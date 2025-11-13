Delhi Car Blast Live: मां के DNA से हो गया डॉ. उमर के डीएनए का मिलान, दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा

न्यू लाजपत राय मार्केट में शरीर का एक अंग मिला

दिल्ली विस्फोट मामले में FSL और दिल्ली पुलिस की एक टीम को विस्फोट स्थल के पास न्यू लाजपत राय मार्केट में एक शरीर का अंग मिला है. शरीर के अंग को फोरेंसिक जांच के लिए ले जाया जा रहा है. जांच एजेंसी के मुताबिक, लाल किला विस्फोट के आरोपी डॉ. मुजम्मिल, डॉ. अदील, उमर और शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपये नकद जुटाए, जो उमर को सौंपे गए. बाद में उन्होंने गुरुग्राम, नूंह और आसपास के इलाकों से IED तैयार करने के लिए 3 लाख रुपये मूल्य का 20 क्विंटल से ज़्यादा NPK उर्वरक खरीदा. उमर और डॉ. मुजम्मिल के बीच पैसों का विवाद भी था. उमर ने सिग्नल ऐप पर 2-4 सदस्यों वाला एक ग्रुप बनाया था.