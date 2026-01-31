महाराष्ट्र: सुनेत्रा पवार बनेंगी राज्य की पहली डिप्टी सीएम, शरद पवार बोले- मुझे कोई जानकारी नहीं

शरद पवार ने सुनेत्रा पवार को लेकर दिया बयान

शरद पवार ने सुनेत्रा पवार के आज महाराष्ट्र के डिप्टी CM के तौर पर शपथ लेने के बारे में कहा कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है. उनकी पार्टी ने ही यह फैसला लिया होगा. मैंने आज अखबार में देखा. प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे कुछ नाम हैं जिन्होंने कुछ फैसले लेने की पहल की है.