Lionel Messi Live Updates: GOAT इंडिया टूर 2025 के अंतिम चरण में दिल्ली पहुंचे लियोनेल मेसी, फैंस में भारी उत्साह
नई दिल्ली: फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी आज अपने बहुप्रतीक्षित 'GOAT इंडिया टूर 2025' के चौथे और अंतिम चरण के तहत दिल्ली पहुंचे. अपराह्न 3:30 बजे निर्धारित समय से देर से अब मेसी पहुंचेंगे स्टेडियम. इवेंट को लेकर दिल्लीवासी खासे उत्साहित दिख रहे हैं. दिल्ली के लीला पैलेस होटल के बाहर, फैंस ने फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी की तस्वीरों के कलेक्शन के जरिए उनके लिए अपना प्यार जाहिर किया.
LIVE FEED
नितिन नबीन दिल्ली पहुंचे
दो घंटे से पहुंचे होटल
निर्धारित समय से करीब दो घंटे की देरी से दिल्ली पहुंचे फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी. एयरपोर्ट से सीधे लीला प्लेस होटल पहुंचे. वहां मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा.
फैंस अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे
अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को देखने के लिए फुटबॉल फैंस अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे. मेसी अपने G.O.A.T. इंडिया टूर 2025 के चौथे और आखिरी पड़ाव के लिए यहां पहुंच रहे हैं.
#WATCH दिल्ली: अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी को देखने के लिए फुटबॉल फैंस अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे। मेस्सी अपने G.O.A.T. इंडिया टूर 2025 के चौथे और आखिरी पड़ाव के लिए यहां पहुंच रहे हैं। pic.twitter.com/PalWg6mwwz— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 15, 2025
उनसे मिलना मेरे बचपन का सपना
प्रतीक सिंह ने कहा, "मैं बहुत उत्साहित हूं. उनसे मिलना मेरे बचपन का सपना था, और आज यह पूरा हो रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. एक तरह से जैसे भगवान से मिलने वाले है.
#WATCH एक फैन प्रतीक सिंह ने कहा, "मैं बहुत उत्साहित हूँ। उनसे मिलना मेरे बचपन का सपना था, और आज यह पूरा हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक तरह से जैसे भगवान से मिलने वाले है..." https://t.co/xXSWwCs6wQ pic.twitter.com/tw1vWmptqk— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 15, 2025