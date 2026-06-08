I.N.D.I.A. गठबंधन की नई दिल्ली में बैठक, NDA को घेरने के लिए बनाएंगे रणनीति

कांग्रेस अब भरोसेमंद पार्टी नहीं रही : डीएमके नेता

चेन्नई में डीएमके नेता टीकेएस एलंगोवन ने आज दिल्ली में होने वाली I.N.D.I.A. ब्लॉक की बैठक पर कहा, 'ज्यादातर पार्टियां I.N.D.I.A. ब्लॉक छोड़ देगी. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कांग्रेस अब भरोसेमंद पार्टी नहीं रही.' उन्होंने कहा, 'हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस से नाराज हैं. कांग्रेस INDIA ब्लॉक की बैठक बुला रही है. हमारी तरफ से जीतने के बाद भी वे टीवीके में शामिल हो गए. उन्होंने टीवीके का साथ देने का फैसला किया है और कहा है कि आने वाले स्थानीय निकाय और संसद चुनावों में वे टीवीके के साथ रहेंगे, न कि I.N.D.I.A. ब्लॉक के साथ. ऐसे में हमारे कार्यकर्ता हमें बैठक में कैसे जाने दे सकते हैं? इसीलिए हम बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं. हर पार्टी कांग्रेस पर हमला करेगी क्योंकि वे सभी कांग्रेस से प्रभावित हुए हैं. मैंने सुना है कि आप (AAP) बैठक में शामिल नहीं हो रही है. देखते हैं लालू प्रसाद और दूसरे लोग क्या फ़ैसला करते हैं. कांग्रेस अपना पाला बदल रही है. वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? वे I.N.D.I.A. ब्लॉक के नेता होने का दावा करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी पार्टी का साथ देना शुरू कर दिया है जो I.N.D.I.A. ब्लॉक में नहीं है. ज्यादातर पार्टियां I.N.D.I.A. ब्लॉक छोड़ देंगी. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कांग्रेस अब भरोसेमंद पार्टी नहीं रही.'