LIVE JPSC-JSSC students march: रांची में 500 से अधिक छात्रों को हिरासत में लिया गया, बीजेपी नेता को किया गया नजरबंद

पुरानी इमारत के पास इकट्ठा होने लगे छात्र

'विधानसभा' की ओर मार्च करने से पहले छात्र झारखंड विधानसभा की पुरानी इमारत के पास इकट्ठा होने लगे हैं. छात्रों ने हाथों में तिरंगा ले रखा है. छात्रों के विधानसभा घेराव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है. पुराना विधानसभा कैंपस के ठीक आगे विधानसभा जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी गयी है. आज अगर कोई विधानसभा या हाई कोर्ट जाना चाहेगा तो वह जेएससीए स्टेडियम वाले रास्ते से जा पाएगा.