खबर एजेंसी एएनआई के अनुसार, दिल्ली पुलिस द्वारा पुष्टि की गई एक वायरल CCTV फुटेज में, आरोपी डॉ उमर उन नबी को लाल किले के पास तुर्कमान गेट मस्जिद में देखा जा सकता है. एजेंसी अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या धमाकों के लिए अलग से गाड़ियां तैयार की जा रही थीं. i20 और इकोस्पोर्ट मामलों के बाद, पता चला है कि संदिग्ध दो और पुरानी गाड़ियां तैयार करने की योजना बना रहे थे, जिनमें विस्फोटक रखे जाते और लक्ष्य को बड़ा किया जाता.
Delhi Car Blast Live: मां के DNA से हो गया डॉ. उमर के डीएनए का मिलान, दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा
Published : November 13, 2025 at 9:35 AM IST|
Updated : November 13, 2025 at 10:25 AM IST
LIVE FEED
CCTV फुटेज में दिखा आरोपी डॉ उमर
दिल्ली में एक और धमाका
दिल्ली के महिपालपुर में रेडिशन होटल के नजदीक धमाके की आवाज सुनी गई है. दमकल विभाग के मुताबिक, उन्हें ये 9 बजकर 18 मिनट पर कॉल आई है, जिसमें धमाके की आवाज की बात कही गई है. दिल्ली पुलिस ने बताया कि वहां एक DTC बस का टायर फटा था और गार्ड ने बताया वो ड्राइवर मौके पर मोजूद कुछ पैनिक नही है. सामान्य टायर फटने की घटना है.
न्यू लाजपत राय मार्केट में शरीर का एक अंग मिला
दिल्ली विस्फोट मामले में FSL और दिल्ली पुलिस की एक टीम को विस्फोट स्थल के पास न्यू लाजपत राय मार्केट में एक शरीर का अंग मिला है. शरीर के अंग को फोरेंसिक जांच के लिए ले जाया जा रहा है. जांच एजेंसी के मुताबिक, लाल किला विस्फोट के आरोपी डॉ. मुजम्मिल, डॉ. अदील, उमर और शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपये नकद जुटाए, जो उमर को सौंपे गए. बाद में उन्होंने गुरुग्राम, नूंह और आसपास के इलाकों से IED तैयार करने के लिए 3 लाख रुपये मूल्य का 20 क्विंटल से ज़्यादा NPK उर्वरक खरीदा. उमर और डॉ. मुजम्मिल के बीच पैसों का विवाद भी था. उमर ने सिग्नल ऐप पर 2-4 सदस्यों वाला एक ग्रुप बनाया था.
चार जगहों पर विस्फोट करने की थी योजना
दिल्ली आतंकी विस्फोट मामला. लगभग आठ संदिग्धों ने चार जगहों पर सिलसिलेवार विस्फोट करने की योजना बनाई थी. उनकी योजना दो-दो के समूहों में चार शहरों में जाने की थी. प्रत्येक समूह अपने साथ कई आईईडी ले जाने वाला था.
दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा
डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई है कि लाल किले के पास विस्फोट करने वाला व्यक्ति डॉ. उमर उन नबी था. विस्फोट के बाद, उसका पैर स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंस गया था. उसका डीएनए सैंपल उसकी मां से मेल खाता है. दिल्ली पुलिस ने यह खुलासा किया है.
खंदावली गांव में जांच टीम
वीडियो आज सुबह खंदावली गांव से लिया गया है, जहां पुलिस ने लाल इकोस्पोर्ट DL 10 CK 0458 को ज़ब्त किया, जिसके दिल्ली विस्फोट मामले के मुख्य संदिग्ध डॉ. उमर उन नबी से जुड़े होने का संदेह है.