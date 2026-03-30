ETV Bharat / bharat

संसद की कार्यवाही : नक्सलवाद की समस्या पर चर्चा

Amit Shah
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 30, 2026 at 5:02 PM IST

Choose ETV Bharat

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जारी. लोकसभा में नक्सलवाद की समस्या पर चर्चा. थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब. पढ़ें अपडेट.

LIVE FEED

5:04 PM, 30 Mar 2026 (IST)

कांग्रेस ने देश को ‘रेड कॉरिडोर’ दिया, मोदी सरकार ने ‘ग्रोथ कॉरिडोर’ : शिवसेना सांसद

शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने सोमवार को लोकसभा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने अपनी मजबूरियों के चलते देश को ‘रेड कॉरिडोर’ दिया, लेकिन मोदी सरकार ने ‘ग्रोथ कॉरिडोर’ दिया है.

‘रेड कॉरिडोर’ देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को कहा जाता है.

शिवसेना सांसद ने वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराने के प्रयास पर चर्चा की शुरूआत करते हुए आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों और पिछड़ों पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण गरीब, किसान और पिछड़े समुदाय के लोग हथियार उठाने को मजबूर हुए.

उन्होंने कहा कि समय पर हस्तक्षेप कर देश में नक्सलवाद के प्रसार को रोका जा सकता था.

शिंदे ने 31 मार्च, 2026 तक देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने के गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प का संदर्भ दिया और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘जो लोग कहते थे कि नक्सलवाद को खत्म नहीं किया जा सकता, उनके लिए यह एक करारा जवाब है.’’

उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने समय सीमा तय की और उससे पहले देश को माओवाद से मुक्त करने के लिए प्रयास भी किया.

शिंदे ने कहा, ‘‘हमने आदिवासियों, कमजोर वर्गों के लोगों और पिछड़ों का विश्वास फिर से जीता है। उनकी बंदूके छीन कर उन्हें सशक्त किया है. आपने अपनी मजबूरियों के चलते देश को रेड कॉरिडोर दिया, लेकिन (नरेन्द्र) मोदी सरकार ने देश को ग्रोथ कॉरीडोर देने का काम किया है.’’

शिवसेना सांसद ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र का गडचिरौली जिला पूरी तरह से नक्सल मुक्त होने के कगार पर है.

5:02 PM, 30 Mar 2026 (IST)

वामपंथी उग्रवाद की समस्या विश्वास जीतने से हल होगी: महुआ मोइत्रा

तृणमूल कांग्रेस ने देश से नक्सलवाद समाप्त होने के सरकार के दावे पर सोमवार को कहा कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या ‘भूभाग’ (टेरेन) जीतने से नहीं, बल्कि प्रभावित लोगों का विश्वास (ट्रस्ट) जीतने से हल होगी.

तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में नियम 193 के तहत भारत को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने के मुद्दे पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि बड़ी विडंबना है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान ऊर्जा संकट से निपटने की योजना बताने के बजाय सरकार अचानक वामपंथी उग्रवाद पर चर्चा करा रही है.

उन्होंने कहा, ‘‘यह चर्चा इसलिए कराई जा रही कि सरकार और गृह मंत्री अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं.’’

मोइत्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से शुरू हुई माओवादी हिंसा की विचारधारा रातोंरात नहीं पनपी, बल्कि इसके मूल में सामाजिक-आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, आदिवासियों के प्राकृतिक संसाधन छिनना और उनकी अनदेखी होना है.

उन्होंने कहा कि इसे कानून व्यवस्था की समस्या की तरह नहीं सुलझाया जा सकता.

मोइत्रा ने कहा कि आज भाजपा दावा कर रही है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या को सुलझा लिया गया है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है.

उन्होंने कहा, ‘‘अगर सरकार दावा कर रही है कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र इस समस्या से मुक्त हो रहे हैं तो आज भी बस्तर में इतनी बड़ी संख्या में सैन्य शिविर क्यों हैं.’’

मोइत्रा ने कहा, ‘‘हमें वास्तव में इस समस्या को समाप्त करने के लिए विश्वास जीतना होगा। भूभाग जीतने से समाधान नहीं निकलेगा.’’

चर्चा में भाग लेते हुए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अभय कुमार सिन्हा ने दावा किया कि नक्सल प्रभावित और आदिवासी क्षेत्रों में विकास के लिए स्थानीय जरूरतों और कमी का आकलन नहीं किया जाता तथा जन प्रतिनिधियों से कोई सुझाव नहीं लिया जाता.

उन्होंने कहा कि आज भी देश में ऐसे अनेक गांव हैं जहां विकास नहीं पहुंचा है और जिन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का दावा अब तक अधूरा है.

सिन्हा ने कहा कि स्थानीय सामाजिक संगठनों, पंचायत प्रतिनिधियों, सांसदों-विधायकों समेत जन प्रतिनिधियों आदि से फीडबैक लेकर ही योजनाएं सफल हो सकती हैं.

4:57 PM, 30 Mar 2026 (IST)

कांग्रेस नक्सलवाद की समस्या समाप्त कर सकती थी, लेकिन उसने मुंह मोड़ लिया: तेदेपा सांसद

तेलुगुदेशम पार्टी (तेदेपा) की सांसद बी शबरी ने सोमवार को कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि देश में सर्वाधिक नक्सली हमले 2004 से 2014 में संप्रग सरकार के दौरान हुए थे और विपक्षी पार्टी उस समय इस समस्या को समाप्त कर सकती थी, लेकिन उसने इससे मुंह मोड़ लिया.

लोकसभा में नियम 193 के तहत वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराने के प्रयास पर चर्चा में भाग लेते हुए आंध्र प्रदेश की सांसद ने कहा, ‘‘देश में सबसे अधिक नक्सली हमले 2004 से 2014 के बीच हुए। कांग्रेस चाहती तो नक्सलवाद की समस्या को खत्म कर सकती थी। लेकिन उसने इस समस्या से मुंह मोड़ लिया.’’

उन्होंने कहा कि उनका पैतृक गांव एक समय नक्सलवाद से प्रभावित था और बचपन में ऐसी स्थिति थी कि उनके पिता का शाम को सुरक्षित घर लौटने का इंतजार किया जाता था.

तेदेपा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने माओवाद की जगह मानववाद को बढ़ावा दिया है.

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अरुण भारती ने कहा कि बिहार में एक समय 23 जिले वामपंथी उग्रवाद की जकड़ में थे, लेकिन आज लगभग पूरा बिहार नक्सलमुक्त होने के कगार पर है.

TAGGED:

NAXALISM LOK SABHA AMIT SHAH
अमित शाह नक्सलवाद लोकसभा
PARLIAMENT PROCEEDINGS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.