं, कुछ लोगों ने प्लेन क्रैश हादसे की जांच की भी बात कही हैं. इस पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस दुख के समय में किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए.
विद्या प्रतिष्ठान से शुरू होगी अंतिम यात्रा
अजित पवार की अंतिम यात्रा विद्या प्रतिष्ठान से करीब सुबह 9 बजे शुरू होगी. शहर से गुजरते हुए यह विद्या प्रतिष्ठान पहुंचेगी और अंतिम संस्कार किया जाएगा. इस मौके पर सभी दिग्गज मौजूद रहेंगे.
विद्या प्रतिष्ठान लाया गया अजित पवार का पार्थिव शरीर
जानकारी के मुताबिक दिवंगत नेता अजित पवार का पार्थिव शरीर उनके गृह नगर बारामती स्थित विद्या प्रतिष्ठान परिसर लाया गया है. यहां पर सभी शोक संतप्त परिजन और पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग इकट्ठा हुए और अजित पवार जिंदाबाद के नारे लगाए गए.