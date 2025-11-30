Delhi MCD BY Election 2025: नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव, वोटिंग शुरू
Published : November 30, 2025 at 7:20 AM IST|
Updated : November 30, 2025 at 8:04 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में आज एमसीटी की 12 सीटों पर उपचुनाव होना है. मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी. इस 12 वार्डों के 143 पोलिंग स्टेशन पर कुल 580 बूथ बनाए गए हैं, जहां लोग वोट डाल सकेंगे. इसमें से 24 स्थानों पर 109 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं. इस चुनाव में 2265 पुलिस कर्मी, 580 होम गार्ड और13 कंपनी सीएपीएफ की तैनात रहेगी.
LIVE FEED
वार्ड 56 पोलिंग बूथ पर वोटिंग से पहले, 900 से ज़्यादा वोटर्स के लिए तैयारियां पूरी
दिल्ली: वार्ड 56 पोलिंग बूथ पर वोटिंग से पहले, 900 से ज़्यादा वोटर्स के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपना वोट डालेंगी.वार्ड 56 के पोलिंग बूथ पर वोटिंग से पहले, पीठासीन अधिकारी ने कहा, “APGV तेरपाल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शालीमार बाग में, सभी इंतज़ाम बहुत अच्छे से किए गए हैं. पोलिंग स्टेशन को पूरी तरह से सजाया और तैयार किया गया है। वोटिंग के लिए सब कुछ तैयार है, और बूथ वोटर्स के लिए पूरी तरह से तैयार है..”
मतदाताओं के आंकड़े
दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, 12 वॉर्डों में वोटरों की कुल संख्या 6,98,751 है, जिसमें पुरुष वोटरों की संख्या 3,74,988 है, जबकि महिला वोटरों की कुल संख्या 3,23,710 है. थर्ड जेंडर वोटर्स 53, दिव्यांग वोटर्स 60 हैं.
12 वार्डों में मतदाताओं की संख्या
राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव के अनुसार, एमसीडी के 12 वाडों में होने वाले उपचुनाव में फरवरी 2025 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची के अनुसार, कुल 6,98,751 मतदाता मतदान करेंगे. मतदान के लिए 580 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं. सबसे अधिक 55 पोलिंग स्टेशन शालीमार बाग बी वार्ड में बनाए जाएंगे, जहां से सीएम रेखा गुप्ता पहले पार्षद थीं. चुनाव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है, जिसकी निगरानी के लिए टीमें लगातार सक्रिय हैं.
जानिए आखिर इन 12 वार्डों से कौन-कौन हैं उम्मीदवार
बता दें कि इन 12 वार्डों में उपचुनाव 11 पार्षदों के विधायक बनने और एक पार्षद के सांसद बनने के कारण उपचुनाव हो रहा है. दरअसल, पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में द्वारका बी वार्ड की भाजपा पार्षद कमलजीत सेहरावत पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद बन गईं थीं, उसके बाद से यह वार्ड खाली था.
इसके बाद, इस साल फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के आठ और आम आदमी पार्टी के तीन पार्षद विधायक बन गए. विधायक बनने के बाद इन लोगों ने निगम की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिससे यह 11 वार्ड औऱ खाली हो गए. इन सभी वार्ड में भाजपा, आप और कांग्रेस सक्रियता के साथ चुनाव लड़ रही हैं. हालांकि, 11 वार्ड में मुख्य मुकाबला आप और भाजपा में है.