गुजरात कैबिनेट विस्तार: राजभवन से रवाना हुए भूपेंद्र पटेल, शपथ ग्रहण 11:30 बजे से

GUJARAT CABINET EXPANSION TODAY
गुजरात कैबिनेट विस्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 17, 2025 at 9:18 AM IST

1 Min Read
गांधीनगर: गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार का आज शुक्रवार को कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है. जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 11 बजकर 30 मिनट पर यह विस्तार गांधीनगर के महात्मा मंदिर में होगा. इस मंत्रिमंडल विस्तार में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे. साल 2027 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए तैयारी की जा रही है. जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखने की बात कही गई है. पार्टी के एक सीनियर नेता ने बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार में राज्य को लगभग 10 नए मंत्री मिल सकते हैं, तथा वर्तमान मंत्रियों में से लगभग आधे को बदला जा सकता है. वर्तमान गुजरात मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री पटेल सहित 17 मंत्री हैं. आठ कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, जबकि इतने ही राज्य मंत्री हैं.

LIVE FEED

10:15 AM, 17 Oct 2025 (IST)

राजभवन से रवाना हुए सीएम भूपेंद्र पटेल

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल राजभवन से रवाना हुए. थोड़ी देर में गुजरात मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है.

9:52 AM, 17 Oct 2025 (IST)

भाजपा विधायक कन्हैयालाल किशोरी को भी मिला न्योता

गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल पर भाजपा विधायक कन्हैयालाल किशोरी ने कहा कि पार्टी ने हमें सुबह 11.30 बजे का समय दिया है, हम कार्यक्रम में शामिल होंगे. सभी विधायक और पार्टी कार्यकर्ता वहाँ मौजूद रहेंगे. हम नए मंत्रियों को बधाई देंगे. गुजरात और भी अधिक विकसित होगा.

9:38 AM, 17 Oct 2025 (IST)

भाजपा विधायक लविंगजी ठाकोर को मिला निमंत्रण

शपथ ग्रहण समारोह पर भाजपा विधायक लविंगजी ठाकोर ने कहा कि आज मुझे मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण मिला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं. उन्होंने कहा कि पहले भी क्षत्रिय समुदाय के कई लोगों को मंत्री बनाया गया है और आज फिर से बनाया जाएगा. वे जिसे भी मंत्री बनाते हैं, हम बहुत खुश हैं. मुझे भाजपा पर पूरा भरोसा है, जो मेरा मानना ​​है कि हर समुदाय का समान रूप से सम्मान करती है.

9:28 AM, 17 Oct 2025 (IST)

सीएम को छोड़कर सभी मंत्रियों ने दिया पद से इस्तीफा

इससे पहले गुरुवार को गुजरात मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था.

9:10 AM, 17 Oct 2025 (IST)

गुजरात विधानसभा में 182 सदस्य

बता दें, गुजरात विधानसभा में 182 सदस्य है, जिसमें 27 मंत्री हो सकते हैं, जो सदन की कुल संख्या का 15 प्रतिशत है. इस महीने की शुरुआत में, गुजरात सरकार में राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की जगह भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के नए अध्यक्ष बनाए गए थे. वहीं, भूपेंद्र पटेल ने 12 दिसंबर, 2022 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली.

