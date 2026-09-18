DUSU Election 2026 LIVE: डूसू चुनाव के लिए मतदान जारी, कौन बनेगा DU का जेन-जी लीडर? जानें अपडेट
Published : September 18, 2026 at 9:53 AM IST|
Updated : September 18, 2026 at 10:02 AM IST
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव में आज छात्र अपने उम्मीदवार चुनेंगे. चुनावी प्रचार, आरोप-प्रत्यारोप और छात्र संगठनों की जोरदार गतिविधियों के बाद शुक्रवार को मतदान होने जा रहा है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने चुनाव को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं. डूसू चुनाव के लिए मतदान शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे शुरू चुका है और एक बजे तक चलेगा. जबकि सांध्य कॉलेजों में मतदान दोपहर तीन बजे से शाम 7:30 बजे तक किया जाएगा. डीयू प्रशासन ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली थी. कैंपस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
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DUSU चुनाव के लिए आज वोटिंग
DCP नॉर्थ निहारिका भट्ट ने कहा कि DUSU चुनाव के लिए आज वोटिंग का दिन है, इसके लिए पुलिस ने पुख्ता इंतज़ाम किए हैं. हमारे पास नॉर्थ पुलिस से पर्याप्त लोकल पुलिस बल मौजूद है. ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी तैनात की गई है.दिल्ली पुलिस और बाहरी फोर्स मिलाकर लगभग 1500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं..."