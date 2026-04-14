पीएम मोदी करेंगे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण, सिर्फ ढाई घंटे में देहरादून से पहुंचेंगे दिल्ली

पीएम मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले उत्तराखंड की सीमा पर उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारी की गई है. उतराखंड और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के वाइल्डलाइफ कॉरिडोर से होते हुए जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करेंगे, उत्तराखंड की तरफ़ से उनका स्वागत मंत्रोच्चारण के अलावा उत्तराखंड की सांस्कृतिक परफॉरमेंस के साथ किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइल्डलाइफ कॉरिडोर के निरीक्षण के बाद डाट काली मंदिर में पूजा पूजा अर्चना करेंगे. उसके बाद जैसे ही वह देहरादून की सीमा में आशारोड़ी चेक पोस्ट की तरफ़ आगे बढ़ेंगे, तो वहां सबसे पहले PM मोदी का स्वागत गायत्री पीठ देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार के 44 वेदपाठी शंख ध्वनि और मंत्रोचारण के साथ करेंगे. वहीं इसके अलावा आशारोड़ी चेक पोस्ट पर उत्तराखंड के सांस्कृतिक परफार्मेंस के लिए भी अलग से मंच बनाया गया है. इस मंच पर उत्तराखंड का पारंपरिक लोकनृत्य छोलिया और जोनसार बाबर हरुल नृत्य किया जाएगा. सूचना विभाग के अधिकारी केएस चौहान ने बताया कि आशारोड़ी से लेकर जनसभा स्थल तक 15 अलग अलग जगहों पर सांस्कृतिक परफार्मेंस का आयोजन किया गया है जिसमें प्रदेश के करीब 500 सांस्कृतिक कर्मी इन परफार्मेंस में प्रतिभाग करेंगे. सूचना अधिकारी केएस चौहान ने बताया कि सांस्कृतिक परफार्मेंस का उद्देश यही है कि हिमालयी राज्य उत्तराखंड जहां की सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत अनूठी है, वहां के लोक नृत्य से PM मोदी का स्वागत कर के राज्य की तरफ़ से उनके प्रति आभार व्यक्त किया जा रहा है.