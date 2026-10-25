वाराणसी में नमो घाट पर एयरशो; लड़ाकू विमानों ने दिखाए करतब, पीएम मोदी मौजूद

नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर राजेश शुक्ला के संयोजन में श्री काशी विश्वनाथ और मां गंगा से पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के सर्वांगीण विकास का आशीर्वाद मांगा गया. मां गंगा की आरती के दौरान राष्ट्रध्वज तिरंगा, स्वदेशी तकनीक से बने तेजस , ध्रुव और प्रचंड हेलीकॉप्टर व पीएम मोदी की तस्वीर शामिल करके 'मेक इन इंडिया' के संकल्प को जीवंत कर रहे आयोजन के प्रति आभार जताया

राजेश शुक्ला ने कहा कि मां गंगा की लहरों के ऊपर आसमान में भारतीय वायुसेना का भव्य मेगा एयर शो 'विंग्स ओवर गंगा' राष्ट्र की सैन्य शक्ति और शौर्य का एक अभूतपूर्व प्रदर्शन है. भारतीय वायुसेना के विमानों ने अपनी गर्जना से पूरी काशी को राष्ट्रभक्ति के रंग में सराबोर कर दिया है. इस एयर शो में भारतीय वायुसेना के बेड़े के 20 से अधिक विमान हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें स्वदेशी तकनीक से बने तेजस, ध्रुव और प्रचंड हेलीकॉप्टर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर ',मेक इन इंडिया' के संकल्प को जीवंत कर रहे हैं.