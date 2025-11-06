आरजेडी प्रत्याशी ओसामा शहाब ने रघुनाथपुर विधानसभा के प्रतापपुर मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला. इससे पहले हिना शहाब ने भी वोट कास्ट किया और कहा कि जनता और रघुनाथपुर के मतदाता पर उन्हें पूरा भरोसा है.
हिरासत में BJP के 4 कार्यकर्ता, दारोगा पर जनप्रतिनिधि से हाथापाई करने का आरोप
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है. पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग है और 1314 प्रत्याशी की किस्मत दांव पर है. इस चरण में मुख्य मुकाबला इंडिया गठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव और बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जैसे दिग्गजों के बीच है.
रघुनाथपुर विधानसभा के प्रतापपुर मतदान केंद्र पहुंचे RJD प्रत्याशी ओसामा शहाब, डाला वोट
अब तक 726 ईवीएम बदले गए, मतदान जारी
बिहार विधानसभा चुनाव के तहत पटना समेत 121 सीटों पर मतदान जारी है. इस दौरान तकनीकी खराबी के कारण अब तक 726 ईवीएम (EVM) बदले गए हैं. इनमें से 325 ईवीएम मॉक पोल के दौरान और 322 ईवीएम मतदान के समय बदले गए. चुनाव आयोग के अनुसार, जिन केंद्रों पर मशीनें बदली गईं, वहां अब मतदान सुचारू रूप से जारी है.
बिहारशरीफ में पर्ची बांट रहे BJP के 4 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है. डॉ. सुनील ने SI पर RJD समर्थक होने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि दारोगा जानबूझकर परेशान कर रहे हैं. बिहारशरीफ के अंबेर बूथ संख्या 226-232 के पास का यह पूरा मामला है. वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ने कहा कि BLO की पर्ची नहीं बंटी थी, इसलिए मदद कर रहे थे. वहीं प्रतिनिधि ने दारोगा पर जनप्रतिनिधि से हाथापाई करने का भी आरोप लगाया है.
तेजप्रताप यादव का दिखा अनोखा अंदाज
तेजप्रताप यादव सादगी भरे अंदाज में वोट करने पहुंचे थे. लालू परिवार से अलग होने के बाद तेजप्रताप लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं.
तेजप्रताप ने किया मतदान, बोले- 'जनता के आशीर्वाद का अपना महत्व है'
जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेजप्रताप यादव ने पटना के एक मतदान केंद्र में अपना वोट डाला. उन्होंने कहा कि, "बिहार की जनता को अपना वोट ज़रूर डालना चाहिए. हर वोट महत्वपूर्ण है. माता-पिता का आशीर्वाद विशेष स्थान रखता है और जनता के आशीर्वाद का अपना महत्व है.
नीतीश कुमार ने किया मतदान, बोले- 'अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें'
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के बख्तियारपुर में मतदान किया. पहले चरण के मतदान को लेकर सोशल मीडिया में पोस्ट डालते हुए मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि लोकतंत्र में मतदान केवल हमारा अधिकार ही नहीं, दायित्व भी है. आज बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है. सभी मतदाताओं से आग्रह है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें. मतदान करें और दूसरों को भी प्रेरित करें. पहले मतदान, फिर जलपान.
मुकेश सहनी ने परिवार के साथ किया मतदान, बोले- 'अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए'
VIP प्रमुख और महागठबंधन के उपमुख्यमंत्री उम्मीदवार मुकेश सहनी ने परिवार के साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में वोट डाला. मुकेश सहनी ने कहा, "बस यही संदेश है कि सब लोग अपने घरों से निकलें और अपने वोट का प्रयोग करें. अपने वोट का इस्तेमाल एक बेहतर बिहार, एक बेहतर सरकार बनाने के लिए करें. जनता इस देश की मालिक है और आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए."
बिहार में सुबह 9:00 बजे तक 13.13% मतदान, सहरसा में सबसे अधिक वोटिंग
बिहार में सुबह 9:00 बजे तक 13.13% मतदान हुआ है. बेगूसराय में 14.60%, भोजपुर में 13.11%, बक्सर में 13.28%, दरभंगा में 12.48% गोपालगंज में 13.97%, खगड़िया में 14.15, लखीसराय में 07.00%, मधेपुरा में 13.74%, मुंगेर में 13.37% मुजफ्फरपुर में 14.38% मतदान दर्ज किया गया है. नालंदा में 12.45%, पटना में 11.22%, सहरसा में 15.27%, समस्तीपुर में 12.86%, सारण में 13.30%, शेखपुरा में 12.97%, सिवान में 13.35%, वैशाली में 14.30% और समस्तीपुर में सुबह 9 बजे तक 12 फीसदी मतदान हुआ है.
