जबलपुर क्रूज हादसा LIVE: 6 पहुंचा मौत का आंकड़ा, सेना की टीमें भी मौके पर, क्रूज निकालने के प्रयास तेज

क्रूज में फंसे हो सकतें हैं 10 से ज्यादा शव : स्थानीय

बरगी क्षेत्र के प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक क्रूज में ज्यादा लोगों के शव मिल सकते हैं. क्रूज में कितने लोग सवार थे इसे लेकर अभी भी सही आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि प्रशासन सिर्फ वही आकंड़े बता रहा है, जितने लोगों ने टिकट लिए थे. क्रूज में बिना टिकट यात्रियों के सवार होने की भी बातें सामने आ रही हैं.