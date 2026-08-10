Madhya Pradesh Flood Live: मानसूनी कयामत, विदिशा में बेतवा उफान पर, राजगढ़ में देवास के 8 लोगों की मौत
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 1:49 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 3:28 PM IST
भोपाल/राजगढ़ : मध्य प्रदेश में भारी बारिश से जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. कई क्षेत्रों में भारी बारिश से नदी-नाले उफान पर आ गए हैं. इसी बीच राजगढ़ में एक कार नाले में बह, जाने से 7 लोगों की मौत हो गई है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इस कार में कुल 11 लोग सवार थे. घटना के दौरान दो लोग बाहर कूद गए जबकि बाकी कार में ही फंसे रह गए. घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम रोहित बम्होरे और एसडीओपी अरविंद सिंह समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है और 7 शव बरामद किए जा चुके हैं. लाइव अपडेट्स में देखें कि मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में भारी बारिश से कैसे हालात बन गए हैं.
LIVE FEED
बीजेपी विधायक ने जताया दुख
इस घटना को लेकर बीजेपी विधायक मुरली बनेसिंह भंवरा ने दुख जाताय है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्टर कर लिखा कि "ईश्वर से प्रार्थना है कि संकट की इस घड़ी में सभी प्रभावित परिवारों को संबल प्रदान करें."
8 लोगों के शव बरामद
राजगढ़ हादसे में अबतक 8 लोगों के शव बरामद हुए हैं. एक अभी भी लापता है. जबकि 2 पहले ही तैरकर बाहर आ गए थे.
राजगढ़ हादसा : 1 की तलाश जारी
राजगढ़ हादसे में ईको कार के साथ अबतक 7 शव निकाले जा चुके हैं और तीन की जान बचा ली गई है, वहीं, एक अब भी लापता है.
बेतवा और नर्मदा उफान पर
प्रदेश के कई जिलों में हो रही भारी बारिश की वजह से कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं. विदिशा में बेतवा का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं मंडला से लेकर जबलपुर तक नर्मदा नदी उफान पर आ गई है.
राजगढ़ हादसा : 7 शव बरामद
राजगढ़ एसडीएम रोहित बम्होरे के मुताबिक, '' राहत व बचाव कार्य जारी है. 7 शव बरामद किए जा चुके हैं. कार में कुल 11 लोग सवार थे. ''
राजगढ़ हादसा : ड्राइवर को रोका, फिर भी बढ़ाई थी कार
प्रत्यक्षदर्शी महेंद्र ने मीडिया से बातचीत में कहा, '' पुल पर तेज रफ्तार से पानी बह रहा था. लोगों ने ईको कार के ड्राइवर को रोका भी पर वह नहीं माना. पानी करीब ड़ेढ़ से दो फीट रहा होगा. तभी कार पानी के साथ पुल से नाले में बह गई.''
मंडला में खतरे के निशान के करीब नर्मदा
मंडला में खतरे के निशान के करीब नर्मदा नदी, छोटा पुल डूबा.
राजगढ़ हादसे में 6 लोगों की मौत
पुलिस के मुताबिक एक और पुरुष का शव बरामद हुआ है. बाकी लोगों की तलाश की जा रही है.
विदिशा के इन क्षेत्रों में भरा पानी
विदिशा नगर पालिका सीएमओ दुर्गेश सिंह ने बताया, '' बारिश के कारण बांसकुली, नीमताल और एमएलबी स्कूल के आसपास पानी भरने की शिकायतें मिली है. नगर पालिका की टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ मौके पर तैनात हैं और जिन घरों में पानी घुसा है, वहां त्वरित निकासी के प्रयास किए जा रहे हैं.''
विदिशा में 24 घंटे से मूसलाधार बारिश
मध्यप्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं. विदिशा शहर और आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. शहर के कई निचले इलाकों और सड़कों पर भारी जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है. स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारी और नगर पालिका की टीमें मैदान में उतर आई हैं.
राजगढ़ में कहां हुआ हादसा?
हादसा पचोर से सारंगपुर जाने वाली रोड पर पड़ाना कस्बे में हुआ है. राहत व बचाव कार्य जारी है.
5 शव सारंगपुर लाए गए, मौके पर प्रशासन की कई टीमें
घटनास्थल से 5 शव बरामद किए गए, जिन्हें सारंगपुर लाया गया है. मौके पर एसडीओपी अरविंद सिंह मौजूद हैं. मृतकों में दो महिला, दो पुरुष और एक बच्चा शामिल है.
निर्माणाधीन पुल पर हुआ हादसा
पुलिस के मुताबिक ये हादसा पड़ाना के पास झिरी नाले पर बने पुल पर हुआ है. यहां पुल का 30 फीट हिस्सा निर्माणाधीन था.
कार सवार सभी लोग देवास से
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक कार सवार सभी लोग सतवास से कड़लवाद जा रहे थे. कार में कुल 11 लोग सवार थे, जिसमें 3 पुरुष, 4 महिलाएं और 4 बच्चे हैं.