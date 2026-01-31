महाराष्ट्र: सुनेत्रा पवार बनेंगी राज्य की पहली डिप्टी सीएम, शरद पवार बोले- मुझे कोई जानकारी नहीं
मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार के निधन के बाद पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है. जानकारी के मुताबिक अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार आज शनिवार को महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम का पदभार संभालेंगी. वहीं, यह भी पता चला है कि उनके बड़े बेटे पार्थ राज्यसभा में अपनी मां की जगह लेंगे. वहीं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) में हलचल तेज हो गई है. ताजा जानकारी के मुताबिक सुनेत्रा पवार, उनके बेटे जय और पार्थ पवार बारामती से मुंबई पहुंचे चुके हैं. शनिवार दोपहर मुंबई में पार्टी नेताओं की मीटिंग होनी है.
शरद पवार ने सुनेत्रा पवार को लेकर दिया बयान
शरद पवार ने सुनेत्रा पवार के आज महाराष्ट्र के डिप्टी CM के तौर पर शपथ लेने के बारे में कहा कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है. उनकी पार्टी ने ही यह फैसला लिया होगा. मैंने आज अखबार में देखा. प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे कुछ नाम हैं जिन्होंने कुछ फैसले लेने की पहल की है.
दोपहर 2 बजे होगी पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक
मुंबई में दिवंगत डिप्टी सीएम अजित पवार के घर के बाहर के दृश्य. महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद में एनसीपी (NCP) के प्रतिनिधि आज दोपहर 2 बजे मीटिंग के लिए विधान भवन में इकट्ठा होंगे. अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा MP सुनेत्रा पवार भी शुक्रवार देर रात उनके मुंबई स्थित घर पहुंचीं.