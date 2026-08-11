मध्य प्रदेश में बारिश से तबाही, राजधानी की 50 कॉलोनियां जलमग्न, स्कूलों की छुट्टी घोषित, देखें LIVE UPDATES.

LIVE FEED

रायसेन में बेतवा का असर, कई पुल डूबे रायसेन में सांची रोड स्थित पगनेश्वर और भोपाल रोड पर जाखा के पास बेतवा नदी का पानी सड़कों के कई फीट ऊपर आ गया है. जलस्तर बढ़ने से यहां कई छोटे पुल डूब गए हैं.

मौसम विभाग का अलर्ट, फिर बन रहा लो प्रेशर एरिया मौसम विभाग ने 12 अगस्त तक एक और लो प्रेशर एरिया बनने का अलर्ट जारी किया है. इससे मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होगा.

मंडला में जलाशय में बहा युवक अब भी लापता सोमवार को मंडला जिले के निवास-कुंडम रूट पर मौजूज बिलटुकरी जलाशय में नहाने गया एक व्यक्ति तेज बहाव में बह गया था, जो अब भी लापता है. मंडला में जलाशय में बहा युवक (Etv Bharat)

भोपाल के इन इलाकों में जल भराव बाणगंगा, अयोध्या बायपास, अशोका गार्डन, सेमरा, शबरी नगर, वसुंधरा कॉलोनी, जगदीशपुर, पटेल नगर, कंफर्ट ग्रीन कॉलोनी, साईं बाबा रेजीडेंसी, कैलाश नगर, मालीखेड़ी, करोंद. आदि

भोपाल के 1 हजार से ज्यादा घरों में घुसा पानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रिकॉर्डतोड़ बारिश के चलते 1 हजार से ज्यादा घरों में पानी घुसने की खबर है. कई इलाकों में पानी के साथ जीव-जंतु घरों में घुस आए.

इंदौर में बारिश का आंकड़ा 16 इंच के करीब इंदौर में इस साल सीजन में बारिश का आंकड़ा बढ़कर 16 इंच के करीब पहुंच गया है. हालांकि, ये औसत बारिश से 5 इंच कम है.

इंदौर में 12 घंटों में 16 एमएम बारिश इंदौर में पिछले 12 घंटों में 16 एमएम बारिश दर्ज की गई है. अल सुबह से तेज बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक 15 अगस्त तक बारिश का दौरा जारी रह सकता है. जानकारी देते मौसम विज्ञानी (Etv Bharat)

शिवपुरी में डेहरवारा-कुशियारा मार्ग की पुलिया बही, मार्ग बंद मूसलाधार बारिश ने कोलारस क्षेत्र के डेहरवारा-कुशियारा मार्ग के निर्माण दावों की पोल खोलकर रख दी है. नाले में आए उफान के कारण लाल मुरम वाली कच्ची सड़क पर बनी पुलिया पानी के तेज बहाव में बह गई. सड़क कई जगहों से कट जाने के कारण चार पहिया वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है.

कमर तक पानी में निकाली गई शव यात्रा सीहोर जिले के इछावर ब्लॉक की ग्राम पंचायत मूडला खुर्द के अंतर्गत आने वाले गांव कचनारिया गांव में बाढ़ के बीच शव यात्रा निकाली गई. यहां एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद परिजनों ने कमर तक पानी में शवयात्रा निकाली. सीहोर में कमर तक पानी में निकाली गई शव यात्रा (Etv Bharat)

मध्य प्रदेश के इन जिलों के लिए आईएमडी का अलर्ट भिंड, दतिया, ग्वालियर, मंदसौर, मुरैना, नीमच, निवाड़ी, श्योपुर कलां, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली में भारी बारिश की संभावना. मध्य प्रदेश के इन जिलों के लिए आईएमडी का अलर्ट (IMD)

इतनी भारी बारिश, फिर भी औसत से पीछे भोपाल मौसम केंद्र के मुताबिक मध्य प्रदेश में अबतक 19 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है. प्रदेश में पिछले 48 घंटों से भारी बारिश जारी है, जिससे बारिश का ग्राफ कुछ हदतक बढ़ गया है. हालांकि, अबतक औसतन 22.5 बारिश हो जानी थी, जो अब भी 15 प्रतिश कम है.

आज भी अति भारी बारिश की संभावना मानसून के इस ताकतवर सिस्टम के बीच मौसम विभाग ने मंगलवार को भी कई क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. मध्य प्रदेश के राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आलीराजपुर और आगर-मालवा में भारी बारिश हो सकती है.

मानसून का सबसे ताकतवर सिस्टम एक्टिव मानसून के अबतक के सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम की वजह से पूरे प्रदेश में जोरदार बारिश हुई है. वहीं, भोपाल के साथ-साथ सीहोर, विदिशा, मंडला, राजगढ़ और शाजापुर में भी जनजीवन प्रभावित हुआ है.

मध्य प्रदेश में अबतक 100 लोगों का रेस्क्यू SDERF के मुताबिक लगातार बारिश से बने हालातों के बीच डिजास्टर रिस्पॉन्स टीमों ने प्रदेश से अबतक 100 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया है.

बाढ़ में फंसे 4 किसानों का रेस्क्यू विदिशा के पथरिया में जलभराव के कारण चार किसान और सात गौवंश बाढ़ में फंस गए थे, जिन्हें होमगार्ड व एसडीईआरएफ की टीमोंं ने रेस्क्यू कर लिया है.

विदिशा में चरण तीर्थ पुल और मंदिर के ऊपर से बह रहा पानी विदिशा में बेतवा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण चरण तीर्थ स्थित पुल पूरी तरह पानी में डूब गया है. पुल पर लगभग 8 से 10 फीट तक पानी बह रहा है. नदी किनारे बने प्राचीन मंदिर और शनि मंदिर परिसर भी जलमग्न हो चुके हैं. स्थिति यह है कि मंदिरों का केवल ऊपरी शिखर ही पानी के ऊपर दिखाई दे रहा है.