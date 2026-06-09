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कर्नाटक रवाना हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक, बेंगलुरु में 9 दिन रिसॉर्ट में रहेंगे, देखें लाइव अपडेट्स

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2 बजे कर्नाटक रवाना होंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 12:06 PM IST

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Updated : June 9, 2026 at 2:10 PM IST

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भोपाल : मध्यप्रदेश में राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है. राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अपने एक-एक विधायक को सुरक्षित रखने उन्हें लेकर कर्नाटक जा रही है. भारतीय जनता पार्टी के तीसरे उम्मीदवार महेश केवट का नाम घोषित होने के बाद से कांग्रेस को सेंधमारी का डर सता रहा है. यही वजह है कि देर रात से मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों को किसी दूसरे राज्य में ले जाने की रणनीति बन रही थी. वहीं, अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक कर्नाटक रवाना हुए हैं. कांग्रेस विधायकों को विशेष विमान बुक कर कर्नाटक ले जाया जा रहा है. इस सियासी घटनाक्रम से जुड़ा हर अपडेट LIVE देखें इस आर्टिकल में.

LIVE FEED

2:35 PM, 9 Jun 2026 (IST)

उमंग सिंघार ने लिखा- हम लड़ेंगे और जीतेंगे

उमंग सिंघार ने एयरपोर्ट पर विधायकों की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- हम लड़ेंगे और जीतेंगे

2:30 PM, 9 Jun 2026 (IST)

कांग्रेस विधायकों ने कर्नाटक के लिए उड़ान भरी

भोपाल एयरपोर्ट से कांग्रेस विधायक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु रवाना हो चुके हैं. यहां विधायकों के लिए कांग्रेस ने एक आलीशान रिसॉर्ट बुक किया है, जहां सभी विधायक तकरीबन 9 दिनों तक रहेंगे.

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कर्नाटक रवाना हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक (Etv Bharat)

2:00 PM, 9 Jun 2026 (IST)

कांग्रेस विधायकों की रवानगी से पहले नेता प्रतिपक्ष का बड़ा दावा

कांग्रेस विधायकों की रवानगी से पहले एयरपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, '' हमारे विधायकों की संख्या 62 है पर राज्यसभा में वोटिंग इससे ज्यादा होंगी.'' देखें उमंग सिघार ने आगे क्या कहा.

एयरपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बड़ा दावा (Etv Bharat)

1:43 PM, 9 Jun 2026 (IST)

एयरपोर्ट पर ईटीवी भारत से बोले दिग्विजिय सिंह, बीजेपी पूरे देश में कर रही खरीद-फरोख्त

बीजेपी विधायकों के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजिय सिंह ने कहा, '' बीजेपी के पास भ्रष्टाचार से जमा की हुई अकूट धनराशि है 15-20 करोड़ बांटना इनके लिए मामूली बात है. जब से ये पार्टी आई है, पूरे देश में खरीद-फरोख्त की राजनीति कर रही है.'' देखें दिग्विजिय सिंह ने आगे क्या कहा.

देखें एयरपोर्ट पर ईटीवी भारत से बोले दिग्विजिय सिंह (Etv Bharat)

1:31 PM, 9 Jun 2026 (IST)

बीजेपी की कार्यशैली देखते हुए बरत रहे हैं सतर्कता : लखन

ताजा घटनाक्रम पर जबलपुर से एकमात्र कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने कहा, '' पार्टी को अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है, लेकिन बीजेपी की राजनीतिक कार्यशैली को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है.'' घनघोरिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी देशभर में विपक्षी दलों के जनप्रतिनिधियों को तोड़ने के प्रयासों के लिए चर्चित रही है. इसी आशंका के चलते कांग्रेस को ये कदम उठाना पड़ा है. घनघोरिया ने कहा कि वे निजी कारणों से पार्टी के विधायकों के साथ नहीं जा सके हैं, लेकिन 2 दिन बाद वे भी कर्नाटक के लिए रवाना होंगे.

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जबलपुर से कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया (Etv Bharat)

1:28 PM, 9 Jun 2026 (IST)

कांग्रेस विधायकों की बोर्डिंग शुरू, कुछ ही देर में रवाना होंगे कर्नाटक

मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक से गुजर चुके हैं और बोर्डिंग के लिए आगे बढ़ चुके हैं.

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रवाना होने से पहले जयवर्धन सिंह व अन्य कांग्रेस विधायक (Etv Bharat)

1:11 PM, 9 Jun 2026 (IST)

कांग्रेस के विधायक पहुंचे भोपाल एयरपोर्ट

मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक वरिष्ठ नेताओं के साथ भोपाल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में बोर्डिंग शुरू होगी.

