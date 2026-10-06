I.N.D.I.A. Bloc Protest: CEC के खिलाफ I.N.D.I.A. का हल्ला बोल, धरने पर बैठे राहुल-प्रियंका

संविधान को बचाने के लिए ये मार्च हो रहा है : डी राजा

सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने I.N.D.I.A. ब्लॉक सांसदो के इलेक्शन कमीशन तक मार्च पर कहा, 'I.N.D.I.A. ब्लॉक ने इलेक्शन कमीशन तक जॉइंट मार्च करने का फैसला किया है क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाने की जोरदार मांग है. उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें हटा देना चाहिए. कुछ नहीं हो रहा है. पूरे देश में गुस्सा है. लोग आंदोलन कर रहे हैं. हमारी डेमोक्रेसी का क्या हो रहा है? अगर इलेक्शन में धोखाधड़ी होती है, तो डेमोक्रेसी कहाँ है? अगर इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वह संविधान की इज्ज़त नहीं करता, वह संविधान के आदेश के मुताबिक काम नहीं करता, तो डेमोक्रेसी कहाँ है? इसीलिए I.N.D.I.A. ब्लॉक सांसदों ने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए संविधान को बचाने के लिए मार्च करने का फैसला किया.'