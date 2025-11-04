इंदौर में कार और बस की भीषण टक्कर के बाद खाई में गिरे वाहन, 4 यात्रियों की मौत

इंदौर हादसे में 3 लोगों की मौत की पुष्टि

रात 9.45 मिनट पर यह टक्कर हुई जिसमें कार और बस पास ही भेरुघाट की खाई में गिर गई। दोनों वाहन में सवार दर्जनों लोग घायल हैं. एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी ने मरने वालों में 2 महिलाओं के होने की पुष्टि की है. वहीं 2 पुरुषों की भी मौत हुई है जिसमें एक उत्तर प्रदेश का निवासी बताया जा रहा है. आधिकारिक पुष्टि अब तक 3 की हुई है, जबकि मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है.