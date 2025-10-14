IPS सुसाइड केस LIVE: कैबिनेट की बैठक, चंडीगढ़ पुलिस ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने लगाई याचिका, रोहतक में एएसआई ने की खुदकुशी

आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में चंडीगढ़ पुलिस ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने याचिका लगाई है और मृतक आईपीएस के शव की पहचान करने को लेकर IAS पत्नी अमनीत पी कुमार को हिदायत देने की अपील की है ताकि शव की पहचान के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई को अमल में लाया जा सके. IAS अमनीत पी कुमार को बुधवार तक अपना जवाब फाइल करने के CJM कोर्ट ने निर्देश दिए हैं. जवाब व्यक्तिगत या वकील के जरिए भी भेजा जा सकता है. जवाब फाइल नहीं करने पर कोर्ट मेरिट के आधार पर याचिका का निपटारा करेगी.
Published : October 14, 2025 at 9:03 AM IST|
Updated : October 14, 2025 at 9:05 PM IST
चंडीगढ़: हरियाणा के सीनियर IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के सुसाइड को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उनकी डेडबॉडी का पोस्टमॉर्टम अभी तक नहीं हो सका. पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में खुद को गोली मारकर सुसाइड किया था. उन्होंने 8 पेज के सुसाइड नोट में DGP और SP समेत 15 अधिकारियों पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे. जिसके चलते उनकी IAS पत्नी अमनीत पी कुमार ने DGP शत्रुजीत कपूर को हटाने और रोहतक के पूर्व SP नरेंद्र बिजारणिया समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. अमनीत के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद वो डेडबॉडी का अंतिम संस्कार करेंगी. हरियाणा सरकार ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए DGP शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है. इसके अलावा, रोहतक के तत्कालीन SP नरेंद्र बिजारणिया को भी उनके पद से हटा दिया गया है.
चंडीगढ़ पुलिस ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने लगाई याचिका, अमनीत पी कुमार को हिदायत देने की अपील
चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक
चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई है जिसमें कैबिनेट मंत्री अनिल विज, कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार, खेल मंत्री गौरव गौतम, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी सहित कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे. बैठक में क्या वाई पूरन कुमार और रोहतक एएसआई खुदकुशी के मामले में कोई चर्चा हुई या नहीं, इस मामले में सभी मंत्री और विधायकों ने मीडिया से दूरी बना ली.
रोहतक में एएसआई ने की खुदकुशी
हरियाणा के रोहतक में एक एएसआई संदीप लाठर ने खुदकुशी कर ली है. संदीप ने मौत से पहले फाइनल नोट और वीडियो छोड़ा है जिसकी जांच की जा रही है. वहीं रोहतक के नए एसपी सुरेंद्र भोरिया ने कहा है कि संदीप लाठर एक मेहनती और ईमानदार पुलिसकर्मी थे. पूरे मामले की जांच जारी है. पूरी ख़बर पढ़ने के लिए क्लिक करें - रोहतक में ASI ने की खुदकुशी, फाइनल नोट और पिस्तौल बरामद, SP बोले - "मेहनती और ईमानदार था संदीप"
ओपी सिंह ने कार्यभार संभाला
आईपीएस ओपी सिंह ने हरियाणा डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज संभाल लिया है.
"मामले में सख्त कार्रवाई होगी"- केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान
परिजनों से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा "मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि IPS Y Puran Kumar के मामले में सख्त कार्रवाई होगी. मेरी हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से बात हुई है. इसलिए मैं पूरी अथॉरिटी के साथ कहता हूं कि इसमें सख्त कार्रवाई होगी. इस घटना ने समाज की उन कुरीतियों को उजागर किया है. जिनमें आज भी जात-धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है. ये पूरे देश के लिए चिंता की बात है. आज हम तरक्की कर रहे हैं. मगर दूसरी तरफ एक अधिकारी के साथ इस तरह की ज्यादती होती है. कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जातीयता का विष फैलाने का काम किया जाता है."
