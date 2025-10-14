ETV Bharat / bharat

IPS सुसाइड केस LIVE: कैबिनेट की बैठक, चंडीगढ़ पुलिस ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने लगाई याचिका, रोहतक में एएसआई ने की खुदकुशी

IPS Suicide Live Updates
IPS Suicide Live Updates (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 14, 2025 at 9:03 AM IST

|

Updated : October 14, 2025 at 9:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: हरियाणा के सीनियर IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के सुसाइड को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उनकी डेडबॉडी का पोस्टमॉर्टम अभी तक नहीं हो सका. पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में खुद को गोली मारकर सुसाइड किया था. उन्होंने 8 पेज के सुसाइड नोट में DGP और SP समेत 15 अधिकारियों पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे. जिसके चलते उनकी IAS पत्नी अमनीत पी कुमार ने DGP शत्रुजीत कपूर को हटाने और रोहतक के पूर्व SP नरेंद्र बिजारणिया समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. अमनीत के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद वो डेडबॉडी का अंतिम संस्कार करेंगी. हरियाणा सरकार ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए DGP शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है. इसके अलावा, रोहतक के तत्कालीन SP नरेंद्र बिजारणिया को भी उनके पद से हटा दिया गया है.

LIVE FEED

8:58 PM, 14 Oct 2025 (IST)

चंडीगढ़ पुलिस ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने लगाई याचिका, अमनीत पी कुमार को हिदायत देने की अपील

आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में चंडीगढ़ पुलिस ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने याचिका लगाई है और मृतक आईपीएस के शव की पहचान करने को लेकर IAS पत्नी अमनीत पी कुमार को हिदायत देने की अपील की है ताकि शव की पहचान के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई को अमल में लाया जा सके. IAS अमनीत पी कुमार को बुधवार तक अपना जवाब फाइल करने के CJM कोर्ट ने निर्देश दिए हैं. जवाब व्यक्तिगत या वकील के जरिए भी भेजा जा सकता है. जवाब फाइल नहीं करने पर कोर्ट मेरिट के आधार पर याचिका का निपटारा करेगी.

ips-y-puran-suicide-case-live-updates-rahul-gandhi-on-law-and-order-in-haryana-ips-case-news
चंडीगढ़ पुलिस ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने लगाई याचिका (Etv Bharat)

8:54 PM, 14 Oct 2025 (IST)

चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक

चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई है जिसमें कैबिनेट मंत्री अनिल विज, कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार, खेल मंत्री गौरव गौतम, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी सहित कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे. बैठक में क्या वाई पूरन कुमार और रोहतक एएसआई खुदकुशी के मामले में कोई चर्चा हुई या नहीं, इस मामले में सभी मंत्री और विधायकों ने मीडिया से दूरी बना ली.

5:02 PM, 14 Oct 2025 (IST)

रोहतक में एएसआई ने की खुदकुशी

हरियाणा के रोहतक में एक एएसआई संदीप लाठर ने खुदकुशी कर ली है. संदीप ने मौत से पहले फाइनल नोट और वीडियो छोड़ा है जिसकी जांच की जा रही है. वहीं रोहतक के नए एसपी सुरेंद्र भोरिया ने कहा है कि संदीप लाठर एक मेहनती और ईमानदार पुलिसकर्मी थे. पूरे मामले की जांच जारी है. पूरी ख़बर पढ़ने के लिए क्लिक करें - रोहतक में ASI ने की खुदकुशी, फाइनल नोट और पिस्तौल बरामद, SP बोले - "मेहनती और ईमानदार था संदीप"

रोहतक में एएसआई ने की खुदकुशी (Etv Bharat)

2:32 PM, 14 Oct 2025 (IST)

ओपी सिंह ने कार्यभार संभाला

आईपीएस ओपी सिंह ने हरियाणा डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज संभाल लिया है.

2:27 PM, 14 Oct 2025 (IST)

"मामले में सख्त कार्रवाई होगी"- केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान

परिजनों से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा "मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि IPS Y Puran Kumar के मामले में सख्त कार्रवाई होगी. मेरी हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से बात हुई है. इसलिए मैं पूरी अथॉरिटी के साथ कहता हूं कि इसमें सख्त कार्रवाई होगी. इस घटना ने समाज की उन कुरीतियों को उजागर किया है. जिनमें आज भी जात-धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है. ये पूरे देश के लिए चिंता की बात है. आज हम तरक्की कर रहे हैं. मगर दूसरी तरफ एक अधिकारी के साथ इस तरह की ज्यादती होती है. कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जातीयता का विष फैलाने का काम किया जाता है."

1:27 PM, 14 Oct 2025 (IST)

IPS Y पूरन के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान IPS Y पूरन के घर पहुंच गये हैं. यहां उन्होंने वाई पूरन को श्रद्धांजलि दी. इसके बाद वो परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं.

