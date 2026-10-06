LIVE: EC दफ्तर के बाहर RAF तैनात, प्रदर्शन के लिए जुटने लगे I.N.D.I.A ब्लॉक के नेता

इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन पर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन को लेकर भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, “हमारा मानना है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी निर्वाचन आयोग का इस्तेमाल कर देश में अराजकता और अव्यवस्था का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है। उनके तथाकथित रैली और मार्च से पहले, एक राजनीतिक दल के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश की जनता के सामने इस मुद्दे को सही तरीके से रखें और समझाएं कि निर्वाचन आयोग में क्या हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस मामले में क्या चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से एनसीआर में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर गलत सूचना और फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। आपने कल देखा कि भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। उस याचिका में मुख्य मांग यह थी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जाए और बर्खास्त किया जाए। कल एक नोटिस जारी किया गया, जो ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके तहत दोनों पक्ष अपनी दलीलें पेश करेंगे और मामले की सुनवाई होगी। कल से मुख्य मुद्दा यह उठाया जा रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने फॉर्म-6 में संशोधन या बदलाव किए हैं, जो अवैध हैं और इसलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।”