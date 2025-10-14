IPS सुसाइड केस LIVE: कैबिनेट की बैठक, चंडीगढ़ पुलिस ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने लगाई याचिका, रोहतक में एएसआई ने की खुदकुशी

"मामले में सख्त कार्रवाई होगी"- केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान

परिजनों से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा "मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि IPS Y Puran Kumar के मामले में सख्त कार्रवाई होगी. मेरी हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से बात हुई है. इसलिए मैं पूरी अथॉरिटी के साथ कहता हूं कि इसमें सख्त कार्रवाई होगी. इस घटना ने समाज की उन कुरीतियों को उजागर किया है. जिनमें आज भी जात-धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है. ये पूरे देश के लिए चिंता की बात है. आज हम तरक्की कर रहे हैं. मगर दूसरी तरफ एक अधिकारी के साथ इस तरह की ज्यादती होती है. कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जातीयता का विष फैलाने का काम किया जाता है."