चुनाव आयोग में असहमति : विपक्षी पार्टियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त का मांगा इस्तीफा, विवाद बढ़ा

यह लोकतंत्र पर बहुत गंभीर हमला - प्रियंका गांधी

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, "यह हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत गंभीर मुद्दा है. अगर चुनाव नहीं होंगे, तो लोकतंत्र कहां रहेगा? अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते और उनमें किसी भी तरह की धांधली होती है, तो चुनाव आयोग उसमें मदद कर रहा है. अगर चुनाव आयुक्त को न सिर्फ इसकी जानकारी है, बल्कि वे इसे होने भी दे रहे हैं, तो यह लोकतंत्र पर बहुत गंभीर हमला है. यह देशद्रोह का काम है."