I.N.D.I.A. गठबंधन की नई दिल्ली में बैठक, NDA को घेरने के लिए बनाएंगे रणनीति
Published : June 8, 2026 at 9:37 AM IST|
Updated : June 8, 2026 at 9:49 AM IST
नई दिल्ली में सोमवार को होने वाली I.N.D.I.A. गठबंधन की बैठक में 23 राजनीतिक दलों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है. कांग्रेस का कहना है कि अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं के बावजूद विपक्षी गठबंधन एकजुट है. 'I.N.D.I.A. जनबंधन' नाम से हो रही इस बैठक में गठबंधन की आगे की रणनीति पर चर्चा होने की उम्मीद है. इसमें 2029 के लोकसभा चुनावों की तैयारी और अहम राजनीतिक मुद्दों पर तालमेल शामिल है. यह बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी और इसे विपक्ष की एकजुटता की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि गठबंधन में शामिल पार्टियां मौजूदा सरकार के खिलाफ आपसी सहयोग को मजबूत करने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि 23 पार्टियों ने बैठक में शामिल होने की पुष्टि की है.
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कांग्रेस अब भरोसेमंद पार्टी नहीं रही : डीएमके नेता
चेन्नई में डीएमके नेता टीकेएस एलंगोवन ने आज दिल्ली में होने वाली I.N.D.I.A. ब्लॉक की बैठक पर कहा, 'ज्यादातर पार्टियां I.N.D.I.A. ब्लॉक छोड़ देगी. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कांग्रेस अब भरोसेमंद पार्टी नहीं रही.' उन्होंने कहा, 'हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस से नाराज हैं. कांग्रेस INDIA ब्लॉक की बैठक बुला रही है. हमारी तरफ से जीतने के बाद भी वे टीवीके में शामिल हो गए. उन्होंने टीवीके का साथ देने का फैसला किया है और कहा है कि आने वाले स्थानीय निकाय और संसद चुनावों में वे टीवीके के साथ रहेंगे, न कि I.N.D.I.A. ब्लॉक के साथ. ऐसे में हमारे कार्यकर्ता हमें बैठक में कैसे जाने दे सकते हैं? इसीलिए हम बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं. हर पार्टी कांग्रेस पर हमला करेगी क्योंकि वे सभी कांग्रेस से प्रभावित हुए हैं. मैंने सुना है कि आप (AAP) बैठक में शामिल नहीं हो रही है. देखते हैं लालू प्रसाद और दूसरे लोग क्या फ़ैसला करते हैं. कांग्रेस अपना पाला बदल रही है. वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? वे I.N.D.I.A. ब्लॉक के नेता होने का दावा करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी पार्टी का साथ देना शुरू कर दिया है जो I.N.D.I.A. ब्लॉक में नहीं है. ज्यादातर पार्टियां I.N.D.I.A. ब्लॉक छोड़ देंगी. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कांग्रेस अब भरोसेमंद पार्टी नहीं रही.'
पोस्टरों के जरिए विपक्षी नेताओं पर हमला
आज होने वाली विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. की बैठक से पहले दिल्ली के कई गोल-चक्करों पर कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को निशाना बनाने वाले पोस्टर लगाए गए. इन पोस्टरों में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के बारे में विपक्ष के नेताओं - जिनमें एनसीपी-एससीपी प्रमुख शरद पवार, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन और आप (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शामिल हैं और उनके बयानों को दिखाया गया है.