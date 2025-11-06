हिरासत में BJP के 4 कार्यकर्ता, दारोगा पर जनप्रतिनिधि से हाथापाई करने का आरोप

बिहार के उपमुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने राजनीति को अपनी जागीर समझ लिया है. डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा और अब बिहार की धरती ये साबित करेगी कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, जो जमीन पर काम करेगा वही सेवक के रूप में काम करेगा. लोकतंत्र के इस महापर्व में हम भी शामिल हुए हैं. लोकतंत्र के इस महापर्व में ही हम अपने वोट के जरिए देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं. बिहार को जंगलराज और गुंडाराज से मुक्ति दिलाई जाएगी. मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है. यह बिहार का सम्मान बढ़ाने के लिए है, हर बिहारी को इसमें हिस्सा लेना चाहिए.