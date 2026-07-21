महापंचायत के लिए किसानों का दिल्ली कूच, शंभू बॉर्डर सील; अलर्ट पर पुलिस
शंभू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा (Photo ANI)
Published : July 21, 2026 at 8:58 AM IST|
Updated : July 21, 2026 at 9:07 AM IST
देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर मंगलवार को पंजाब, हरियाणा और कई अन्य राज्यों के किसान महापंचायत के लिए दिल्ली कूच पर निकल पड़े हैं. दिल्ली के किसान घाट पर भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते को रद्द करवाने समेत किसानों की मांगो को लेकर विशाल महारैली का आयोजन किया जाएगा.
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शंभू बॉर्डर पर पुलिस तैनात
शंभू बॉर्डर (पंजाब-हरियाणा बॉर्डर) पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। भारत-अमेरिका FTA के विरोध में किसानों के आज दिल्ली तक एक दिन के मार्च से पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है।
शंभू बॉर्डर पर पहुंचे किसान
आज दिल्ली की ओर अपने तय मार्च से पहले बड़ी संख्या में किसान शंभू बॉर्डर (पंजाब-हरियाणा बॉर्डर) पहुंचे.
Last Updated : July 21, 2026 at 9:07 AM IST