कर्नाटक रवाना हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक, बेंगलुरु में 9 दिन रिसॉर्ट में रहेंगे, देखें लाइव अपडेट्स

बीजेपी की कार्यशैली देखते हुए बरत रहे हैं सतर्कता : लखन

ताजा घटनाक्रम पर जबलपुर से एकमात्र कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने कहा, '' पार्टी को अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है, लेकिन बीजेपी की राजनीतिक कार्यशैली को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है.'' घनघोरिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी देशभर में विपक्षी दलों के जनप्रतिनिधियों को तोड़ने के प्रयासों के लिए चर्चित रही है. इसी आशंका के चलते कांग्रेस को ये कदम उठाना पड़ा है. घनघोरिया ने कहा कि वे निजी कारणों से पार्टी के विधायकों के साथ नहीं जा सके हैं, लेकिन 2 दिन बाद वे भी कर्नाटक के लिए रवाना होंगे.