12:40 PM, 14 Oct 2025 (IST)

परिवार को रिस्पेक्ट मिले

राहुल गांधी ने कहा "परिवार पर जो प्रेशर बनाया जा रहा है. उसे हटाया जाए. परिवार न्याय और सम्मान चाहता है. उनके पति का अपमान किया गया, लेकिन अब उनको न्याय दिया जाए"

12:28 PM, 14 Oct 2025 (IST)

राहुल गांधी का सरकार पर निशाना

राहुल गांधी ने कहा "विपक्ष का नेता होने के नाते मैं पीएम, सीएम हरियाणा से अनुरोध करता हूं कि अपना कमिटमेंट पूरा करें. पीएम को कहूंगा कि एक्शन किया जाए और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए. परिवार पर प्रेशर खत्म किया जाए. आरोपी अधिकारियों पर एक्शन होना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए."

12:27 PM, 14 Oct 2025 (IST)

"दलितों से ऐसा बर्ताव मंजूर नहीं"- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि "दलितों के साथ ऐसा बर्ताव मंजूर नहीं है. ये साफ है कि 10-15 दिन से नहीं, बल्कि सालों से सिस्टेमेटिक भेदभाव था. करियर डैमेज करने के लिए सिस्टम के साथ दूसरे अधिकारी काम कर रहे थे. ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, बल्कि देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं. उसमें गलत मैसेज जा रहा है कि आप कितने ही सफल और इंटेलिजेंट हो. अगर आप दलित हो, तो आपको दबाया-कुचला जा सकता है. जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता"

11:21 AM, 14 Oct 2025 (IST)

राहुल गांधी ने वाई पूरन कुमार को दी श्रद्धांजलि

राहुल गांधी ने वाई पूरन कुमार को श्रद्धांजलि दी. इसके बाद उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की.

11:17 AM, 14 Oct 2025 (IST)

वाई पूरन के घर पहुंचे राहुल गांधी

राहुल गांधी चंडीगढ़ में वाई पूरन के घर पहुंच चुके हैं. उनके साथ हरियाणा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र, कुमारी सैलजा और कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे.

वाई पूरन के घर पहुंचे राहुल गांधी (Etv Bharat)

11:10 AM, 14 Oct 2025 (IST)

चंडीगढ़ पहुंचे राहुल गांधी

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं. चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भूपेंद्र हुड्डा ने उनका स्वागत किया. अब वो वाई पूरन के परिजनों से मुलाकात करेंगे.

10:24 AM, 14 Oct 2025 (IST)

कार्यकारी डीजीपी बने ओपी सिंह

ओपी सिंह को हरियाणा का कार्यकारी डीजीपी बनाया गया है. ओपी सिंह शत्रुजीत कपूर की जगह पदभार संभालेंगे. फिलहाल ओपी सिंह पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन के एमडी और एफएसएल मधबुबन के डीजी के हैं.

IPS Suicide Live Updates
ओपी सिंह बने हरियाणा के कार्यकारी डीजीपी (Haryana Government)

10:21 AM, 14 Oct 2025 (IST)

आज खत्म हो रहा 31 सदस्यीय कमेटी का अल्टीमेटम

इस मामले में अनुसूचित समाज की तरफ से 31 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी ने महापंचायत कर प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था. जो आज खत्म हो रहा है. कमेटी ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों की गिरअकारी नहीं हुई तो, बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा.

9:40 AM, 14 Oct 2025 (IST)

दिल्ली से रवाना हुए राहुल गांधी

राहुल गांधी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं. वो IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात करेंगे.

8:58 AM, 14 Oct 2025 (IST)

चंडीगढ़ पुलिस ने Y पूरन कुमार के आवास की सिक्योरिटी बढ़ा दी है.

आज IPS वाई पूरन के घर राहुल गांधी समेत कई केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे. जिसे देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने Y पूरन कुमार के आवास सेक्टर 24 की सिक्योरिटी बढ़ा दी है.

8:47 AM, 14 Oct 2025 (IST)

जांच के लिए रोहतक पहुंची एसआईटी की टीम

मामले की जांच के लिए एसआईटी की एक टीम आज रोहतक पहुंची है. यहां टीम उस शराब करोबारी से पूछताछ करेगी. जिसने वाई पूरन के गनमैन पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था.

8:46 AM, 14 Oct 2025 (IST)

राहुल गांधी करेंगे पीड़ित परिनजों से मुलाकात

आज राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने चंडीगढ़ आ रहे हैं. उनके अलावा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान Y Puran kumar के निवास स्थान शोक व्यक्त करने और श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे.

Last Updated : October 14, 2025 at 9:05 PM IST

TAGGED:

IPS Y PURAN SUICIDE CASE
RAHUL GANDHI
LAW AND ORDER IN HARYANA
HARYANA IPS CASE NEWS
IPS SUICIDE LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.