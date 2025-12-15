Lionel Messi Live Updates: GOAT इंडिया टूर 2025 के अंतिम चरण में दिल्ली पहुंचे लियोनेल मेसी, फैंस में भारी उत्साह

ETV Bharat / bharat

दिल्ली में लियोनेल मेसी LIVE UPDATES
ETV Bharat Delhi Team

December 15, 2025 at 2:54 PM IST

नई दिल्ली: फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी आज अपने बहुप्रतीक्षित 'GOAT इंडिया टूर 2025' के चौथे और अंतिम चरण के तहत दिल्ली पहुंचे. अपराह्न 3:30 बजे निर्धारित समय से देर से अब मेसी पहुंचेंगे स्टेडियम. इवेंट को लेकर दिल्लीवासी खासे उत्साहित दिख रहे हैं. दिल्ली के लीला पैलेस होटल के बाहर, फैंस ने फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी की तस्वीरों के कलेक्शन के जरिए उनके लिए अपना प्यार जाहिर किया.

3:15 PM, 15 Dec 2025 (IST)

नितिन नबीन दिल्ली पहुंचे

भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार के मंत्री नितिन नबीन दिल्ली पहुंचे. इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया.

2:53 PM, 15 Dec 2025 (IST)

दो घंटे से पहुंचे होटल

निर्धारित समय से करीब दो घंटे की देरी से दिल्ली पहुंचे फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी. एयरपोर्ट से सीधे लीला प्लेस होटल पहुंचे. वहां मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा.

2:44 PM, 15 Dec 2025 (IST)

फैंस अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे

अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को देखने के लिए फुटबॉल फैंस अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे. मेसी अपने G.O.A.T. इंडिया टूर 2025 के चौथे और आखिरी पड़ाव के लिए यहां पहुंच रहे हैं.

2:38 PM, 15 Dec 2025 (IST)

उनसे मिलना मेरे बचपन का सपना

प्रतीक सिंह ने कहा, "मैं बहुत उत्साहित हूं. उनसे मिलना मेरे बचपन का सपना था, और आज यह पूरा हो रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. एक तरह से जैसे भगवान से मिलने वाले है.

