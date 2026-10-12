Delhi Anti-CEC Protest LIVE: 'दिल्ली कैद में क्यों है?' राहुल गांधी का केंद्र सरकार से सवाल, ज्ञानेश कुमार को अब रात में नींद नहीं आती
Published : October 12, 2026 at 11:42 AM IST|
Updated : October 12, 2026 at 1:00 PM IST
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने युवाओं, विपक्षी दलों और नागरिक समाज समूहों से सोमवार (12 अक्टूबर) को एकजुट होकर सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च करने का आह्वान किया है. यह आह्वान पिछले दो दिनों से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा किए जा रहे प्रदर्शनों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में हजारों प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी और भारी पुलिस तैनाती के बीच आया है.
प्रदर्शन जारी रहने के बीच, सर्वोच्च न्यायालय ने एक विशेष सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने वालों को हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए और अधिकारियों को यातायात नियमों का पालन करते हुए लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करनी चाहिए.
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को जंतर-मंतर की ओर मार्च करते हुए नारे लगाने वाले 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से कई को पुलिस बसों में घसीटते हुए देखा गया. स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एआईएसए) और क्रांतिकारी युवा संगठन (केवाईएस) सहित कई छात्र संगठनों के सदस्यों और मुख्य न्यायाधीश के समर्थकों को राजधानी के विभिन्न हिस्सों से जंतर-मंतर की ओर मार्च करने की कोशिश करते समय हिरासत में लिया गया.
इस बीच, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कथित चुनावी अनियमितताओं पर अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के लिए इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक के अनुरोध को खारिज कर दिया है और कहा है कि उन्हें याचिका दायर करके अदालत का रुख करना चाहिए क्योंकि मामला पहले से ही विचाराधीन है.
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जो भी संविधान की रक्षा करना चाहता है आएं- राहुल गांधी
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, आज हमारे साथ दोपहर 1:30 बजे CP बाराखंबा जंक्शन पर जुड़ें. जो भी संविधान की रक्षा करना चाहता है. कोई भी हो किसी भी पार्टी का हो, अगर भाजपा के लिए सोचते हैं तो आप भी आ जाएं. जो भी हों आप आएं और संविधान की रक्षा करें. उन्होंने आगे कहा, ठीक 50% पुलिसकर्मी हमसे कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वह सही है और हमें इसे जारी रखना चाहिए. पुलिस, ITBP, CRPF और भारत की जनता एक तरफ है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल, ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के 4-5 सदस्य हैं जो 'वोट चोरी' और देश को हाईजैक करने में मदद कर रहे हैं हम इस अंतर को बढ़ा रहे हैं.
INDIA ब्लॉक के नेता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और याचिका दायर करेंगे
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष और मैंने CJI को पत्र लिखकर लोकतंत्र की हत्या और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर अपनी गहरी चिंता जताई थी. CJI ने हमें जवाब दिया और याचिका दायर करने का निर्देश दिया...आज, INDIA ब्लॉक के नेता और मैं साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और यह याचिका दायर करेंगे।"
राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच दिल्ली में लगाए गए प्रतिबंधों पर सवाल उठाए
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कथित "वोट धांधली" के आरोप में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और भारतीय चुनाव आयोग के खिलाफ हाल ही में हुए प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली में लगाए गए कड़े प्रतिबंधों पर सवाल उठाए हैं.
राहुल ने कहा, "पिछले चार-पांच दिनों से दिल्ली में हलचल है. सवाल यह है कि भारत की राजधानी को क्यों कैद कर लिया गया है? लोगों को दिल्ली पहुंचने से रोका जा रहा है"
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "हम चाहते हैं कि सड़कों पर 20,000 से 30,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएं. सरकार बहुत बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि हम देश को दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी ज्ञानेश कुमार को बचा रहे हैं... उन्हें जितनी ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी, हम आखिरकार उनके कंट्रोलर तक उतनी ही आसानी से पहुंच पाएंगे... हमें ऐसी खबरें मिल रही हैं कि पुलिसकर्मी परेशान हैं क्योंकि उन्हें युवाओं की पिटाई करने का आदेश दिया जा रहा है, जबकि RSS सदस्यों को खुली छूट देने के निर्देश दिए जा रहे हैं"
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "दिल्ली में कई दिनों से वोटों की चोरी के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, सवाल यह है कि दिल्ली को जेल में क्यों बदल दिया गया है? लोगों को शहर में आने से रोका जा रहा है, ट्रेनों और बसों में रोका जा रहा है और दिल्ली को एक किले में बदल दिया गया है..."
