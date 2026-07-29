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भोपाल किसान आंदोलन LIVE UPDATES, किसानों के बीच GenZ, अर्धनग्न होकर किसानों का प्रदर्शन

MP FARMERS PROTEST LIVE UPDATES
भोपाल किसान आंदोलन LIVE UPDATES (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 11:11 AM IST

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Updated : July 29, 2026 at 1:17 PM IST

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भोपाल : मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी की सीमा समेत कई मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है. मंगलवार से शुरू हुए इस आंदोलन में हजारों की तादाद में किसान नर्मदापुरम से भोपाल के लिए निकले जो देर रात तक होशंगाबाद रोड तक पहुंच गए थे. सड़क पर रात गुजारने के बाद हजारों किसान आज बुधवार को भोपाल कूच कर रहे हैं, जहां सीएम हाउस का घेराव करने की योजना है. इस बीच किसानों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल व प्रशासन की टीमों को तैनात किया गया है. हालातों को देखते हुए होशंगाबाद रोड से लगे हुए भोपाल के कई स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है. देखें भोपाल से इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी पल-पल की खबर औऱ LIVE UPDATES

LIVE FEED

1:15 PM, 29 Jul 2026 (IST)

अर्धनग्न होकर किसानों ने किया प्रदर्शन, शत प्रतिशत मूंग खरीदी की मांग

अर्धनग्न होकर किसानों ने किया प्रदर्शन, शत प्रतिशत मूंग खरीदी की मांग

kisan protest moong
अर्धनग्न होकर किसानों का प्रदर्शन (MP FARMERS PROTEST LIVE UPDATES)

1:12 PM, 29 Jul 2026 (IST)

किसान कर रहे आगे बढ़ने की कोशिश

किसानों का प्रदर्शन तेज हुआ. बैरिकेड्स हटाकर किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे. पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बसें खड़ी की. किसान बसों के ऊपर चढ़े.

1:06 PM, 29 Jul 2026 (IST)

भोपाल में अर्धनग्न होकर किसानों ने प्रदर्शन किया. शत प्रतिशत मूंग खरीदी की मांग कर रहे किसान.

12:36 PM, 29 Jul 2026 (IST)

दोपहर तक जुट सकते हैं 5 हजार किसान

होशंगाबाद रोड पर आने जाने वालों की परेशानी बढ़ गई है. यहां दोपहर तक 5 हजार किसानों के जुटने का अनुमान है. पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर दी है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. हालांकि, आम जनता की परेशानी बढ़ाना तय है.

12:20 PM, 29 Jul 2026 (IST)

किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव का बयान

मुख्यमंत्री बोले- '' किसानों से जुड़े एक विषय को लेकर मंत्रियों की एक समिति गठित की है, जो किसानों से चर्चा करेगी. कल भी कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने किसानों से चर्चा की थी. कृषि मंत्री के अलावा मंत्री कृष्णा गौर, विश्वास सारंग, राकेश सिंह और अधिकारी किसानों से चर्चा करेंगे. किसानों के साथ उनके सकारात्मक सुझाव के साथ सरकार खड़ी है लेकिन जनता को परेशानी न हो, इसकी चिंता भी करनी चाहिए. हम समस्या का समाधान संवाद से निकालते हैं और उम्मीद है कि सभी किसान संगठन सभी मिलकर रास्ता निकालेंगे.''

किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव का बयान (Etv Bharat)

12:09 PM, 29 Jul 2026 (IST)

जेन-जी बोले- वी सपोर्ट फार्मर्स प्रोटेस्ट, सारी मांगें पूरी हों

किसानों को GenZ का समर्थन

किसानों को GenZ का समर्थन (Etv Bharat)

11:59 AM, 29 Jul 2026 (IST)

भोपाल किसान आंदोलन में पहुंच रहे Genz

किसान आंदोलन में बड़ी संख्या में पहुंच रहे जेन जी. कॉकरोच जनता पार्टी की तर्ज पर किसान जनता पार्टी बनाने का दावा

भोपाल किसान आंदोलन में पहुंच रहे Genz (Etv Bharat)

11:47 AM, 29 Jul 2026 (IST)

किसान नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच चर्चा जारी

किसान नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच चर्चा जारी

11:25 AM, 29 Jul 2026 (IST)

भोपाल सीमा पर अड़े किसान, मूंग खरीदी की सीमा प्रमुख मांग

नर्मदापुरम से चलकर भोपाल पहुंचे किसानों ने वीर सावरकर सेतु पर डेरा डाला हुआ है. किसानों की सबसे प्रमुख मांग मूंग खरीदी को लेकर है, किसानों का कहना है कि मूंग खरीदी की सीमा प्रति एकड़ बढ़ाई जानी चाहिए.

11:20 AM, 29 Jul 2026 (IST)

एसीपी बोले- कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त बल

किसान आंदोलन को लेकर एसीपी आदित्य राज सिंह ने पीटीआई से कहा, "कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है. बैरिकेड्स लगाए गए हैं और वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए यातायात को डायवर्ट किया गया है. वरिष्ठ स्तर पर बातचीत चल रही है.''

11:09 AM, 29 Jul 2026 (IST)

सीएम हाउस की बढ़ाई गई सुरक्षा

किसान आंदोलन के मद्देनजर भोपाल में मुख्यमंत्री निवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सीएम हाउस के चारों ओर कई लेयर में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती कर दी गई है.

11:05 AM, 29 Jul 2026 (IST)

किसान नेताओं का दावा- सीएम हाउस घेरेंगे

प्रशासनिक अधिकारियों और किसानों के बीच चली चर्चा का कोई नतीजा नहीं निकला है. इसी बीच किसान नेताओं ने दावा किया है कि वे सीधे सीएम हाउस को घेरेंगे.

Last Updated : July 29, 2026 at 1:17 PM IST

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