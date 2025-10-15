IPS सुसाइड केस LIVE: चंडीगढ़ में IPS वाई पूरन के शव का पोस्टमार्टम जारी, रोहतक के SDM बोले- "मामले को सुलझाने की कोशिश जारी"

चंडीगढ़ पुलिस ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने लगाई थी याचिका

इससे पहले वाई पूरन कुमार के पोस्टमार्टम को लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने याचिका लगाई थी. जिसमें उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार को शव का पोस्टमार्टम करने की सहमति देने की हिदायत देने की अपील की गई थी. CJM कोर्ट ने IAS अमनीत कुमार को बुधवार तक अपना जवाब फाइल करने के निर्देश दिए थे.