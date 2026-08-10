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LIVE JPSC-JSSC students march: रांची में 500 से अधिक छात्रों को हिरासत में लिया गया, बीजेपी नेता को किया गया नजरबंद

JPSC AND JSSC STUDENTS MARCH
सुरक्षाकर्मी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 10, 2026 at 9:16 AM IST

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Updated : August 10, 2026 at 10:41 AM IST

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रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों ने सोमवार को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है. रविवार को सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच हुई वार्ता विफल होने के बाद छात्रों ने विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का फैसला किया. इसके बाद आज अहले सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर कूच कर रहे हैं. छात्रों ने बताया कि बड़ी संख्या में छात्र रात में ही अलग-अलग रास्तों और विभिन्न साधनों से विधानसभा की ओर रवाना हो चुके हैं. छात्रों के मुताबिक, कई छात्र ऑटो, निजी वाहनों और अन्य सवारियों के जरिए विधानसभा की तरफ पहुंच रहे हैं. उनका कहना है कि वे किसी भी स्थिति में विधानसभा का घेराव करेंगे और अपनी मांगों को सरकार के सामने मजबूती से रखेंगे. आंदोलनकारी छात्रों ने दावा किया कि झारखंड के अलावा बिहार, छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में छात्र रांची पहुंचे हैं. छात्रों का कहना है कि दूसरे राज्यों से आए छात्र भी आंदोलन के समर्थन में उनके साथ खड़े हैं. कई छात्र विधानसभा के आसपास के इलाकों में पहुंचकर डेरा डाल चुके हैं और घेराव के कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में हैं. छात्रों का कहना है कि जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और धांधली के आरोपों की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता समेत उनकी मांगों पर सरकार को ठोस निर्णय लेना होगा. छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा.

LIVE FEED

10:40 AM, 10 Aug 2026 (IST)

500 से अधिक छात्रों को हिरासत में लिया गया.

रांची में 500 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में लिया गया. सभी को बस में बिठा कर कैम्प जेल ले जाया जा रहा है. ओल्ड विधानसभा के पास सरदार पटेल की प्रतिमा के पास बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतरें है.

10:32 AM, 10 Aug 2026 (IST)

अनशनकारी छात्रों का हुआ मेडिकल चेकअप

JPSC-JSCC प्रदर्शन के दौरान अनशनकारी छात्रों का मेडिकल चेकअप किया गया है. जिसके बाद डॉक्टर ने बताया कि छात्रों की स्थिति स्थिर है. भूख हड़ताल पर होने के कारण उनकी सेहत में थोड़ी गिरावट है. लेकिन ऐसी हालत नहीं है कि उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़े.

10:21 AM, 10 Aug 2026 (IST)

सीएम आवास के बाहर बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन

रांची में बीजेपी नेता को नजर बंद कर दिया गया है. झारखंड भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाह देव इसमें शामिल हैं. सुबह से ही इनके घर के बाहर भारी पुलिस बंदोबस्त है. छात्रों की मांग के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, आदित्य साहू, सीपी सिंह, नवीन जायसवाल समेत कई विधायक अपने समर्थकों के साथ सीएम आवास के सामने धरना पर बैठ गए हैं.

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सीएम आवास के बाहर बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन (ETV Bharat)

10:12 AM, 10 Aug 2026 (IST)

रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. दूसरी तरफ प्रदर्शन के लिए छात्रों का पहुंचना शुरू हो गया है.

घेराव के लिए पहुंच रहे छात्र, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम (ETV Bharat)

9:41 AM, 10 Aug 2026 (IST)

पुरानी इमारत के पास इकट्ठा होने लगे छात्र

'विधानसभा' की ओर मार्च करने से पहले छात्र झारखंड विधानसभा की पुरानी इमारत के पास इकट्ठा होने लगे हैं. छात्रों ने हाथों में तिरंगा ले रखा है. छात्रों के विधानसभा घेराव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है. पुराना विधानसभा कैंपस के ठीक आगे विधानसभा जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी गयी है. आज अगर कोई विधानसभा या हाई कोर्ट जाना चाहेगा तो वह जेएससीए स्टेडियम वाले रास्ते से जा पाएगा.

9:21 AM, 10 Aug 2026 (IST)

भारी संख्या में छात्रा झारखंड और दूसरे राज्यों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचने लगे हैं.

Last Updated : August 10, 2026 at 10:41 AM IST

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झारखंड में छात्रों का मार्च
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