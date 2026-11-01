INDIA Bloc Rally Live Update: इंडी गठबंधन की मेगा रैली आज, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश कर रही कांग्रेस- हर्ष मल्होत्रा

दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की प्रस्तावित रैली को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रैली के आयोजन पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने इसे जनसभा या राजनीतिक आयोजन के बजाय दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश करार दिया. मल्होत्रा ने कहा कि कांग्रेस को इस तरह के आयोजन पर शर्म आनी चाहिए.

हर्ष मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि रैली के नाम पर कुछ गुंडा तत्वों को इकट्ठा कर दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि एक नवंबर को रैली आयोजित करने का फैसला सिख समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाला है. उनके मुताबिक, एक से तीन नवंबर 1984 के दौरान दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में सिख समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसा हुई थी. मल्होत्रा ने इस हिंसा के लिए कांग्रेस नेताओं और पार्टी से जुड़े लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ऐसे समय में रैली करना सिख समुदाय के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है.