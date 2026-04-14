दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का आज पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण, सहारनपुर से देश को देंगे बड़ी सौगात

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की लागत, खासियत और फायदे के बारे में भी जानिए

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की लागत 12 से 13 हजार करोड़ रुपये है. यह यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी को नया आयाम देगा. इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात लगभग 12 से 14 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर है, जो विकास और पर्यावरण संरक्षण के संतुलन का बेहतरीन उदाहरण है. साथ ही 340 मीटर लंबी डाट काली सुरंग भी इस परियोजना के आकर्षण का केंद्र है.. इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दिल्ली से देहरादून की यात्रा का समय घटेगा. इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे.