केरल: वीडी सतीशन कुछ देर में कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे

ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर खड़गे ने पीएम मोदी निशाना साधा

फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 'अगर पीएम मोदी ने चुनाव से पहले इसे बढ़ाया होता, तो यह समझ में आता, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा करना एक बड़ा झटका होगा. इसलिए चुनाव के बाद हर चीज की कीमतें बढ़ा दी गई. इससे पता चलता है कि बीजेपी सरकार और मोदी जी में दूर की सोच की कमी है. हम यह मुद्दा उठाएंगे. उनकी वजह से महंगाई बढ़ रही है और गरीब लोगों को भी वे जरूरी चीजें नहीं मिल रही हैं जिनके वे हकदार हैं.'