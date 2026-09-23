चुनाव आयोग में असहमति : विपक्षी पार्टियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त का मांगा इस्तीफा, विवाद बढ़ा
Published : September 23, 2026 at 1:36 PM IST|
Updated : September 23, 2026 at 1:43 PM IST
चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों के बीच राजनीतिक तूफान मच गया है. विपक्षी पार्टियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा मांगा है. दरअसल, एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग के दो निर्वाचन आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार मतदाताओं के पंजीकरण और नाम हटाने से लेकर फॉर्म-6 में बदलाव तथा मतदाता सूची के डेटाबेस पर नियंत्रण को केंद्रीकृत करने जैसे मुद्दों पर आपत्ति दर्ज की थी. उनकी आपत्ति के बाद क्या हुआ, इसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है. हालांकि, चुनाव आयोग की ओर से एक सफाई जरूर आई है. आयोग का कहना है कि सभी निर्णय बहुमत से लिए गए हैं.
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यह लोकतंत्र पर बहुत गंभीर हमला - प्रियंका गांधी
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, "यह हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत गंभीर मुद्दा है. अगर चुनाव नहीं होंगे, तो लोकतंत्र कहां रहेगा? अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते और उनमें किसी भी तरह की धांधली होती है, तो चुनाव आयोग उसमें मदद कर रहा है. अगर चुनाव आयुक्त को न सिर्फ इसकी जानकारी है, बल्कि वे इसे होने भी दे रहे हैं, तो यह लोकतंत्र पर बहुत गंभीर हमला है. यह देशद्रोह का काम है."