सम्राट चौधरी का राहुल गांधी पर हमला, बोले- 'ऐसा नेता प्रतिपक्ष कभी नहीं देखा'
बिहार के उपमुख्यमंत्री और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने मतदान के बाद कहा, "बिहार में पूरी तरह से अच्छी सरकार बने और नीतीश कुमार द्वारा किए गए काम निर्बाध चलते रहे. बिहार में बदलाव बहुत मेहनत के बाद आया है. 2005 से पहले गड्ढों में सड़क थी या सड़क में गड्ढे ये जनता जानती है, इसलिए विकास के मॉडल पर वोट करें." राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने कहा कि 4 महीने हो गए हैं और राहुल गांधी एक भी सबूत नहीं दे पाए हैं. हमने ऐसा नेता प्रतिपक्ष कभी नहीं देखा. उन्हें कम से कम कुछ तैयारी तो करनी चाहिए.
शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने कहा- 'जनता पर है भरोसा'
सिवान लोकसभा की रघुनाथपुर सीट से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब चुनावी मैदान में हैं. ओसामा पिता के नाम पर वोट मांग रहे हैं. शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाहब ने कहा कि हमारी अपनी सोच है, समाज को लेकर चलने वाले लोग है. उन्होंने कहा कि ऊपरवाले पर और रघुनाथपुर की जनता पर पूरा भरोसा है.
सम्राट चौधरी ने किया मतदान
बिहार के उपमुख्यमंत्री और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान करने पहुंचे.
वोट डालने के लिए जा रहा हूं शहरबन्नी, चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर किया हमला
केंद्रीय मंत्री और LJP (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान पर कहा, "सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि मतदान जरूर करें. मैं चाहता हूं कि आज मतदान का रिकॉर्ड बने और सबसे ज्यादा मतदान हो. आज सबको एकजुट होकर मतदान करना चाहिए. राहुल गांधी की वोट चोरी के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने कहा, "अगर ये जानकारियां आपके सामने आई हैं तो आप कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं अपनाते हैं. SIR की प्रक्रिया से भी आपको समस्या है."
राजद नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा मतदान किया. मतदान करने के बाद उन्होंने कहा कि "सभी मतदाताओं से अपील है कि वोट डालें. दोनों बेटों को मां की शुभकामना है. दोनों को आशीर्वाद है. तेजस्वी यादव राघोपुर से उम्मीदवार हैं. वहीं तेजप्रताप यादव महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. तेजप्रताप यादव जनशक्ति जनता दल से चुनाव लड़ रहे हैं. इसपर राबड़ी देवी ने कहा कि वह अपने पैरों पर खड़ा होकर लड़ रहा है, मेरी शुभकामना है.
लालू यादव ने किया मतदान, बोले- 'बदलाव होगा'
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पटना के एक मतदान केंद्र पर पहले चरण के लिए अपना वोट डाला. वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि बदलाव होगा. उसके बाद लालू परिवार बूथ से रवाना हो गया.
पत्नी राजश्री संग वोट डालने पहुंचे तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती ने भी किया वोट कास्ट
लालू परिवार ने भी मतदान किया. पटना के वेटनरी कॉलेज बूथ में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मतदान किया. राजद नेता और महागठबंधन के सीएम चेहरे तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री यादव के साथ पहले चरण के लिए वोट डालने पहुंचे. साथ ही लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती ने भी मतदान किया. रोहिणी आचार्य ने कहा कि ये चुनाव गांवों में रोजगार के लिए दर-दर ठोकर खाने वाले हमारे मजदूर भाइयों के लिए है. मुझे विश्वास है कि हमारे लोग, बिहार के लोग, रोजगार देने वाली सरकार चुनेंगे और डबल इंजन सरकार को उखाड़ फेंकेंगे.
दरभंगा और खगड़िया में ईवीएम खराब, मतदान बाधित
दरभंगा में ग्रामीण विधानसभा के नैनाघाट बूथ नंबर 132 पर ईवीएम खराब हो गया है. इस कारण मतदान बाधित रहा. वहीं खगड़िया के अलौली विधानसभा अंतर्गत रानी सकरपूरा के मत केंद्र संख्या 244 का EVM पांच वोट डालने के बाद खराब हो गया. प्रशासन की ओर से इसे ठीक किया जा रहा है.
