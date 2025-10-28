इन राज्यों में आज से शुरू हो रहा SIR का दूसरा फेज, विपक्षी नेताओं के हमले शुरू

बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला

बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इस फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के पास देश में चुनाव कराने और चुनाव से पहले चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने की संवैधानिक जिम्मेदारी और अधिकार है. उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक एसआईआर का विरोध कर रहा है, लेकिन यही गठबंधन महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले एसआईआर लागू करना चाहता है. उन्होंने कहा, 'इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में एसआईआर सही है और दूसरे राज्यों में गलत. वे दिल्ली में एसआईआर का विरोध करते हैं और बिहार में एसआईआर लागू होने पर एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराते.' भाजपा नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर कोई रोक नहीं लगाता. उन्होंने कहा, 'ये लोग सुप्रीम कोर्ट में फर्जी याचिकाएँ दायर करते हैं.