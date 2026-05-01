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जबलपुर क्रूज हादसा LIVE: 6 पहुंचा मौत का आंकड़ा, सेना की टीमें भी मौके पर, क्रूज निकालने के प्रयास तेज

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जबलपुर क्रूज हादसा LIVE (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 6:29 AM IST

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Updated : May 1, 2026 at 7:12 AM IST

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जबलपुर. मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम के बैकवॉटर में हुए क्रूज हादसे के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. एसडीईआरएफ, एनडीआरएफ के साथ अब भारतीय सेना की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए बरगी डैम पहुंच गई हैं. हैदराबाद और कोलकाता से सेना के हेलीकॉप्टर पहुंचे हैं. बताया जा रहा है कि अबतक 22 लोगों को बचाया जा चुका है, 6 के शव मिल चुके हैं. वहीं, 8 से 10 लोग लापता हैं. मृतकों की सही संख्या और कुल सवार लोगों की संख्या क्रूज के बाहर निकाले जाने के बाद पता चल सकती है.

LIVE FEED

7:10 AM, 1 May 2026 (IST)

उजाला होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन तेज

सुबह 6.30 बजे के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी देखी जा रही है. सेना समेत कई डिजास्टर रिसपॉन्स टीमें डैम के बैक वॉटर में पहुंच चुकी हैं.

7:06 AM, 1 May 2026 (IST)

2 और शव हुए बरामद, मौत का आंकड़ा 6 पर पहुंचा

2 और शव हुए बरामद, मौत का आंकड़ा 6 पर पहुंचा

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अबतक 6 शव हुए बरामद (ANI)

6:58 AM, 1 May 2026 (IST)

इन 22 लोगों की बची जान, कलेक्टर ने जारी की लिस्ट

जबलपुर कलेक्टर ने हादसे में बचे 22 लोगों की सूची जारी कर दी है. इनमें से कई पर्यटक दूसरे राज्यों से हैं.

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इन 22 लोगों की बची जान (Etv Bharat)

6:48 AM, 1 May 2026 (IST)

अबतक 4 शव बरामद, सामने आए नाम

क्रूज डूबने के बाद जिन 4 लोगों के शव अबतक प्राप्त हुए हैं, उनमें नीतू सोनी, सौभाग्य अलाग, मधुर मैसी (दिल्ली) और काकुलाझी (खमरिया) के नाम शामिल हैं.

Bargi dam cruise accident live UPDATES death list
क्रूज में डूबने से इनकी हुई मौत (Etv Bharat)

6:44 AM, 1 May 2026 (IST)

क्रूज में फंसे हो सकतें हैं 10 से ज्यादा शव : स्थानीय

बरगी क्षेत्र के प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक क्रूज में ज्यादा लोगों के शव मिल सकते हैं. क्रूज में कितने लोग सवार थे इसे लेकर अभी भी सही आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि प्रशासन सिर्फ वही आकंड़े बता रहा है, जितने लोगों ने टिकट लिए थे. क्रूज में बिना टिकट यात्रियों के सवार होने की भी बातें सामने आ रही हैं.

6:34 AM, 1 May 2026 (IST)

क्रूज को रस्सी से खींचने में असफल टीमें, हाईड्रॉलिक मशीनें लगाईं

गुरुवार शाम घटना के बाद से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. डिजास्टर रिसपॉन्स टीमों ने रस्सी के जरिए क्रूज को बाहर निकालने के प्रयास किया पर 30-40 मीटर खिसकने के बाद क्रूज डैम के बैक वॉटर में फंस गया है. अब सेना की टीमों ने भी मोर्चा संभाल लिया है और डैम के बैकवॉटर में हाईड्रॉलिक मशीनों लगाई गई हैं.

6:31 AM, 1 May 2026 (IST)

बरगी क्रूज हादसा : क्रूज में सवार था कर्नाटक का परिवार

बरगी सीएसपी के मुताबिक बोट में जबलपुर के खमरिया ऑर्डिनेंस क्षेत्र में रहने वाले कामराज का पूरा परिवार क्रूज में सवार था. कामराज मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले थे. कामराज के घर के एक सदस्य का शव मिला है, जबकि बाकी लापता हैं.

Last Updated : May 1, 2026 at 7:12 AM IST

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