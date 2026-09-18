DUSU Election 2026 LIVE: डूसू चुनाव के लिए मतदान जारी, कौन बनेगा DU का जेन-जी लीडर? जानें अपडेट

DUSU चुनाव के लिए आज वोटिंग

DCP नॉर्थ निहारिका भट्ट ने कहा कि DUSU चुनाव के लिए आज वोटिंग का दिन है, इसके लिए पुलिस ने पुख्ता इंतज़ाम किए हैं. हमारे पास नॉर्थ पुलिस से पर्याप्त लोकल पुलिस बल मौजूद है. ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी तैनात की गई है.दिल्ली पुलिस और बाहरी फोर्स मिलाकर लगभग 1500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं..."