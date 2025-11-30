Delhi MCD BY Election 2025: नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव, वोटिंग शुरू

जानिए आखिर इन 12 वार्डों से कौन-कौन हैं उम्मीदवार

बता दें कि इन 12 वार्डों में उपचुनाव 11 पार्षदों के विधायक बनने और एक पार्षद के सांसद बनने के कारण उपचुनाव हो रहा है. दरअसल, पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में द्वारका बी वार्ड की भाजपा पार्षद कमलजीत सेहरावत पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद बन गईं थीं, उसके बाद से यह वार्ड खाली था.

इसके बाद, इस साल फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के आठ और आम आदमी पार्टी के तीन पार्षद विधायक बन गए. विधायक बनने के बाद इन लोगों ने निगम की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिससे यह 11 वार्ड औऱ खाली हो गए. इन सभी वार्ड में भाजपा, आप और कांग्रेस सक्रियता के साथ चुनाव लड़ रही हैं. हालांकि, 11 वार्ड में मुख्य मुकाबला आप और भाजपा में है.