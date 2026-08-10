Madhya Pradesh Flood Live: मानसूनी कयामत, विदिशा में बेतवा उफान पर, राजगढ़ में देवास के 8 लोगों की मौत

विदिशा में 24 घंटे से मूसलाधार बारिश

मध्यप्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं. विदिशा शहर और आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. शहर के कई निचले इलाकों और सड़कों पर भारी जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है. स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारी और नगर पालिका की टीमें मैदान में उतर आई हैं.