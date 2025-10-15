ETV Bharat / bharat

IPS सुसाइड केस LIVE: चंडीगढ़ में IPS वाई पूरन के शव का पोस्टमार्टम जारी, रोहतक के SDM बोले- "मामले को सुलझाने की कोशिश जारी"

IPS Y Puran Suicide Case Live Updates
IPS Y Puran Suicide Case Live Updates (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 15, 2025 at 8:14 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat
चंडीगढ़: हरियाणा के सीनियर IPS वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस का आज 9वां दिन है. रोहतक में सुनारिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पोस्टेड IG वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर 2025 को चंडीगढ़ सेक्टर-11 स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली थी. उन्होंने 8 पेज का सुसाइड नोट और एक पेज की वसीयत छोड़ी. सुसाइड नोट में उन्होंने हरियाणा के तत्कालीन DGP शत्रुजीत कपूर और तत्कालीन रोहतक SP नरेंद्र बिजारणिया समेत 15 मौजूदा और पूर्व अधिकारियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं. दूसरी तरफ रोहतक में संदीप लाठर ने भी मंगलवार को आत्महत्या कर ली. जिसके बाद मामला और पेचिदा हो गया है. संदीप के परिजनों ने न्याय की मांग करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है. फिलहाल डेड बॉडी को रोहतक में ही लाढ़ौत रोड पर उनके घर में ले जाया गया है. वहीं परिजनों ने कहा है कि वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार की गिरफ्तारी के बगैर अब संदीप का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा.

LIVE FEED

10:35 AM, 15 Oct 2025 (IST)

रोहतक में एएसआई संदीप सुसाइड मामला: एसडीएम बोले- "मामले को सुलझाने की कोशिश जारी"

रोहतक में एएसआई संदीप की मौत मामला: एसडीएम रोहतक आशीष कुमार ने कहा "हम उनके परिवार से बात कर रहे हैं और सब कुछ सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. परिवार न्याय चाहता है, और प्रशासन और सरकार सब कुछ सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं."

10:04 AM, 15 Oct 2025 (IST)

ASI संदीप मौत मामला: मामा के घर फ्रीजर में रखा शव

रोहतक ASI संदीप मौत मामले को लेकर भारी पुलिस बल तैनात है. संदीप के शव को उनके मामा के घर पर ही फ्रीजर में रखा गया है. परिजनों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है. उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

9:45 AM, 15 Oct 2025 (IST)

IPS के शव का पोस्टमार्टम शुरू

चंडीगढ़ PGI में IPS वाई पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है. डॉक्टरों का एक बोर्ड पोस्टमार्टम कर रहा है. साथ में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और बैलेस्टिक एक्सपर्ट भी मौजूद हैं. पूरी पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हो रही है.

8:53 AM, 15 Oct 2025 (IST)

चंडीगढ़ पीजीआई पहुंचा वाई पूरन का परिवार

आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार का परिवार चंडीगढ़ पीजीआई पहुंच गया है. कुछ ही देर बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. बोर्ड की निगरानी में वाई पूरन का पोस्टमार्टम होगा.

8:30 AM, 15 Oct 2025 (IST)

चंडीगढ़ SSP परिजनों से मुलाकात के बाद पीजीआई पहुंची

चंडीगढ़ SSP कंवरदीप कौर Y पूरन के परिजनों से मुलाकात के बाद पीजीआई पहुंची.

8:25 AM, 15 Oct 2025 (IST)

चंडीगढ़ पुलिस ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने लगाई थी याचिका

इससे पहले वाई पूरन कुमार के पोस्टमार्टम को लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने याचिका लगाई थी. जिसमें उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार को शव का पोस्टमार्टम करने की सहमति देने की हिदायत देने की अपील की गई थी. CJM कोर्ट ने IAS अमनीत कुमार को बुधवार तक अपना जवाब फाइल करने के निर्देश दिए थे.

8:17 AM, 15 Oct 2025 (IST)

चंडीगढ़ SSP पीजीआई पहुंची

चंडीगढ़ SSP पीजीआई पहुंच चुकी हैं. कुछ देर बाद वाई पूरन कुमार के शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी.

8:10 AM, 15 Oct 2025 (IST)

आज होगा वाई पूरन का पोस्टमार्टम

आज 9वें दिन आईपीएस वाई पूरन का पोस्टमार्टम होगा. इसके बाद आज शाम तक उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा. वाई पूरन के परिवार ने पोस्टमार्टम की इजाजत दे दी है.

TAGGED:

IPS Y PURAN SUICIDE CASE
वाई पूरन
SANDEEP LATHER SUICIDE CASE
संदीप लाठर
IPS Y PURAN SUICIDE CASE LIVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.