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने किया मतदान, बोले- 'विकास के नाम पर किया मतदान'
समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम के बूथ नंबर 73 पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने पहले मतदान किया. मतदान करने के बाद उन्होंने बताया कि विकास के नाम पर वह मतदान करते हैं. आज भी उन्होंने विकास के नाम पर मतदान किया. जिले में प्रथम चरण का मतदान शुरू हो गया है. 3603 मतदान केंद्रों पर 29 लाख मतदाता मतदान करेंगे.
RJD उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने कहा- 'बेहतर बिहार बनाने पर करें चर्चा'
छपरा विधानसभा सीट से अभिनेता और राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने कहा, मुझे यहां से कुछ लेकर नहीं जाना है. एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास हमेशा करता हूं और लड़ता रहूंगा. बेहतर बिहार कैसे बनेगा हम इसपर चर्चा करें तो बेहतर है. हमारे व्यक्तिगत जीवन से लोगों को क्या लेना देना है। लोगों का बिहार की व्यवस्था से लेना देना है.
लोक गायिका और भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने जीत की मांगी दुआ
दरभंगा के अलीनगर विधानसभा सीट से लोक गायिका और भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की. उन्होंने कहा कि मैं भगवान से यही मांगती हूं कि अगर मेरे हाथों से किसी की सेवा लिखी है तो मुझे ये अवसर मिले. उम्मीद करती हूं कि जो होगा सब के हित में होगा.
बिहार के उपमुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने राजनीति को अपनी जागीर समझ लिया है. डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा और अब बिहार की धरती ये साबित करेगी कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, जो जमीन पर काम करेगा वही सेवक के रूप में काम करेगा. लोकतंत्र के इस महापर्व में हम भी शामिल हुए हैं. लोकतंत्र के इस महापर्व में ही हम अपने वोट के जरिए देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं. बिहार को जंगलराज और गुंडाराज से मुक्ति दिलाई जाएगी. मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है. यह बिहार का सम्मान बढ़ाने के लिए है, हर बिहारी को इसमें हिस्सा लेना चाहिए.
विजय कुमार सिन्हा ने अपने आवास पर की पूजा-अर्चना
बिहार के उपमुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने अपने आवास पर पूजा-अर्चना की और ईश्वर से जीत के लिए दुआ की.
पटना में नितिन नवीन ने किया मतदान
पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नितिन नवीन ने मतदान किया. उन्होंने कहा, मैं तो यही कहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें. लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा लें, पहले मतदान फिर जलपान. हमारा मानना है कि एक अच्छी, व्यवस्थित, विकसित करने वाली सरकार सत्ता में आए.
वैशाली के मतदान केंद्रों में भी वोटरों की भीड़ देखने को मिल रही है. कड़ी सुरक्षा के बीच मतदाता मत का प्रयोग कर रहे हैं. सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है.
पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की वोट करने की अपील, पत्नी हैं मोकामा से उम्मीदवार
पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने कहा, "हमने भगवान से आशीर्वाद लिया है, आज बहुत बड़ा त्योहार है, मैं बिहार के सभी लोगों से अपील करूंगा कि आज भाईचारा दिखाएं, पहले मतदान फिर जलपान."
राजद उम्मीदवार वीणा देवी ने किया वोट, लोगों से शांतिपूर्वक वोट की अपील
मोकामा विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार वीणा देवी ने कहा, "हमने भगवान के दर्शन किए हैं, हमारी लोगों से अपील है कि घरों से निकलें और वोट करें, किसी से न डरें. हम बस यही कहेंगे कि जैसे हमने शांतिपूर्वक प्रचार किया, वैसे ही शांतिपूर्वक वोट भी करें."
पटना के AN कॉलेज स्थित बूथ नंबर 47 पर मॉक पोलिंग
पटना के AN कॉलेज स्थित बूथ संख्या 47 पर मॉक पोलिंग जारी है. चाक-चौबंद इंतजामों के बीच मतदान शुरू होगी. पोलिंग बूथों पर तमाम इंतजाम किए गए हैं, ताकि मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो.
'पहले मतदान, फिर जलपान' प्रधानमंत्री मोदी ने की बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से अपील
प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से वोट करने की अपील की है. ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, "बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है. विधानसभा चुनावों में इस दौर के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे पूरे उत्साह के साथ मतदान करें. इस मौके पर पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के अपने सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई। याद रखना है- पहले मतदान, फिर जलपान!"