मालवीय नगर रेस्टोरेंट अग्निकांड में अब तक 21 की मौत, मृतकों में कई विदेशी

40 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया-DCP साउथ अनंत मित्तल

मालवीय नगर में आग लगने की घटना पर DCP साउथ अनंत मित्तल ने कहा, "आज सुबह 08:48 बजे, मालवीय नगर में स्थित 'फ्लोरिश स्टे B&B' में आग लगने की सूचना मिली। स्थानीय पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव व राहत कार्य शुरू किया. 8 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया है, पुलिस, दमकल सेवा और अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया कर्मियों के समन्वित प्रयासों के कारण, 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया. हमें बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि इस दुखद घटना में 21 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बचाव और तलाशी अभियान अभी भी जारी हैं, और प्रभावित व्यक्तियों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियां ​​मौके पर तैनात हैं।"