IPS Y पूरन के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान IPS Y पूरन के घर पहुंच गये हैं. यहां उन्होंने वाई पूरन को श्रद्धांजलि दी. इसके बाद वो परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं.
परिवार को रिस्पेक्ट मिले
राहुल गांधी ने कहा "परिवार पर जो प्रेशर बनाया जा रहा है. उसे हटाया जाए. परिवार न्याय और सम्मान चाहता है. उनके पति का अपमान किया गया, लेकिन अब उनको न्याय दिया जाए"
राहुल गांधी का सरकार पर निशाना
राहुल गांधी ने कहा "विपक्ष का नेता होने के नाते मैं पीएम, सीएम हरियाणा से अनुरोध करता हूं कि अपना कमिटमेंट पूरा करें. पीएम को कहूंगा कि एक्शन किया जाए और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए. परिवार पर प्रेशर खत्म किया जाए. आरोपी अधिकारियों पर एक्शन होना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए."
"दलितों से ऐसा बर्ताव मंजूर नहीं"- राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा कि "दलितों के साथ ऐसा बर्ताव मंजूर नहीं है. ये साफ है कि 10-15 दिन से नहीं, बल्कि सालों से सिस्टेमेटिक भेदभाव था. करियर डैमेज करने के लिए सिस्टम के साथ दूसरे अधिकारी काम कर रहे थे. ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, बल्कि देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं. उसमें गलत मैसेज जा रहा है कि आप कितने ही सफल और इंटेलिजेंट हो. अगर आप दलित हो, तो आपको दबाया-कुचला जा सकता है. जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता"
राहुल गांधी ने वाई पूरन कुमार को दी श्रद्धांजलि
राहुल गांधी ने वाई पूरन कुमार को श्रद्धांजलि दी. इसके बाद उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की.
वाई पूरन के घर पहुंचे राहुल गांधी
राहुल गांधी चंडीगढ़ में वाई पूरन के घर पहुंच चुके हैं. उनके साथ हरियाणा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र, कुमारी सैलजा और कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे.
चंडीगढ़ पहुंचे राहुल गांधी
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं. चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भूपेंद्र हुड्डा ने उनका स्वागत किया. अब वो वाई पूरन के परिजनों से मुलाकात करेंगे.
कार्यकारी डीजीपी बने ओपी सिंह
ओपी सिंह को हरियाणा का कार्यकारी डीजीपी बनाया गया है. ओपी सिंह शत्रुजीत कपूर की जगह पदभार संभालेंगे. फिलहाल ओपी सिंह पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन के एमडी और एफएसएल मधबुबन के डीजी के हैं.
आज खत्म हो रहा 31 सदस्यीय कमेटी का अल्टीमेटम
इस मामले में अनुसूचित समाज की तरफ से 31 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी ने महापंचायत कर प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था. जो आज खत्म हो रहा है. कमेटी ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों की गिरअकारी नहीं हुई तो, बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा.
दिल्ली से रवाना हुए राहुल गांधी
राहुल गांधी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं. वो IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात करेंगे.
चंडीगढ़ पुलिस ने Y पूरन कुमार के आवास की सिक्योरिटी बढ़ा दी है.
आज IPS वाई पूरन के घर राहुल गांधी समेत कई केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे. जिसे देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने Y पूरन कुमार के आवास सेक्टर 24 की सिक्योरिटी बढ़ा दी है.
जांच के लिए रोहतक पहुंची एसआईटी की टीम
मामले की जांच के लिए एसआईटी की एक टीम आज रोहतक पहुंची है. यहां टीम उस शराब करोबारी से पूछताछ करेगी. जिसने वाई पूरन के गनमैन पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था.
राहुल गांधी करेंगे पीड़ित परिनजों से मुलाकात
आज राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने चंडीगढ़ आ रहे हैं. उनके अलावा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान Y Puran kumar के निवास स्थान शोक व्यक्त करने और श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे.