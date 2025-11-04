ETV Bharat / bharat

बिलासपुर में ट्रेन हादसा, मालगाड़ी पर चढ़ा पैसेंजर ट्रेन का इंजन, कुछ लोगों के घायल होने की खबर

PASSENGER TRAIN COLLIDE GOODS TRAIN
बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 4, 2025 at 5:37 PM IST

Updated : November 4, 2025 at 5:45 PM IST

बिलासपुर: हादसे की खबर मिलते ही मौके पर कलेक्टर और एसपी पहुंच गए हैं. राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है. रेलवे ने मुसाफिरों और परिजनों की मदद के लिए हेल्प लाइन नंबर भी जारी किया है. मौके पर रेलवे से बड़े अधिकारी भी पहुंच गए हैं. फिलहाल कुछ लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है.

LIVE FEED

5:43 PM, 4 Nov 2025 (IST)

मौके पर पहुंचे कलेक्टर और एसपी: हादसे में घायल लोगों की मदद के लिए मौके पर बिलासपुर एसपी और कलेक्टर पहुंचे हैं. जिला प्रशासन की टीम रेलवे के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य में जुटी है. जिला प्रशासन ने कहा कि सभी घायलों को समुचित इलाज के लिए अस्पताल भेजा रहा है.

5:38 PM, 4 Nov 2025 (IST)

रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर: मुसाफिरों से जुड़ी हर जानकारी देने के लिए रेलवे ने कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. रेलवे ने कहा है कि हादसे में घायलों लोगों की हर संभव मदद की जा रही है.

