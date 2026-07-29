भोपाल किसान आंदोलन LIVE UPDATES, किसानों के बीच GenZ, अर्धनग्न होकर किसानों का प्रदर्शन

किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव का बयान

मुख्यमंत्री बोले- '' किसानों से जुड़े एक विषय को लेकर मंत्रियों की एक समिति गठित की है, जो किसानों से चर्चा करेगी. कल भी कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने किसानों से चर्चा की थी. कृषि मंत्री के अलावा मंत्री कृष्णा गौर, विश्वास सारंग, राकेश सिंह और अधिकारी किसानों से चर्चा करेंगे. किसानों के साथ उनके सकारात्मक सुझाव के साथ सरकार खड़ी है लेकिन जनता को परेशानी न हो, इसकी चिंता भी करनी चाहिए. हम समस्या का समाधान संवाद से निकालते हैं और उम्मीद है कि सभी किसान संगठन सभी मिलकर रास्ता निकालेंगे.''