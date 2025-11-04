हादसे के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है. अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को अस्पताल ले जाए जाने की जानकारी मिली है. जान बचाने के लिए लोग बस का शीशा तोड़कर बाहर निकले. इंदौर के एमवाय अस्पताल में सभी घायलों को लाया जा रहा है. जिला कलेक्टर ने इस भीषण घटना की जांच कराने की बात कही है.
इंदौर में कार और बस की भीषण टक्कर के बाद खाई में गिरे वाहन, 4 यात्रियों की मौत
इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में भीषण रोड एक्सिडेंट में कई लोगों के मारे जाने की खबर है. हादसा इंदौर के पास महू में हुई जहां यात्रियों से भरी बस सीधे कार से जाकर भिड़ गई. मौके पर कई लोगों के मारे जाने की सूचना है. अब तक 3 यात्रियों के मौत कंफर्म हो चुकी है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर धमाके जैसी आवाज हुई औऱ लोगों की चीख पुकार मच गई। मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद है और रेस्क्यू का काम जारी है. अब तक 2 दर्जन से ज्यादों लोगों की जान बचाई जा चुकी है जबकि मौके पर ही 4 लोगों की मौत हुई है. इनके शव निकाले जा रहे हैं और पोस्टमॉर्टम के लिए इंदौर के एमवाय अस्पताल लाया जा रहा है. दुर्घटना राच पौने 10 बजे की है. ओंकारेश्वर से इंदौर आ रही बस की सीधी टक्कर कार से हुई और दोनों ही वाहन खाई में जाकर गिर गए.
LIVE FEED
कलेक्टर ने दिए दुर्घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश
नशे की हालत में था ड्रायवर
एसडीएम ने बताया कि लोग दुर्घटना के लिए बस चालक का नशे ही हालत होना बता रहे हैं. नशे में वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था. बस ओंकारेश्वर से इंदौर आ रही थी. दुर्घटना के वक्त बस में करीब 3 दर्जन से ज्यादा लोग सवार बताए जा रहे हैं.
इंदौर हादसे में 3 लोगों की मौत की पुष्टि
रात 9.45 मिनट पर यह टक्कर हुई जिसमें कार और बस पास ही भेरुघाट की खाई में गिर गई। दोनों वाहन में सवार दर्जनों लोग घायल हैं. एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी ने मरने वालों में 2 महिलाओं के होने की पुष्टि की है. वहीं 2 पुरुषों की भी मौत हुई है जिसमें एक उत्तर प्रदेश का निवासी बताया जा रहा है. आधिकारिक पुष्टि अब तक 3 की हुई है, जबकि मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है.