I.N.D.I.A. Bloc Protest: CEC के खिलाफ I.N.D.I.A. का हल्ला बोल, धरने पर बैठे राहुल-प्रियंका
Published : October 6, 2026 at 11:02 AM IST|
Updated : October 6, 2026 at 11:38 AM IST
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोसेस में कथित गड़बड़ियों और चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने मार्च निकाला. विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में एकत्र होकर नारेबाजी की. इसके बाद चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर प्रस्तावित मार्च के लिए निकले. हाताल को देखते हुए आज सुबह से ही सेंट्रल दिल्ली में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई.विपक्ष ने वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों और चुनाव आयोग से ज्यादा पारदर्शी की मांग को लेकर मार्च निकाला है. एक अखबार में इलेक्शन कमीशन के अंदर कथित अंदरूनी कलह और एसआईआर प्रोसेस पर सवाल उठाए जाने की रिपोर्ट के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है.
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बीजेपी को इलेक्शन कमीशन में अपना ऑफिस बनाना चाहिए: अखिलेश यादव
समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कहा, 'यह कोई नई बात नहीं है कि इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगे हैं. उसे बिना किसी भेदभाव के ऐसे फैसले लेने चाहिए जो किसी के पक्ष में न लगें. बीजेपी को इलेक्शन कमीशन में अपना ऑफिस बनाना चाहिए. इलेक्शन कमीशन तय कर रहा है कि भारत का नागरिक कौन रहेगा. जरा सोचिए.'
संविधान को बचाने के लिए ये मार्च हो रहा है : डी राजा
सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने I.N.D.I.A. ब्लॉक सांसदो के इलेक्शन कमीशन तक मार्च पर कहा, 'I.N.D.I.A. ब्लॉक ने इलेक्शन कमीशन तक जॉइंट मार्च करने का फैसला किया है क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाने की जोरदार मांग है. उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें हटा देना चाहिए. कुछ नहीं हो रहा है. पूरे देश में गुस्सा है. लोग आंदोलन कर रहे हैं. हमारी डेमोक्रेसी का क्या हो रहा है? अगर इलेक्शन में धोखाधड़ी होती है, तो डेमोक्रेसी कहाँ है? अगर इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वह संविधान की इज्ज़त नहीं करता, वह संविधान के आदेश के मुताबिक काम नहीं करता, तो डेमोक्रेसी कहाँ है? इसीलिए I.N.D.I.A. ब्लॉक सांसदों ने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए संविधान को बचाने के लिए मार्च करने का फैसला किया.'
इंडिया ब्लॉक के मार्च को सुरक्षा बलों ने रोका
इंडिया ब्लॉक के मार्च को नीति आयोग के दफ्तर के सामने सुरक्षा बलों ने रोक दिया गया. इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी धरने पर बैठ गए.
सांसद जया बच्चन मार्च में हुईं शामिल, उन्होंने ये कहा
इंडिया ब्लॉक के प्रोटेस्ट मार्च पर सपा सांसद जया बच्चन ने कहा, 'आरोप लगाना बीजेपी का काम है. वे पावर में हैं, इसलिए वे ऐसा करेंगे. हम अपना काम कर रहे हैं. हमारी पार्टी लीडरशिप हमें जो भी निर्देश देगी, हम उसके अनुसार काम करेंगे.'
राहुल गांधी अन्य सांसदों के साथ मार्च में हुए शामिल
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने चुनाव आयोग तक विरोध मार्च निकाला.
विपक्षी सांसदों ने प्रोटेस्ट मार्च शुरू किया
इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद के मकर द्वार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक अपना प्रोटेस्ट मार्च शुरू किया.
प्रियंका गांधी अन्य सांसदों के साथ मार्च में हुईं शामिल
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और एनसीपी-एसपी सांसद सुप्रिया सुले, I.N.D.I.A. गठबंधन के सांसदों के साथ, चुनाव आयोग मुख्यालय तक प्रोटेस्ट मार्च किया.