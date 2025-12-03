दिल्ली MCD उपचुनाव के नतीजे आज, 12 वार्डों में हुई थी 38.51% वोटिंग, थोड़ी देर से शुरू होगी मतगणना

मतगणना के लिए दिल्ली के विभिन्न स्कूलों को केंद्र बनाया गया है

मतगणना बुधवार सुबह 8 बजे शुरू होगी और निर्वाचन आयोग को उम्मीद है कि दोपहर 2 बजे तक अधिकांश वार्डों के परिणाम सामने आ जाएंगे. चांदनी महल वार्ड, जहां सबसे अधिक मतदान हुआ था, वहां शाम तक परिणाम आने की संभावना जताई गई है. मतगणना के लिए दिल्ली के विभिन्न स्कूलों को केंद्र बनाया गया है.