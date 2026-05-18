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केरल: वीडी सतीशन कुछ देर में कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे

KERALA CM OATH TAKING CEREMONY
केरल के मुख्यमंत्री पद के लिए केरल में मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 18, 2026 at 9:21 AM IST

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Updated : May 18, 2026 at 9:52 AM IST

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केरल के मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए वीडी सतीशन अब से कुछ ही देर बाद तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में अपनी पूरी कैबिनेट के साथ केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे. इसके साथ ही यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) एक दशक बाद सत्ता में वापसी करेगा. सतीशन के साथ शपथ लेने वाली 20 सदस्यों की कैबिनेट में कांग्रेस के सीनियर नेता रमेश चेन्निथला, के मुरलीधरन और केपीसीसी चीफ सनी जोसेफ के साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी, पीके बशीर, एन समसुधीन, केएम शाजी और वीई अब्दुल गफूर शामिल हैं. कैबिनेट में दूसरे मंत्री हैं मॉन्स जोसेफ, शिबू बेबी जॉन, अनूप जैकब, सीपी जॉन, एपी अनिल कुमार, टी सिद्दीकी, पीसी विष्णुनाथ, रोजी एम जॉन, बिंदु कृष्णा, एम लिजू, केए तुलसी और ओ जे जनीश. शपथ ग्रहण समारोह यूडीएफ के 2026 के केरल विधानसभा चुनावों में अहम जीत हासिल करने के बाद हो रहा है, जिससे राज्य में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) का 10 साल का शासन खत्म हो गया.

LIVE FEED

9:48 AM, 18 May 2026 (IST)

खड़गे, राहुल और प्रियंका गांधी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी केरलम सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तिरुवनंतपुरम पहुंचे.

9:43 AM, 18 May 2026 (IST)

हिमाचल के सीएम सुखू ने कहा, केरल में हम दस साल बाद सत्ता में लौटे हैं

केरल सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुखू ने कहा, 'केरल में हम दस साल बाद सत्ता में लौटे हैं. यह बहुत खुशी की बात है. बेशक, जब नई सरकार सत्ता में आती है, तो नई योजनाएं शुरू होती हैं.'

9:38 AM, 18 May 2026 (IST)

तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं

केरल के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, 'कांग्रेस के कार्यकर्ता जमकर जश्न मना रहे हैं. हमने एक और सरकार बनाई है. इसलिए हमने केरल और तमिलनाडु दोनों में बीजेपी को रोक दिया है. पूरा दक्षिण कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व के साथ है.'

9:33 AM, 18 May 2026 (IST)

केरल में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग

केरल में वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पूरे केरल से बड़ी संख्या में समर्थक सेंट्रल स्टेडियम पहुंचे. इस दौरान सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है.

9:27 AM, 18 May 2026 (IST)

ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर खड़गे ने पीएम मोदी निशाना साधा

फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 'अगर पीएम मोदी ने चुनाव से पहले इसे बढ़ाया होता, तो यह समझ में आता, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा करना एक बड़ा झटका होगा. इसलिए चुनाव के बाद हर चीज की कीमतें बढ़ा दी गई. इससे पता चलता है कि बीजेपी सरकार और मोदी जी में दूर की सोच की कमी है. हम यह मुद्दा उठाएंगे. उनकी वजह से महंगाई बढ़ रही है और गरीब लोगों को भी वे जरूरी चीजें नहीं मिल रही हैं जिनके वे हकदार हैं.'

9:25 AM, 18 May 2026 (IST)

कांग्रेस नेता दीपा दासमुंशी केसी वेणुगोपाल के घर पहुंचीं

कांग्रेस नेता दीपा दासमुंशी सीएम शपथ ग्रहण समारोह से पहले सीनियर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के घर पहुंचीं. वीडी सतीशन आज बाद में तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे.

9:23 AM, 18 May 2026 (IST)

रमेश चेन्निथला ने घर पर इकट्ठा हुए लोगों से मुलाकात की

तिरुवनंतपुरम में नए मंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने नई यूडीएफ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले अपने घर पर इकट्ठा हुए लोगों से मुलाकात की.

Last Updated : May 18, 2026 at 9:52 AM IST

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