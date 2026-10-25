वाराणसी में नमो घाट पर एयरशो; लड़ाकू विमानों ने दिखाए करतब, पीएम मोदी मौजूद
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 10:31 AM IST|
Updated : October 25, 2026 at 2:33 PM IST
वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी में हैं. प्रधानमंत्री नमो घाट पर प्रायोजित एयर शो में हिस्सा ले रहे हैं. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी इस आयोजन में शामिल हैं. एयर शो में सुखोई-30 एमकेआई, मिराज-2000, राफेल, एलसीए, मिग-29 और जगुआर समेत कई लड़ाकू विमानों की भागीदारी है. इस एयरशो में देश भर के 12 वायु अड्डों से लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे.
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खूब तालियां बजीं तालियां
एयरशो में लड़ाकू विमानों की उड़ान पर खूब तालियां बज रहीं हैं. लोग इसे अद्भुत बता रहे हैं.
हैरतअंगेज कारनामे देख लोग अभिभूत
एयरशो में हैरतअंगेज कारनामे देख लोग अभिभूत हैं. पीएम मोदी भी इस क्षण के गवान बने हैं.
लड़ाकू विमानों ने दिखाए करतब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के नमो घाट पर 'एयर फोर्स डे एरियल डिस्प्ले-2026' (वायु सेना दिवस हवाई प्रदर्शन-2026) देख रहे हैं. यह कार्यक्रम भारतीय वायु सेना की 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है और इसकी थीम 'विंग्स ओवर गंगा' (गंगा के ऊपर पंख) है. (सोर्स: डीडी न्यूज़)
नमो घाट पर एयरशो शुरू
नमो घाट पर एयरशो शुरू हो गया है. इस दौरान पीएम मोदी मौजूद हैं.
तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में उमड़ीं महिलाएं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए काशी में उत्साह चरम पर है. रविवार को रिजर्व पुलिस लाइन के मुख्य द्वार के ठीक सामने सैकड़ों की संख्या में महिलाएं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जुटीं. हाथों में तिरंगा झंडा लेकर पहुंचीं महिलाएं ‘हर-हर महादेव’ और ‘हर-हर मोदी, घर-घर मोदी’ के नारे लगाकर माहौल को उत्साहपूर्ण बना रही हैं. प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए महिलाओं में खासा जोश दिखाई दे रहा है. महिलाएं पुष्पवर्षा कर अपने सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करने की तैयारी में हैं.
पीएम मोदी का रोड शो
वाराणसी में नमो घाट पर वायुसेना के एयरशो में पहुंचे पीएम मोदी ने रोड शो किया.
नमो घाट के लिए निकले पीएम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो घाट के लिए निकल चुके हैं. रास्ते में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत में फूल बरसाए.
अरविंद लिमिटेड की नई गारमेंट निर्माण इकाई का उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अरविंद लिमिटेड की नई गारमेंट निर्माण इकाई का उद्घाटन किया. यह इकाई भारत के टेक्सटाइल और परिधान निर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने तथा इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के नमो घाट पर मुख्य अतिथि के रूप में 'एयर फोर्स डे एरियल डिस्प्ले-2026' (वायु सेना दिवस हवाई प्रदर्शन-2026) देखेंगे. (ANI)
पीएम मोदी नमो घाट के लिए रवाना
पीएम मोदी अरविंद मिल के उद्घाटन के बाद नमो घाट के लिए रवाना हो गए हैं. यहीं एयरशो होना है.
अरविंद मील का उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के मिर्जामुराद रूपापुर स्थित खोचवा गांव 7 एकड़ में बने अरविंद मील के उद्घाटन के लिए आए हैं. प्रधानमंत्री यहां पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम अभी जारी है. सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद मील का शिलान्यास भी पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही वाराणसी में किया था. अब इसका निर्माण संपन्न हुआ है और यहां पर 300 महिलाओं को प्रशिक्षित भी किया गया है. जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे. फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर विशेष सतर्कता यहां बरती गई है. जिस रास्ते से अरविंद मील जाया जाता है, उसे पूरी तरह से बंद रखा गया है और वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है प्रधानमंत्री अभी महिलाओं से मुलाकात कर रहे हैं. यह मिल 1000 महिलाओं को रोजगार देने का काम करेगी. फिलहाल अंदर कार्यक्रम जारी और यहां पर कार्यक्रम पूर्ण करके प्रधानमंत्री नमो घाट एयर शो के लिए रवाना होंगे.
लोगों में जबरदस्त उत्साह
पीएम मोदी आज वाराणसी में हैं और इसे लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. एयरशो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं.
अरविंद मिल के लिए रवाना हुए पीएम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच चुके हैं. सुबह लगभग सवा दस बजे सबसे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से वह खोचवा अरविंद मिल के लिए रवाना हो गए. पीएम वहां पर कपड़ा मिल का उद्घाटन करने के साथ 100 महिलाओं के साथ संवाद करेंगे. इसके बाद लगभग 12:00 बजे वह हेलीकॉप्टर के जरिए पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां पर पीएम सड़क मार्ग से नमो घाट के लिए रवाना होंगे.
सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री वाराणसी में एक नई परिधान निर्माण सुविधा का उद्घाटन करेंगे. दोपहर करीब 1 बजे, वह मुख्य अतिथि के रूप में वाराणसी के नमो घाट पर वायुसेना दिवस हवाई प्रदर्शन-2026 देखेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री ओडिशा की यात्रा करेंगे, जहां लगभग 4:45 बजे, वह भुवनेश्वर में भारतीय रिजर्व बैंक के डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन करेंगे. इस अवसर पर वह सभा को संबोधित करेंगे.
नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर राजेश शुक्ला के संयोजन में श्री काशी विश्वनाथ और मां गंगा से पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के सर्वांगीण विकास का आशीर्वाद मांगा गया. मां गंगा की आरती के दौरान राष्ट्रध्वज तिरंगा, स्वदेशी तकनीक से बने तेजस , ध्रुव और प्रचंड हेलीकॉप्टर व पीएम मोदी की तस्वीर शामिल करके 'मेक इन इंडिया' के संकल्प को जीवंत कर रहे आयोजन के प्रति आभार जताया
राजेश शुक्ला ने कहा कि मां गंगा की लहरों के ऊपर आसमान में भारतीय वायुसेना का भव्य मेगा एयर शो 'विंग्स ओवर गंगा' राष्ट्र की सैन्य शक्ति और शौर्य का एक अभूतपूर्व प्रदर्शन है. भारतीय वायुसेना के विमानों ने अपनी गर्जना से पूरी काशी को राष्ट्रभक्ति के रंग में सराबोर कर दिया है. इस एयर शो में भारतीय वायुसेना के बेड़े के 20 से अधिक विमान हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें स्वदेशी तकनीक से बने तेजस, ध्रुव और प्रचंड हेलीकॉप्टर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर ',मेक इन इंडिया' के संकल्प को जीवंत कर रहे हैं.