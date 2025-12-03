दिल्ली MCD उपचुनाव के नतीजे आज, 12 वार्डों में हुई थी 38.51% वोटिंग, थोड़ी देर से शुरू होगी मतगणना
दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में रविवार को हुए उपचुनाव के बाद राजधानी की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. आज होने वाली मतगणना को लेकर दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. सभी मतगणना केंद्र सरकारी स्कूलों में बनाए गए हैं, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम सील किए गए हैं. उपचुनाव में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला रहा है और सभी दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं.
मतगणना के लिए दिल्ली के विभिन्न स्कूलों को केंद्र बनाया गया है
मतगणना बुधवार सुबह 8 बजे शुरू होगी और निर्वाचन आयोग को उम्मीद है कि दोपहर 2 बजे तक अधिकांश वार्डों के परिणाम सामने आ जाएंगे. चांदनी महल वार्ड, जहां सबसे अधिक मतदान हुआ था, वहां शाम तक परिणाम आने की संभावना जताई गई है. मतगणना के लिए दिल्ली के विभिन्न स्कूलों को केंद्र बनाया गया है.