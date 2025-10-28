ETV Bharat / bharat

इन राज्यों में आज से शुरू हो रहा SIR का दूसरा फेज, विपक्षी नेताओं के हमले शुरू

ELECTION COMMISSION INDIA SIR
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 28, 2025 at 10:00 AM IST

Updated : October 28, 2025 at 10:29 AM IST

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने सोमवार को एसआईआर के दूसरे फेज की घोषणा की. इसके तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में आज से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई. चुनाव आयोग का कहना है कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है. इसके तहत मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है. मतदाता सूची में शामिल उन नामों को हटा दिया जाता है जो योग्य नहीं है. बिहार में इस प्रक्रिया के दौरान विपक्ष ने जमकर बवाल मचाया. हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि इसपर एक भी आपत्ति नहीं जताई गई इसका मतलब ये अब तक का सबसे शुद्ध मतदाता सूची है. चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के दूसरे फेज की घोषणा के बाद एक बार फिर से इस मुद्दे पर राजनीति गरमा गई है. नेताओं की ओर से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है.

10:14 AM, 28 Oct 2025 (IST)

राशिद अल्वी ने एसआईआर लागू करने में जल्दबाजी पर प्रश्न उठाया

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने एसआईआर के दूसरे चरण के मद्देनजर सवाल उठाया कि चुनाव आयोग इसे लागू करने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग बिहार चुनावों के दौरान इसे लागू करने की योजना बना रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इसमें चुनाव आयोग के साथ मिली हुई है. उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि राजनीतिक दल चुनावों में व्यस्त रहें. इस बीच, चुनाव आयोग उनके काम का फायदा उठाएगा और एसआईआर को लागू करेगा.

10:00 AM, 28 Oct 2025 (IST)

बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला

बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इस फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के पास देश में चुनाव कराने और चुनाव से पहले चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने की संवैधानिक जिम्मेदारी और अधिकार है. उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक एसआईआर का विरोध कर रहा है, लेकिन यही गठबंधन महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले एसआईआर लागू करना चाहता है. उन्होंने कहा, 'इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में एसआईआर सही है और दूसरे राज्यों में गलत. वे दिल्ली में एसआईआर का विरोध करते हैं और बिहार में एसआईआर लागू होने पर एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराते.' भाजपा नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर कोई रोक नहीं लगाता. उन्होंने कहा, 'ये लोग सुप्रीम कोर्ट में फर्जी याचिकाएँ दायर करते हैं.

Last Updated : October 28, 2025 at 10:29 AM IST

POLITICAL PARTY LEADERS REACTIONS
BJP CONGRESS TMC
चुनाव आयोग एसआईआर
ELECTION COMMISSION INDIA SIR

