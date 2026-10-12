Delhi Anti-CEC Protest LIVE: 'दिल्ली कैद में क्यों है?' राहुल गांधी का केंद्र सरकार से सवाल, ज्ञानेश कुमार को अब रात में नींद नहीं आती

राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच दिल्ली में लगाए गए प्रतिबंधों पर सवाल उठाए

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कथित "वोट धांधली" के आरोप में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और भारतीय चुनाव आयोग के खिलाफ हाल ही में हुए प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली में लगाए गए कड़े प्रतिबंधों पर सवाल उठाए हैं.

राहुल ने कहा, "पिछले चार-पांच दिनों से दिल्ली में हलचल है. सवाल यह है कि भारत की राजधानी को क्यों कैद कर लिया गया है? लोगों को दिल्ली पहुंचने से रोका जा रहा है"

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "हम चाहते हैं कि सड़कों पर 20,000 से 30,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएं. सरकार बहुत बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि हम देश को दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी ज्ञानेश कुमार को बचा रहे हैं... उन्हें जितनी ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी, हम आखिरकार उनके कंट्रोलर तक उतनी ही आसानी से पहुंच पाएंगे... हमें ऐसी खबरें मिल रही हैं कि पुलिसकर्मी परेशान हैं क्योंकि उन्हें युवाओं की पिटाई करने का आदेश दिया जा रहा है, जबकि RSS सदस्यों को खुली छूट देने के निर्देश दिए जा रहे हैं"

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "दिल्ली में कई दिनों से वोटों की चोरी के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, सवाल यह है कि दिल्ली को जेल में क्यों बदल दिया गया है? लोगों को शहर में आने से रोका जा रहा है, ट्रेनों और बसों में रोका जा रहा है और दिल्ली को एक किले में बदल दिया गया है..."