दिल्ली में 30,000 से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक कर्मियों को तैनात किया गया
इंडिया ब्लॉक के विरोध मार्च से पहले सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सोमवार को लगातार तीसरे दिन दिल्ली में हाई अलर्ट जारी रहा. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन को तेज करने के लिए विपक्षी दलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक निकाले जाने वाले विरोध मार्च के मद्देनजर राजधानी भर में 30,000 से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक कर्मियों को तैनात किया गया.
सर्वोच्च न्यायालय सभी नागरिकों की याचिकाओं का स्वागत करता है- मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा, “सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं. प्रत्येक भारतीय नागरिक को न्यायालय में आने का अधिकार है, और हम उनकी चिंताओं को सुनेंगे.”
इंडिया ब्लॉक के बैठक के अनुरोध पर उन्होंने कहा, “मुझे कल एक पत्र मिला और मैंने कल रात जवाब दिया, जिसमें मैंने बैठक में शामिल न हो पाने के कारण बताए.” विपक्ष चुनावी मुद्दों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च निकालने की तैयारी कर रहा है, ऐसे में मध्य दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है.
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की तारीख मांगने के लिए संसद मार्ग थाना पहुंचे आशुतोष रांका और सौरभ दास
जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तारीख मांगने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता आज पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे. सौरव दास, अशुतोष रांका समेत अन्य नेता दिल्ली पुलिस से बातचीत तक प्रदर्शन की तारीख तय करने की मांग कर रहे.
पुलिस से मिलने से पहले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, "पुलिस सभी से कहती है कि वे 10 दिन पहले उनसे संपर्क करें। अब हम कह रहे हैं कि उनके पास हमें (जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए) तारीख और समय बताने का विकल्प है. हम उन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं।"
बता दें कि CJP ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि पुलिस 24 घंटे के अंदर प्रदर्शन की तारीख दे, अन्यथा पार्टी खुद विरोध प्रदर्शन का आह्वान करेगी. पार्टी का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार को अनिश्चितकाल तक रोका नहीं जा सकता. अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस प्रदर्शन की तारीख तय करती है या CJP अपने अगले कदम का ऐलान करती है.
मार्च से पहले हिमाचल भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा
कांग्रेस कार्यकर्ता हिमाचल भवन में इकट्ठा हुए और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चिंताओं को लेकर नारे लगाए। यह विरोध प्रदर्शन इंडिया ब्लॉक द्वारा नियोजित एक बड़े प्रदर्शन का हिस्सा है, जो आज सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेगा।
पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के पास कड़ी सुरक्षा
पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर अधिकारियों ने घोषणा की कि क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने निषेधाज्ञा जारी की और शांति बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए, साथ ही जनता से अनधिकृत सभाओं से बचने का आग्रह किया। इन कदमों का उद्देश्य व्यवधानों को रोकना और जन सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों से पुलिस कार्रवाई के विरोध में काले रिबन पहनने का आग्रह किया
शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान वकीलों की अवैध हिरासत और कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग के खिलाफ अपना रुख जारी रखते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने अपने सदस्यों से आज अदालत में काले रिबन पहनने का आह्वान किया है। यह कदम 10 अक्टूबर के प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर दुर्व्यवहार का शिकार हुए वकीलों के साथ एकजुटता व्यक्त करने और पुलिस की कार्रवाई का कड़ा विरोध करने के लिए उठाया गया है। सदस्यों से सहयोग करने और कानूनी बिरादरी के साथ किए जा रहे व्यवहार के खिलाफ खुलकर अपना विरोध दर्ज कराने का अनुरोध किया गया है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने “चलो दिल्ली” का आह्वान किया
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के “चलो दिल्ली” विरोध प्रदर्शन के लिए आह्वान तेज कर दिया है, जो आज दोपहर कनॉट प्लेस से सुप्रीम कोर्ट तक शुरू होगा. यह प्रदर्शन चुनाव आयोग के कामकाज को निशाना बनाते हुए किया जा रहा है और मुख्य न्यायाधीश द्वारा विपक्षी सांसदों से मिलने से इनकार करने के बावजूद जारी रहेगा. राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी घोषणा की है और समर्थकों से कहा है, “लोकतंत्र के लिए मार्च. न्याय के लिए मार्च। चलो दिल्ली।” मार्च के लिए मध्य दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।