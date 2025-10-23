साढ़े 12 बजे बंद होंगे यमुनोत्री के कपाट, धाम पहुंची शनिदेव महाराज की डोली, जानिये अपडेट

शनिदेव-सोमेश्वर महाराज की डोली यमुनोत्री धाम रवाना

यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने को लेकर मां यमुना के मायके खरसाली गांव से मां यमुना के भाई शनिदेव महाराज सोमेश्वर महाराज की डोली यमुनोत्री धाम के लिए स्थानीय लोगों बाद्य यंत्रों के साथ हुई रवाना. मनमोहन उनियाल ने बताया शनिदेव महाराज सोमेश्वर महाराज की डोली अपनी बहन को लेने यमुनोत्री के लिए रवाना हो गई है. 12.30 बजे कपाट बंद होने के बाद डोली वापस खरसाली लौटेगी.