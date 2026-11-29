परिसीमन विधेयक पर अपडेट : विपक्षी दलों को साथ लाने की कोशिशें जारी, राहुल बोले, 'बिल पास हुआ तो खत्म हो जाएगा लोकतंत्र'
Published : November 29, 2026 at 10:56 AM IST|
Updated : November 29, 2026 at 11:42 AM IST
केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में एक नया संविधान संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है. इसके तहत लोकसभा में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए सीटों की संख्या और उनकी विधानसभाओं की सदस्य संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जा सके. सीटों के इस नए बंटवारे और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को 2051 तक के लिए यथावत (फ्रीज) रखा जाएगा. कांग्रेस पार्टी बिल का विरोध कर रही है. उसकी ओर से कोशिशें जारी है ताकि अधिक से अधिक दलों को बिल का विरोध करने के लिए मनाया जा सके. पढ़ें हर अपडेट.
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सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने से भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा : राहुल गांधी
चेन्नई जाने से पहले राहुल गांधी ने कहा, "इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता और मैं, थिरु@mkstalin से मिलने चेन्नई जा रहे हैं. हम उनसे और डीएमके से अनुरोध करेंगे कि वे परिसीमन से जुड़े संवैधानिक संशोधन विधेयकों का विरोध करें. सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने से भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा. इससे भाजपा-आरएसएस को भारत के पूरे चुनावी नक्शे को अपने फायदे के हिसाब से फिर से तैयार करने की खुली छूट मिल जाएगी. भाई स्टालिन हमेशा तमिल-विरोधी ताकतों के खिलाफ चट्टान की तरह डटे रहे हैं. राष्ट्रीय हित में, तमिलनाडु के हित में और संविधान की रक्षा के लिए, हमें मिलकर इस विधेयक को हराना होगा.
'क्या कांग्रेस नेता महिलाओं के पक्ष में उठाए जा रहे कदमों को रोकने के लिए कह रहे हैं'
कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन का एक प्रतिनिधिमंडल आज डीएमके के एम.के. स्टालिन और एनसीपी एससीपी के शरद पवार से मिलने वाला है. इस पर आरएलडी के महासचिव मालूक नागर ने कहा, "क्या वे वहां इसलिए जा रहे हैं ताकि उनसे महिलाओं के पक्ष में उठाए जा रहे कदमों को रोकने के लिए कहें ? क्या वे वहां सिर्फ अपना मजाक बनवाने जा रहे हैं ? आधी आबादी—यानी महिलाएं—बहुत उम्मीदों के साथ देख रही हैं. वे अपने पक्ष में सकारात्मक कदमों की उम्मीद कर रही हैं—वे दिवाली और तीज मनाने की सोच रही हैं, खुशहाली की कामना कर रही हैं, और एक ऐसी सशक्त मातृशक्ति की कल्पना कर रही हैं जो देश की तरक्की में योगदान दे सके. क्या उन्हें सच में लगता है कि ये नेता उनकी बात सुनेंगे और ऐसा करके अपनी ही राजनीतिक पार्टियों को बर्बाद कर लेंगे? उनकी बात कोई नहीं सुनेगा. बल्कि, हो सकता है कि वे नेता खड़गे और सोनिया गांधी को ही इस बिल का समर्थन करने के लिए मनाने की कोशिश करें—और उन्हें चेतावनी दें कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें भविष्य में गंभीर राजनीतिक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और उनके सांसद व विधायक चुनाव नहीं जीत पाएंगे. वे बस खुद को हंसी का पात्र बनाने जा रहे हैं."
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#WATCH | Delhi | On INDIA bloc delegation, led by Congress chief, to meet DMK's MK Stalin and NCP-SCP's Sharad Pawar today, RLD General Secretary Malook Nagar says, "Are they going there to ask them to halt the measures being taken in favour of women? Are they going there just to make a laughingstock of themselves? Half the population—that is, women—are looking on with great expectations. They are hoping for positive steps in their favor—they are looking forward to celebrating Diwali and Teej, wishing for prosperity, and envisioning an empowered Matrushakti that will contribute to the nation's progress. Do they truly believe that these leaders will listen to them and, in doing so, ruin their own political parties?... No one will listen to them; in fact, those leaders might instead try to persuade Kharge and Sonia Gandhi to support this bill—warning them that if they fail to do so, they will face serious political difficulties in the future, and their MPs and MLAs will not be able to win elections. They are simply setting themselves up to be a laughingstock."— ANI (@ANI) November 29, 2026
'बिल का समर्थन आत्मघाती साबित होगा', बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद
प्रस्तावित परिसीमन विधेयक पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "जो कोई भी इस देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों की सच में परवाह करता है, वह इस विधेयक का विरोध करेगा. विधेयक के जरिए भारतीय जनता पार्टी परिसीमन की प्रक्रिया चलाकर उनका प्रतिनिधित्व कम करना चाहती है. एक ऐसी प्रक्रिया जिसे सब कुछ अपने नियंत्रण में लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है. जरा सोचिए कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर और असम में क्या किया था. जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, वे असल में आत्मघाती कदम उठा रहे हैं." कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल द्वारा स्टालिन और शरद पवार से मुलाकात करने के बारे में उन्होंने कहा, "कांग्रेस आखिर तक अपनी कोशिशें जारी रखेगी. खड़गे जी को सोनिया जी के साथ मिलकर गठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं से बातचीत करनी चाहिए."
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#WATCH | Saharanpur: On proposed delimitation bill, Congress MP Imran Masood says, "Anyone who holds genuine concern for Dalits, TRIBALS, backward classes, and minorities in this country will oppose this bill. Through this bill, the Bharatiya Janata Party (BJP) intends to reduce representation by carrying out a delimitation exercise—a process designed to place everything under their own control. Consider what they did in Jammu and Kashmir, and what they did in Assam; those who are supporting this are, in effect, acting in a suicidal manner." On INDIA bloc delegation, led by Congress chief, to meet DMK's MK Stalin and NCP-SCP's Sharad Pawar today, he says, "The Congress will persist in its efforts until the very end. Kharge-ji, along with Sonia-ji, should engage in discussions with all the key leaders of the INDIA bloc."— ANI (@ANI) November 29, 2026
राहुल स्टालिन और पवार से मिलेंगे
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने आवास से निकले. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में 'इंडिया' गठबंधन के वरिष्ठ नेता आज चेन्नई में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन और मुंबई में एनसीपी-एसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करेंगे.
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#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi leaves from his residence. Senior leaders of the INDIA bloc, led by Congress chief Mallikarjun Kharge, will meet DMK chief MK Stalin in Chennai and NCP-SCP chief Sharad Pawar in Mumbai today. https://t.co/ZstwaBQRnf— ANI (@ANI) November 29, 2026