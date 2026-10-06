LIVE: EC दफ्तर के बाहर RAF तैनात, प्रदर्शन के लिए जुटने लगे I.N.D.I.A ब्लॉक के नेता
Published : October 6, 2026 at 10:46 AM IST|
Updated : October 6, 2026 at 11:04 AM IST
कांग्रेस ने सोमवार को कथित 'वोट चोरी' और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को हटाने के खिलाफ 10 अक्टूबर से अलग-अलग चरणों में एक आक्रामक राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की. इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन को देखते हुए रफी मार्ग, रायसीना रोड सहित संसद के आसपास के सभी रोड को बंद कर दिया गया. विपक्ष के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जंतर-मंतर और चुनाव आयोग के दफ़्तर के आस-पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इलाके में दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है और बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं.
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INDIA ब्लॉक का मार्च शुरू
INDIA ब्लॉक के सांसद जल्द ही संसद के मकर द्वार से निर्वाचन आयोग तक अपना विरोध मार्च शुरू करेंगे।
'लोकतंत्र बचाओ' के लगे नारे
'लोकतंत्र बचाओ' का बैनर लिए INDIA गठबंधन के सांसद जल्द ही संसद के मकर द्वार से निर्वाचन आयोग तक अपना विरोध मार्च शुरू करेंगे।
इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचे अखिलेश, चुनाव आय़ोग पर साधा निशाना
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "...चुनाव आयोग को लेकर शिकायत और आपत्तियां हैं। जिस तरह चुनाव आयोग काम कर रहा है, ये पहली बार नहीं है। चुनाव आयोग चाहता है कि वही लोग भारतीय नागरिक हैं जो भाजपा के सदस्य हैं। चुनाव आयोग ये भी मानता है और कई बार देखने को मिला है कि जो भाजपा का सदस्य है वही वोट डाल सकता है...बंगाल में फोर्स के माध्यम से बूथ लूट लिया था और उससे पहले उत्तर प्रदेश में लूटा...चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और चुनाव आयोग संविधान के तहत काम नहीं कर रहा है...भाजपा जब से आई है तब से चुनाव आयोग ने भाजपा के लिए काम करना शुरू कर दिया।"
इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन पर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना
इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन को लेकर भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, “हमारा मानना है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी निर्वाचन आयोग का इस्तेमाल कर देश में अराजकता और अव्यवस्था का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है। उनके तथाकथित रैली और मार्च से पहले, एक राजनीतिक दल के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश की जनता के सामने इस मुद्दे को सही तरीके से रखें और समझाएं कि निर्वाचन आयोग में क्या हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस मामले में क्या चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से एनसीआर में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर गलत सूचना और फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। आपने कल देखा कि भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। उस याचिका में मुख्य मांग यह थी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जाए और बर्खास्त किया जाए। कल एक नोटिस जारी किया गया, जो ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके तहत दोनों पक्ष अपनी दलीलें पेश करेंगे और मामले की सुनवाई होगी। कल से मुख्य मुद्दा यह उठाया जा रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने फॉर्म-6 में संशोधन या बदलाव किए हैं, जो अवैध हैं और इसलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।”
DCP नई दिल्ली सचिन शर्मा ने लिया सुरक्षा का जायजा
दिल्ली: विपक्ष के INDIA ब्लॉक के सांसद विरोध मार्च निकालेंगे. DCP नई दिल्ली सचिन शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर मौजूद हैं.
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