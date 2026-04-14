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दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का आज पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण, सहारनपुर से देश को देंगे बड़ी सौगात

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दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का आज पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 7:29 AM IST

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Updated : April 14, 2026 at 7:37 AM IST

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सहारनपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं. करीब 11,963 करोड़ रुपये की लागत से तैयार दून-दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर का लोकार्पण वह आज करेंगे. इसके साथ ही वे कई जल विद्युत परियोजनाओं और अन्य विकास योजनाओं का भी उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे. प्रधानमंत्री का यह दौरा खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि आज BR Ambedkar की जयंती है. ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि केंद्र सरकार इस महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे को बाबा साहेब के नाम समर्पित कर सकती है. पीएम मोदी के कार्यक्रम को सफ़ल बनाने के लिए सीएम योगी सोमवार से ही सहारनपुर में डेरा डाले हुए है.

LIVE FEED

7:35 AM, 14 Apr 2026 (IST)

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की लागत, खासियत और फायदे के बारे में भी जानिए

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की लागत 12 से 13 हजार करोड़ रुपये है. यह यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी को नया आयाम देगा. इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात लगभग 12 से 14 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर है, जो विकास और पर्यावरण संरक्षण के संतुलन का बेहतरीन उदाहरण है. साथ ही 340 मीटर लंबी डाट काली सुरंग भी इस परियोजना के आकर्षण का केंद्र है.. इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दिल्ली से देहरादून की यात्रा का समय घटेगा. इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे.

7:34 AM, 14 Apr 2026 (IST)

हेलीकॉप्टर से गणेशपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री पीएम मोदी सबसे पहले हेलीकॉप्टर से गणेशपुर पहुंचेंगे. इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहंगे. यहां एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के बाद पीएम मोदी इसी एक्सप्रेसवे से सड़क मार्ग के जरिए डाट काली मंदिर होते हुए देहरादून जाएंगे. इसके लिए सहारनपुर से देहरादून हाईवे पूरी तरह बंद कर रूट डायवर्ट कर दिया गया है. पीएम मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर 3000 पुलिसकर्मी तैनात हैं. चप्पे-चप्पे पर कड़ी चौकसी है.

7:31 AM, 14 Apr 2026 (IST)

पीएम का आज सहारनपुर और देहरादून दौरा, सभी तैयारियां पूरी

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहारनपुर और देहरादून दौरा प्रस्तावित है. प्रधानमंत्री सुबह करीब 11:15 बजे सहारनपुर पहुंचेंगे और दिल्ली-देहरादून एलीवेटेड कॉरिडोर का शुभारंभ करेंगे. यह एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन एलिवेटेड कॉरिडोर है. इससे पहले दौरान पीएम मोदी राजा जी पार्क एवं वन्यजीव कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे. इसके बाद वे देहरादून के पास स्थित मां डाट काली देवी मंदिर में दर्शन करेंगे. एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. अंत में पीएम एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे.

Last Updated : April 14, 2026 at 7:37 AM IST

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