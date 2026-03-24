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बम की धमकी के बाद...सदन में बजट पेश कर रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार आज विधानसभा में अपना वार्षिक बजट 2025-26 पेश करने जा रही हैं.
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार आज विधानसभा में अपना वार्षिक बजट 2025-26 पेश करने जा रही हैं. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 24, 2026 at 10:56 AM IST

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Updated : March 24, 2026 at 11:26 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार आज विधानसभा में अपना वार्षिक बजट 2025-26 पेश करने जा रही हैं. इससे पहले सदन में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रखा गया, जिसके अनुसार दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 2.5 गुना और 5.1 लाख रुपये रहने का अनुमान है. सर्वे में दिल्ली का GSDP 9.4% बढ़कर 13.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है. राजधानी की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का 86% से अधिक योगदान है. 1 लाख करोड़ के बजट में परिवहन को सबसे बड़ा हिस्सा मिला है, जबकि मेट्रो विस्तार, इलेक्ट्रिक बस बेड़े में बढ़ोतरी और महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा योजना को बड़ी उपलब्धियों के रूप में पेश किया गया. बिजली में 100% कवरेज, 93.5% घरों तक पाइप्ड पानी और बढ़ते हरित क्षेत्र को भी रिपोर्ट में प्रमुखता दी गई. शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी बेहतर प्रदर्शन का दावा किया गया है.

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Last Updated : March 24, 2026 at 11:26 AM IST

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