INDIA Bloc Rally Live Update: इंडी गठबंधन की मेगा रैली आज, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
Published : November 1, 2026 at 7:04 AM IST|
Updated : November 1, 2026 at 8:01 AM IST
दिल्ली के रामलीला मैदान में आज इंडी गठबंधन की मेगा रैली के लिए मंच सज चुका है. चुनाव में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ अपनी ताकत दिखाने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करने के लिए, अलग-अलग राज्यों से विपक्षी नेता और समर्थक राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने लगे हैं. इंडिया गठबंधन ने रैली में 10 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया है.
'इंडी' गठबंधन की पार्टियों के प्रतिनिधियों के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध भी हैं. विपक्ष मिंटो रोड से रामलीला मैदान तक एक मार्च निकालने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद एक रैली होगी.
'इंडिया' गठबंधन की रैली के लिए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं. रामलीला मैदान में 4,000 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ अन्य सीएपीएफ कंपनियों को भी तैनात किया जाएगा. पूरे मैदान को 14 जोन में बांटकर कर उस पर नजर रखी जाएगी. मैदान में 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे होंगे. साथ ही ड्रोन और बॉडी कैमरों से भी नजर रखी जाएगी.
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SIR के खिलाफ रैली
इंडिया गठबंधन आज रामलीला मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के खिलाफ एक बड़ी रैली करेगा. कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही लोगों और कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है. देश के अलग-अलग राज्यों से लोग ट्रेन, बसों और निजी वाहनों के जरिए दिल्ली पहुंचे हैं.मैदान के आसपास कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के झंडे, बड़े-बड़े बैनर और पोस्टर लगे हुए है.'वोट बचाओ, देश बचाओ' के नारों के साथ लोग सुबह से ही अपनी-अपनी जगहों पर बैठना शुरू हो गए हैं.
दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश कर रही कांग्रेस- हर्ष मल्होत्रा
दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की प्रस्तावित रैली को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रैली के आयोजन पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने इसे जनसभा या राजनीतिक आयोजन के बजाय दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश करार दिया. मल्होत्रा ने कहा कि कांग्रेस को इस तरह के आयोजन पर शर्म आनी चाहिए.
हर्ष मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि रैली के नाम पर कुछ गुंडा तत्वों को इकट्ठा कर दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि एक नवंबर को रैली आयोजित करने का फैसला सिख समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाला है. उनके मुताबिक, एक से तीन नवंबर 1984 के दौरान दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में सिख समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसा हुई थी. मल्होत्रा ने इस हिंसा के लिए कांग्रेस नेताओं और पार्टी से जुड़े लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ऐसे समय में रैली करना सिख समुदाय के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है.
रामलीला मैदान में सुबह से ही पहुंचे लोग
रामलीला मैदान में सुबह से ही लोगों और कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है. देश के अलग-अलग राज्यों से लोग ट्रेन, बसों और निजी वाहनों के जरिए दिल्ली पहुंचे हैं.मैदान के आसपास कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के झंडे, बड़े-बड़े बैनर और पोस्टर लगे हुए है.'वोट बचाओ, देश बचाओ' के नारों के साथ लोग सुबह से ही अपनी-अपनी जगहों पर बैठना शुरू हो गए हैं.
दिल्ली पहुंचे अखिलेश यादव
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज रामलीला मैदान में होने वाली 'इंडिया' गठबंधन की रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए है.