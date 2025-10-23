साढ़े 12 बजे बंद होंगे यमुनोत्री के कपाट, धाम पहुंची शनिदेव महाराज की डोली, जानिये अपडेट

ETV Bharat / bharat

Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने अतिंम चरण में है. 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुये. आज केदारनाथ के कपाट बंद कर दिये गये हैं. केदारनाथ के कपाट 8 बजकर 30 मिनट पर पूरे विधि विधान के साथ बंद किये गये. वहीं, यमुनोत्री धाम के कपाट भी दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे. ऐसे में कपाट बंद होने से पहले इन दोनों धामों में क्या खास है? आइये आपको बताते हैं.

LIVE FEED

10:28 AM, 23 Oct 2025 (IST)

यमुनोत्री धाम में पूजा अर्चना का दौर शुरू, भक्तिमय हुआ वातावरण

यमुनोत्री धाम के कपाट कुछ ही देर में शीतकाल के लिए बंद कर दिये जाएंगे. कपाटबंदी से पहले यमुनोत्री धाम में पूजा अर्चनाओं का दौर जारी है. धाम ने डोलियां पहुंच रही हैं. भक्त मां यमुना के दर्शन कर रहे हैं. आज कपाट बंद होने के बाद खरसाली में मां यमुना के दर्शन होंगे.

9:13 AM, 23 Oct 2025 (IST)

शनिदेव-सोमेश्वर महाराज की डोली यमुनोत्री धाम रवाना

यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने को लेकर मां यमुना के मायके खरसाली गांव से मां यमुना के भाई शनिदेव महाराज सोमेश्वर महाराज की डोली यमुनोत्री धाम के लिए स्थानीय लोगों बाद्य यंत्रों के साथ हुई रवाना. मनमोहन उनियाल ने बताया शनिदेव महाराज सोमेश्वर महाराज की डोली अपनी बहन को लेने यमुनोत्री के लिए रवाना हो गई है. 12.30 बजे कपाट बंद होने के बाद डोली वापस खरसाली लौटेगी.

8:59 AM, 23 Oct 2025 (IST)

बाबा केदारनाथ के डोली के करें दर्शन, देखें तस्वीरें

बाबा केदारनाथ के जयकारों के साथ बाबा की डोली ने मन्दिर परिसर से प्रस्थान कर लिया है. डोली के साथ भक्तों की भीड़ भी चल रही है. आर्मी बैंड के साथ बाबा केदार की डोली रवाना की गई है.

UTTARAKHAND CHARDHAM YATRA 2025
केदारनाथ की डोली (ETV BHARAT)

8:37 AM, 23 Oct 2025 (IST)

आज रामपुर में होगा बाबा केदार की डोली का रात्रि विश्राम

बाबा केदार की डोली आज केदारनाथ से प्रस्थान कर रात्रि विश्राम के लिए रामपुर पहुंचेगी. 24 अक्टूबर को दूसरे पड़ाव गुप्तकाशी पहुंचेगी. 25 अक्तूबर को बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी. शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में ही भगवान केदारनाथ की छह महीने तक पूजा अर्चना की जाएगी. श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा में यहां पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं.

8:36 AM, 23 Oct 2025 (IST)

शीतकालीन गद्दीस्थल के लिए रवाना बाबा केदार की डोली

बाबा केदार के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिये गये हैं. अब बाबा केदार की डोली शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हो गई है.

UTTARAKHAND CHARDHAM YATRA 2025
मंदिर से निकलती बाबा की डोली (ETV BHARAT)

8:26 AM, 23 Oct 2025 (IST)

केदारनाथ पहुंचे सीएम धामी, कपाटबंदी के बने साक्षी

केदारनाथ के कपाट बंद होने के मौके पर सीएम धामी धाम में पहुंचे. सीएम धामी ने बाबा केदार के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. इस दौरान सीएम धामी ने बाबा केदार से देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की.

8:15 AM, 23 Oct 2025 (IST)

कुछ ही मिनटों में बंद होंगे बाबा केदार के कपाट

केदारनाथ धाम के कपाट कुछ ही मिनटों में बंद होने वाले हैं. धाम ने सभी पूजाएं पूरी कर ली गई हैं. थोड़ी ही देर बाद शीतकाल के बाबा केदार के कपाट बंद कर दिये जाएंगे. इसके बाद बाबा केदार की डोली शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी

8:15 AM, 23 Oct 2025 (IST)

कल ऊखीमठ पहुंचेगी बाब केदार की डोली

25 अक्तूबर को बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी.

7:34 AM, 23 Oct 2025 (IST)

केदारनाथ में उमड़ा भक्तों का सैलाब, जयकारों से गूंजा धाम

केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले धाम में भक्तों की भारी भीड़ है. हर कोई बाबा केदार के दर्शन कर खुद को धन्य कर लेना चाहता है. बाबा केदार के जयकारों से धाम गूंज रहा है. श्रद्दालुओं में खास उत्साह देखा जा रहा है.

6:55 AM, 23 Oct 2025 (IST)

6 महीने खरसाली में होंगे यमुना मां के दर्शन

कपाटबंद होने के 6 माह शीतकाल में यमुना के मायके खरसाली गांव में स्थित यमुना मंदिर में मां यमुना के दर्शन और पूजा अर्चना होगी. आज मां यमुना के भाई सोमेश्वर महाराज शनिदेव की डोली यमुनोत्री धाम अपनी बहन को लेने रवाना होगी.

6:55 AM, 23 Oct 2025 (IST)

यमुनोत्री धाम में शुरू हुआ पूजा अर्चना का दौर, कपाटबंदी की तैयारी पूरी

यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के मौके पर विधि-विधान धन लग्न अमृत बेला पर दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे. जिसकी तैयारियां मंदिर में की जा रही हैं. यमुनोत्री धाम में कपाट बंद होने से पहले काफी श्रद्धालु पहुंचे हैं.

6:47 AM, 23 Oct 2025 (IST)

8.30 बजे बंद होगा केदारनाथ मंदिर का मुख्य द्वार

सुबह साढ़े 8 बजे परम्परानुसार पूर्वी द्वार (मुख्य द्वार) बंद कर दिया जाएगा. भगवान शिव की चल विग्रह डोली शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी. इस वर्ष रिकार्ड यात्री केदारनाथ आए हैं. अभी तक 17,45, 065 श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके हैं.

6:46 AM, 23 Oct 2025 (IST)

बीकेटीसी ने पूरी की सभी तैयारियां, मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

समाधि पूजा के बाद विधि-विधान से कपाट बंद कर डोली शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी. जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

6:44 AM, 23 Oct 2025 (IST)

केदारनाथ में समाधि पूजा संपन्न, गर्भगृह के कपाट बंद

केदारनाथ में सुबह 4 बजे तक आम भक्तों ने दर्शन किये. इसके बाद पुनः 5 बजे से 6 बजे तक भगवान की समाधि पूजा की गई. इसमें बाबा केदार के स्वयंभू लिंग को भस्म, अनाज, फल, फूल, रुद्राक्ष, सफेद कपड़ा आदि से ढका गया. ठीक 6 बजे गर्भ गृह का द्वार बंद किये गये.

