रोहतक में एएसआई संदीप की मौत मामला: एसडीएम रोहतक आशीष कुमार ने कहा "हम उनके परिवार से बात कर रहे हैं और सब कुछ सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. परिवार न्याय चाहता है, और प्रशासन और सरकार सब कुछ सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं."
IPS सुसाइड केस LIVE: चंडीगढ़ में IPS वाई पूरन के शव का पोस्टमार्टम जारी, रोहतक के SDM बोले- "मामले को सुलझाने की कोशिश जारी"
Published : October 15, 2025 at 8:14 AM IST
रोहतक में एएसआई संदीप सुसाइड मामला: एसडीएम बोले- "मामले को सुलझाने की कोशिश जारी"
ASI संदीप मौत मामला: मामा के घर फ्रीजर में रखा शव
रोहतक ASI संदीप मौत मामले को लेकर भारी पुलिस बल तैनात है. संदीप के शव को उनके मामा के घर पर ही फ्रीजर में रखा गया है. परिजनों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है. उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
IPS के शव का पोस्टमार्टम शुरू
चंडीगढ़ PGI में IPS वाई पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है. डॉक्टरों का एक बोर्ड पोस्टमार्टम कर रहा है. साथ में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और बैलेस्टिक एक्सपर्ट भी मौजूद हैं. पूरी पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हो रही है.
चंडीगढ़ पीजीआई पहुंचा वाई पूरन का परिवार
आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार का परिवार चंडीगढ़ पीजीआई पहुंच गया है. कुछ ही देर बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. बोर्ड की निगरानी में वाई पूरन का पोस्टमार्टम होगा.
चंडीगढ़ SSP परिजनों से मुलाकात के बाद पीजीआई पहुंची
चंडीगढ़ SSP कंवरदीप कौर Y पूरन के परिजनों से मुलाकात के बाद पीजीआई पहुंची.
चंडीगढ़ पुलिस ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने लगाई थी याचिका
इससे पहले वाई पूरन कुमार के पोस्टमार्टम को लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने याचिका लगाई थी. जिसमें उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार को शव का पोस्टमार्टम करने की सहमति देने की हिदायत देने की अपील की गई थी. CJM कोर्ट ने IAS अमनीत कुमार को बुधवार तक अपना जवाब फाइल करने के निर्देश दिए थे.
चंडीगढ़ SSP पीजीआई पहुंची
चंडीगढ़ SSP पीजीआई पहुंच चुकी हैं. कुछ देर बाद वाई पूरन कुमार के शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी.
आज होगा वाई पूरन का पोस्टमार्टम
आज 9वें दिन आईपीएस वाई पूरन का पोस्टमार्टम होगा. इसके बाद आज शाम तक उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा. वाई पूरन के परिवार ने पोस्टमार्टम की इजाजत दे दी है.