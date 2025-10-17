गुजरात कैबिनेट विस्तार: राजभवन से रवाना हुए भूपेंद्र पटेल, शपथ ग्रहण 11:30 बजे से

भाजपा विधायक लविंगजी ठाकोर को मिला निमंत्रण

शपथ ग्रहण समारोह पर भाजपा विधायक लविंगजी ठाकोर ने कहा कि आज मुझे मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण मिला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं. उन्होंने कहा कि पहले भी क्षत्रिय समुदाय के कई लोगों को मंत्री बनाया गया है और आज फिर से बनाया जाएगा. वे जिसे भी मंत्री बनाते हैं, हम बहुत खुश हैं. मुझे भाजपा पर पूरा भरोसा है, जो मेरा मानना ​​है कि हर समुदाय का समान रूप से सम्मान करती है.