12:42 PM, 9 Jun 2026 (IST)

बीजेपी की कैबिनेट बैठक शुरू

एक ओर कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर कर्नाटक रवाना होने की तैयारी में है, उसी बीच मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है. बैठक में राज्यसभा चुनाव और ताजा घटनाक्रम पर भी चर्चा हो सकती है.

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बीजेपी की कैबिनेट बैठक शुरू (Source- Mohan Yadav Twitter)

12:39 PM, 9 Jun 2026 (IST)

गोहद विधायक बोले- क्रॉस वोटिंग डर नहीं, घूमने जा रहे हैं

गोहद विधायक केशव देसाई ने कहा, '' बैंगलोर जाने का कोई कारण नहीं है, ढाई वर्ष हो गए लगे-लगे क्षेत्र में. अब ये 10 दिन का मौका मिला है घूमने का. 18 तारीख को राज्यसभा की वोटिंग है. इसलिए इसके पहले सभी विधायकों के साथ सब घूमने जा रहे हैं.''

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गोहद विधायक केशव देसाई (Etv Bharat)

12:33 PM, 9 Jun 2026 (IST)

डबरा विधायक बोले- पार्टी जहां बोलेगी वहां जाएंगे

कांग्रेस विधायकों को कर्नाटक ले जाने के सवाल पर डबरा विधायक सुरेश राजे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, '' पार्टी का जहां निर्देश होगा, वहां जाएंगे. हमें कोई डर नहीं. ये भाजपा से पूछो, उनके पास संख्या बल नहीं है, 10 विधायक सीधे-सीधे कम है, उसके बाद भी तीसरा राज्यसभा कैंडिडेट उतार रहे हैं.''

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डबरा विधायक सुरेश राजे (Etv Bharat)

12:27 PM, 9 Jun 2026 (IST)

कांग्रेस विधायक बोले- हम सब घूमने जा रहे हैं

मुरैना विधायक दिनेश गुर्जर ने कहा, '' सब नेता प्रतिपक्ष के बंगले पर इकट्ठे हुए हैं. सब ईश्वर का नाम लेकर घूमने जा रहे हैं और वापस आके अपनी बहन मीनाक्ष नटराजन को राज्यसभा जिताने का काम करेंगे.''

12:24 PM, 9 Jun 2026 (IST)

मध्य प्रदेश कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका

मध्य प्रदेश में राज्यसभा के बीजेपी उम्मीदवार उतारने के बाद कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका है. इसके लिए जीतू पटवारी ने पत्र लिखा है. उन्होंने अपने विधायकों को एकजुट रहने के साथ-साथ मध्य प्रदेश के लोगों के लिए मौजूदा स्थिति को लेकर पत्र लिखा है.

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जीतू पटवारी ने जारी किया पत्र (Etv Bharat)

12:18 PM, 9 Jun 2026 (IST)

बेंगलुरु में 9 दिन तक रहेंगे कांग्रेस विधायक

भोपाल से बेंगलुरु रवाना होंगे कांग्रेस विधायक.अगले 9 दिन एक रिसॉर्ट में रहेंगे कांग्रेस विधायक.

12:16 PM, 9 Jun 2026 (IST)

कांग्रेस ने बुक किया विशेष विमान

कांग्रेस ने विधायकों को ले जाने के लिए 180 सीटर वाला एक विशेष विमान बुक किया है. दोपहर 2.30 बजे रवाना होगा विशेष विमान.

12:10 PM, 9 Jun 2026 (IST)

मध्य प्रदेश में गड़बड़ी कर सकती है बीजेपी, इसलिए विधायकों को कर रहे शिफ्ट : उमंग सिंघार

विधायकों को अन्य राज्य एयरलिफ्ट कर ले जाने के सवाल पर मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, '' आप सभी जानते हैं कि बीजेपी कैसे लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है. मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि हम ऐसे राज्य में विधायकों को ले जा रहे हैं, जहां हमारी सरकार है. स्वभाविक रूप से राज्यसभा चुनाव तक सभी वहीं रहेंगे, हो सकता है पहले भी वापस आ जाएं. ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी मध्य प्रदेश में गड़बड़ी कर सकती है.''

नेता प्रतिपक्ष ने दी जानकारी (Etv Bharat)

12:00 PM, 9 Jun 2026 (IST)

उमंग सिंघार ने दिए विधायकों के एयरलिफ्ट के संकेत

विधायकों को कर्नाटक या किसी अन्य राज्य ले जाने को लेकर देर रात सिंघार के आवास पर बैठक हुई. इस दौरान पूरी रणनीति बनाकर हाईकमान को भेजी गई. कांग्रेस विधायकों को प्राइवेट जेट से कर्नाटक भेजे जाने पर सहमति बनती दिखी है. इसपर उमंग सिंघार ने ईटीवी भारत से कहा, '' विधायकों से सलाह मशवरे के बाद तय होगा क्या करना है.''

Last Updated : June 9, 2026 at 2:10 PM IST

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